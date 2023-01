Met stroken gordijn en kort douchen hoopt de amateurclub de energiecrisis door te komen

Gaat de energiecrisis leiden tot een slagveld onder amateurvoetbalclubs? Bij vv Zwammerdam en Juliana ’32 in Hengelo staat het water door de torenhoge rekeningen aan de lippen. Maar: ‘De tent sluiten, nee, dat zie ik echt niet gebeuren. We hebben meer crises met elkaar overwonnen.’

Bij een kleine voetbalvereniging als vv Zwammerdam, met 100 spelende leden en twee velden, zijn het de kleine dingen die het doen. Oud-voorzitter en adviseur Jozef Kindt laat het zien, hij gaat voor in het clubgebouw.

In een kleedkamer wijst hij naar het plafond: led-verlichting, aangestuurd door sensoren. In de keuken van de kantine doen ze het voortaan met een frituurpan minder – die was toch al kapot. Als hij de deur naar de koelcel opent, ritselt een gordijn van plastic stroken tot aan de tegelvloer. ‘Het scheelt echt.’

Het is noodzaak, het is tering naar de nering zetten. In oktober kreeg de club inzage in de stijging van de energiekosten: van 8.000 naar 25.000 per jaar. Het vaste contract was net afgelopen. Dat het maandbedrag intussen iets is gezakt, is geen geruststelling. Kindt: ‘De penningmeester wacht elke keer met angst en beven op de rekening.’

Bij meer clubs jagen de bedragen de boekhouders de stuipen op het lijf. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) peilde de stemming onder de 1.600 leden: 32 procent van de clubs is bezorgd over het voortbestaan. Volgens voorzitter Ben van Olffen is de onzekerheid groter dan tijdens de coronaperiode, toen wedstrijden en trainingen lange tijd uitvielen. ‘Het verschil is dat nu alles doorloopt: de inflatie stijgt, gezinnen komen voor alsmaar hogere uitgaven te staan.’ Dat de gasprijzen aan het dalen zijn, biedt volgens Van Olffen de clubs, waarvan de meesten een variabel contract hebben, voorlopig geen soelaas. ‘Veel energiebedrijven hebben duur ingekocht.’

Laatste dorpskroeg al gesloten

Op het complex van vv Zwammerdam strijkt de lage winterzon een glinstering op de velden. Verderop, in zuidelijke richting raast het verkeer op de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Zeker nu steeds meer voorzieningen verdwijnen, speelt de vereniging een belangrijke rol in het 1.900 inwoners tellende dorp, vertelt Kindt. Hier komen de mensen elkaar tegen. Niet voor niets was de nieuwjaarsreceptie vorige week in de kantine. Onlangs sloot de laatste dorpskroeg de deur, ’t Geluk, voorheen café Gezwam.

Het tij zit al enige tijd tegen. De vergrijzing slaat toe, de club kan naast vier seniorenteams nog net twee jeugdelftallen op de been brengen. Vrouwen spelen tegenwoordig in een zevental in plaats van in twee elftallen. In 2015 waren er nog 15 teams. In 2018, tijdens het 70-jarig bestaan was er nog een ludieke clubactie op touw gezet: op rompertjes was de kenmerkende Zwammerdamse zwaan vervangen door een ooievaar, het dorp was omgedoopt tot ‘Zwangerdam’. Het effect was niet meetbaar.

Dat de energiekosten door het dak gaan, is extra zuur, nu Zwammerdam volop bezig was met verduurzamen. De vereniging had zich aangesloten bij het project de Groene Club, waarmee de KNVB verenigingen ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen. Er zijn intussen 53 zonnepanelen in gebruik, dankzij sponsoren en schenkingen van leden.

Spelers van Zwammerdam en Aarlanderveen verlaten de kleedkamers. Wegens geldgebrek ligt het isoleren van de gebouwen van de thuisclub stil. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De uitvoering van meer maatregelen ligt stil. Isoleren van vloeren, dak en spouwmuren is te duur. Over de vervanging van een grote gasboiler wordt getwijfeld. De aanleg van een kunstgrasveld – ook deels bekostigd door lokale bedrijven en leden, maar nog voor 180.000 euro gefinancierd – drukt op de begroting. Volgens adviseur Kindt is de kas leeg. Een verhoging van de contributie wordt uitgesloten. ‘Dat zou de makkelijkste weg zijn, Maar de leden maken het liever gezellig op de club, zeiden ze, dan verteren we daar wel wat meer.’

Verdubbeling energierekening

Bij Juliana ’32 in Hengelo, een vereniging in de wijk Groot-Driene met 310 leden, somt penningmeester Ludwig Winters de hoogte op van de energierekening in de afgelopen maanden: in augustus, nog onder vast contract, was het 858 euro, in oktober was het gestegen naar 2.478 euro. In januari is het nog altijd 1.854 euro. ‘Misschien wordt het 1.600 in februari. Dan is het nog altijd bijna een verdubbeling. We roeien met heel korte riempjes.’

Hier besloten ze wel de contributie te verhogen. Na een al voorziene stijging van ruim 3 procent in 2021, volgde afgelopen maand een energietoeslag van 1,50 euro voor jeugdleden tot 3 euro voor senioren. Het bestuur hoopt dat de verhoging in juni weer ongedaan kan worden gemaakt. Zeker is het niet.

Maar de vrees dat leden zouden weglopen, is niet bewaarheid geworden. Niemand heeft het lidmaatschap opgezegd. Winters: ‘Ze zeiden: we snappen het wel.’ Een ander effect: de sponsorcommissie zoekt fanatieker dan ooit naar geldschieters. Met succes, verzekert de penningmeester.

De club probeert intussen meer op energie te bezuinigen. De temperatuur staat overal op 18 graden, er is toezicht op kort douchen. Zonnepanelen lagen er al. Voor nieuwe HR-ketels moest wel een lening worden aangegaan. Meer investeringen zitten er niet in, ook deze club is door de reserves heen.

De sombere stemming ten spijt, zowel in Zwammerdam als in Hengelo weigeren de besturen de handdoek in de ring te gooien. Ze durven te rekenen op de loyaliteit van leden en sponsoren. Clubs zitten er in het hart van de gemeenschap. Oud-voorzitter Kindt: ‘De tent sluiten, nee, dat zie ik echt niet gebeuren. We hebben meer crises met elkaar overwonnen.’ Penningmeester Winters: ‘Dit is een hechte vereniging. We hebben veel niet-spelende leden. Dat zegt veel.’

Regelingen

Het hoeft mogelijk niet alleen op eigen kracht. Bij clubs bestaat veel interesse voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Die is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook sportverenigingen zouden er gebruik van kunnen maken. Ook de Bosa-regeling is een optie. Amateursportorganisaties kunnen vragen om een overheidsbijdrage in bouw en onderhoud van hun accommodaties. In Zwammerdam wordt al verder gekeken: binnenkort start vlak bij de voetbalvelden na zeven jaar steggelen de bouw van 120 woningen, het clubgebouw gaat op in een complex met meer instellingen. Daarmee is er zicht op meer leden en worden de energiekosten over meer partijen verdeeld.

Voorzitter Van Olffen van belangenorganisatie BAV hoopt dat de overheid de amateurclubs niet laat vallen. ‘Een voetbalvereniging is vaak de motor achter de samenhang in een dorp, door bijvoorbeeld braderieën te organiseren of de intocht van Sinterklaas. Denk erom: een vereniging die verdwijnt, komt nooit meer terug.’