Met stabiele Argentijnse linksback Tagliafico wint Ajax van NAC

Ajax zakte na een redelijke eerste helft ver weg tegen de Bredase degradatiekandidaat die eerder in het seizoen met 0-8 werd weggevaagd. Die score was best weer mogelijk geweest als met name spits Huntelaar scherper was geweest. NAC loerde op uitbraken en kwam niet eens onverdiend op 0-1 via een pegel van aanvaller Ambrose. Een kopbal van Van de Beek en een wilskrachtige solo van Neres brachten de voorsprong nog voor rust in Amsterdamse handen voordat Ziyech in daad en gebaar reageerde op de uitfluiters.



Tagliafico maakte er geen woorden aan vuil na afloop, in Argentinië reageert het publiek standaard emotioneel. Het is het land van de extraverte Maradona en de introverte Messi. Qua gedrag valt de Ajacied in de laatste categorie. Hij excuseert zich eerst uitgebreid dat hij pas laat de mixed zone inkwam en noemt dan de keurige Philipp Lahm en Javier Zanetti als voorbeelden. Die laatste was een van de meest voorbeeldige profs. Zelden miste hij een minuut bij Internazionale. In elke rol die de trainer van hem verlangde liep de Argentijn voorop, fair strijdend waarbij zijn perfecte scheiding nooit uit de plooi viel. Tagliafico, volledig tatoeagevrij, heeft een beetje dezelfde haardracht. Hij moet erom lachen. 'De scheiding van Zanetti is uniek,' vertelt hij glimlachend. 'Hij geeft alles, maar is correct en professioneel, zo sta ik ook graag bekend.'