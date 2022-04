Met slim beleid maakt Feyenoord er het beste van

Cyriel Dessers heeft de 1-2 gescoord tegen Slavia Praag. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Feyenoord als laatst overgebleven Nederlandse vertegenwoordiger in Europa, dat is alweer even geleden. Twintig jaar om precies te zijn. Door de 3-1-winst bij Slavia Praag van donderdag, genoeg na de 3-3 thuis van een week eerder, staat de Rotterdamse club in de halve finale van de Conference League. Daarin komt het uit tegen Olympique Marseille (28 april thuis, 5 mei uit).

Feyenoord gloeit van trots na jaren doordeweeks thuis mokkend te hebben toegekeken hoe Ajax, PSV en zelfs AZ verder trokken door Europa. Verdeeldheid binnen de club, tal van verkeerde afslagen in beleidsmatig opzicht, ongeregeldheden met publiek, een onoplosbaar stadiondossier en bedroevend aan- en verkoopbeleid deden Feyenoord in een tredmolen belanden. Het kwam niet vooruit, terwijl de ploeg overal en altijd kan rekenen op de luidruchtige achterban. Zelfs in Praagse cafés klonken donderdagavond tijdens de wedstrijd Feyenoord-liederen.

Vijftig weken geleden nog maar leek Feyenoord dieper gezonken dan ooit na smadelijk verlies bij het al bijna gedegradeerde ADO Den Haag. De ervaren coach Dick Advocaat zag het na afloop niet meer zitten.

Slimme navigator

Het is bijna onvoorstelbaar dat Feyenoord er nu weer zo goed voorstaat, met de zelfopgeleide Bijlow, Kökcü, Geertruida en Malacia die de doorbraakfase voorbij zijn, met de al afgeschreven dertigers Toornstra en Linssen die met hun energie, humor en verbindingskracht een belangrijke rol spelen. Met zowaar vernuftige aankopen, vooral Gernot Trauner en Fredrik Aursnes geven de ploeg body. Het huren van Guus Til en Cyriel Dessers is helemaal een gouden greep. Luis Sinisterra is van belofte uitgegroeid tot een topspeler die zelfs half fit nog beslissend is, zo bleek tegen Slavia. Met een jonge coach, Arne Slot, als slimme navigator.

Nee, de tegenstand was in de Conference League lang niet altijd van grootse allure. Twee keer winnen van de Duitse subtopper Union Berlin baarde internationaal het meeste opzien.

Vooral knap is deze prestatie gezien de krapte van de selectie. Typerend voorbeeld: toen aanvallende middenvelder Toornstra geblesseerd uitviel tegen Slavia was er eigenlijk geen directe vervanger voorhanden, omdat Til door een kwetsuur al ontbrak. Door eerst een buitenspeler (Wålemark) en daarna een verdedigende middenvelder (Hendrix) in te brengen, maakte Slot er toch weer het beste van. Maar voor de blessuregevoelige eerste doelman Justin Bijlow is er domweg geen adequaat alternatief.

Ook daarom worden er parallellen getrokken met de ploeg die twintig jaar terug de Uefa Cup won. Ook dat was een ploeg die voor een appel en een ei bij elkaar was geraapt, met een nog onervaren coach, Bert van Marwijk, aan het roer.

Geluksgevoel

Centraal achterin stonden destijds nota bene twee middenvelders, Kees van Wonderen en Patrick Paauwe. Van Wonderen weet nog hoe de ploeg groeide door de Europese wedstrijden. ‘Je reist veel, brengt veel tijd met elkaar door en moet in heel andere omstandigheden een resultaat behalen. Als dat een paar keer lukt, krijg je steeds meer bagage en zelfvertrouwen. Zeker als je in de buurt van de finale komt, ga je je steeds meer opladen voor die Europese wedstrijden. Je hebt aan dat geluksgevoel geproefd. Daar wil je alleen maar meer van.’

Breekpunt voor dit Feyenoord was de 2-2 bij Slavia in de groepsfase, op het tandvlees tot stand gekomen. Met rood voor Til al voor de rust en twee blunders van doelman Marciano. Dessers was de reddende engel met twee treffers, een prestatie die hij donderdagavond evenaarde.

De Belg kwam daarmee op acht goals, evenveel als Pierre van Hooijdonk twee decennia terug. Dessers deed dat in vijfhonderd minuten, Van Hooijdonk had er 750 voor nodig. Feyenoord trof toen na de winterstop Freiburg, Glasgow Rangers, PSV, Internazionale en Borussia Dortmund. Nu FK Partizan, Slavia, Olympique en in de eventuele finale AS Roma of Leicester City. Van Wonderen: ‘Op papier hadden wij iets grotere clubs tegen. Maar het was een andere tijd. Je kunt het toch moeilijk vergelijken.’

Vergelijking

De teams hebben deels dezelfde kenmerken ziet Van Wonderen die als trainer van Go Ahead Feyenoord al een keer trof en op 11 mei opnieuw. ‘Voorin heb je met Dessers of Linssen en daarachter Til net zo’n tandem als Van Hooijdonk en Tomasson, ook wij hadden opkomende backs en creativiteit op de flanken. Bosvelt was een aanvallendere middenvelder dan Aursnes, Ono en Kökcü lijken wel wat op elkaar qua techniek, creativiteit en leeftijd. Het centrum Trauner-Senesi is verdedigend beter, maar Paauwe en ik waren aan de bal wat comfortabeler.’

Olympique Marseille staat tweede in de Franse competitie en heeft een veel duurdere selectie. Voor de vorige ontmoeting, in 1999 in de Champions League, was Olympique ook favoriet. Van Wonderen wordt er nog vaak aan herinnerd. Hij kreeg in de thuiswedstrijd al na zes minuten rood, maar Feyenoord won alsnog met 3-0. ‘De beste Europese wedstrijd van Feyenoord ooit,’ zeggen Feyenoord-fans nog steeds net iets te enthousiast tegen hem. ‘Kan ik wel waarderen, hoor. Ik gun ze van harte nog een finale.’