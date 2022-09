Met slangenmens Worthy de Jong openen de Nederlandse 3x3-basketballers de jacht op een Olympische medaille

Worthy de Jong maakt een spectaculaire entree in het 3x3-basketbal. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Op vrijdag 9 september landde Worthy de Jong weer in Nederland. Met Oranje had hij op het EK in Tsjechië zojuist zijn laatste wedstrijd als profbasketballer gespeeld. Althans, in de traditionele zin van het woord.

Want na een mini-break van drie dagen stond hij alweer op het basketbalveld. Zij het een met andere afmetingen. ‘Dit seizoen heb ik al een paar keer met de 3x3-jongens getraind en een jaar of vier geleden aan wat toernooitjes meegedaan. Maar dit is allemaal vrij nieuw’, aldus De Jong.

In het traditionele basketbal, gespeeld op gymvloeren, met twee baskets en een geheel veld, is Nederland nog verre van de wereldmacht die het op basis van de gemiddelde lengte van de inwoners zou kunnen zijn. Maar de kans om uit te groeien tot een serieuze factor in de nieuwe olympische discipline van het 3x3-basketbal, heeft het met beide handen aangegrepen. Op de Spelen van Tokio eindigde Oranje als vijfde, evenals op het WK dit jaar.

Moordend tempo

Dat deze nieuwe basketbalvariant, gespeeld met drie tegen drie op beton en één basket, aan een opmars bezig is in Nederland, is goed te zien in Utrecht dit weekend. Het Jaarbeursplein is door een sterk staaltje steigerbouw omgeturnd tot een futuristische gladiatorenkooi. Een World Tour-toernooi van de nieuwe sport vindt plaats in de Domstad.

Vier verdiepingen aan boxes kijken uit op een straatbasketbalveldje. Voormalig international Vincent Krieger heeft zijn nieuwe roeping gevonden als vermakelijke MC, die het ene korte potje aan het andere praat. Bonkende hiphopklanken begeleiden de wedstrijden, van old-school hits van DMX tot moderne atmosferische rap van Future.

Arvin Slagter (36), een welbespraakte veteraan die in het traditionele basketbal liefst 130 interlands bij Oranje speelde, stapte in 2019 al over naar de nieuwe vorm met drie tegen drie. Als oud-ploeggenoot van De Jong bij Leiden weet Slagter dat de Nederlandse 3x3-ploeg goud in handen heeft met de nieuwe aanwinst. ‘Uit ervaring op trainingen kan ik vertellen dat het onnoemlijk irritant is om Worthy te verdedigen. Hij is atletisch, maar speelt volledig op intuïtie. Daarnaast is hij qua lenigheid een slangenmens, dat ook nog eens afstandsschoten tegen een hoog percentage binnenschiet. Kortom, een ideale speler voor deze versie van basketbal.’

De Jong in actie. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Volgens Slagter zijn er twee grote aanpassingen die gemaakt moeten worden, bij de overstap van traditioneel basketbal naar de 3x3-versie. ‘Het grootste verschil is het spel in transitie. De overgang van aanval naar verdediging, en vice versa.’ Na elke score of rebound moet de bal ‘schoon’ gemaakt worden bij de cirkel, waarna een team weer de basket aan mag vallen. Dit gebeurt op een onwerkelijk hoog tempo. Aanvallen volgen elkaar geregeld binnen vijf seconden op.

‘De kortere schotklok is de andere verandering die even wennen is’, stelt Slagter. Waar een balbezit in het traditionele basketbal binnen 24 seconden een schot moet opleveren, ligt die tijdslimit bij 3x3 zelfs op 12 seconden. Ook deze regel schroeft het tempo flink op.

Hybride

Van logge reuzen van boven de 2 meter 15 is bijna geen sprake bij deze nieuwe basketbalvariant. ‘Wij spelen, zoals de meeste goede teams in deze discipline, met hybride types’, legt Slagter uit. ‘We zijn allemaal tussen de 1 meter 90 en 2 meter 5 lang, waardoor we beweeglijk genoeg zijn om kleinere, snelle spelers te dekken, maar ook afdoende kracht hebben om mee te komen met grotere, sterke jongens.’

‘Iedereen in het team heeft zijn specifieke rol’, vertelt Dimeo van der Horst (31). ‘Maar die rollen staan minder in steen gebeiteld als bij het basketbal met vijf tegen vijf.’

Het Jaarbeursplein in Utrecht is omgetoverd tot basketbalkooi. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In het traditionele basketbal speelde Van der Horst geregeld als point guard, doorgaans de positie voor de kleinste speler op het veld. Maar bij de beweeglijke 3x3-variant vervult Van der Horst geregeld de taken die van oudsher weggelegd waren voor de langste mannen op de vloer, zoals bloks zetten voor schutter Slagter.

Monsterdunk

Het levert een bijzonder vermakelijk soort basketbal op. In Utrecht vliegen de scores je om de oren, en zijn de meeste wedstrijden binnen een kwartier afgewerkt. Met 10 minuten zuivere speeltijd (of korter als een ploeg 21 of meer punten heeft gescoord) en scores buiten de cirkel die 2 punten opleveren, regeert het intuïtieve spel.

En laat dat nu net zijn waar De Jong zo begenadigd in is. Nog geen minuut heeft hij nodig om de Utrechtse gladiatorenkooi in schreeuwen uit te doen barsten. Het eerste de beste vrije pad wat hij richting basket ziet, grijpt hij aan voor een monsterdunk. De Jong ramt de bal in de basket. Krap een kwartier later is hij het zelf die met kenmerkende schijn- en draaibewegingen de score op een beslissende 21 punten brengt.

Na één potje op de World Tour is het al duidelijk. Het Nederlandse 3x3-basketbal heeft er in de jacht op een olympische medaille een ster bij gekregen.