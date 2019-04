Met ruime zege op PEC Zwolle pakt PSV de koppositie weer terug

Voor het eerst dit seizoen werd PSV gedwongen tot een inhaalrace, doordat Ajax woensdag van FC Emmen had gewonnen. Bovendien werd de mentale weerbaarheid van PSV getest na de pijnlijke nederlaag tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Coach Mark van Bommel predikte nog maar eens dat zijn ploeg onverstoorbaar moest zijn. Maar de ironie wil dat Van Bommel langs de lijn allerminst onverstoorbaar is.

Natuurlijk voelde Van Bommel de druk, mede omdat zijn ‘betonvariant’ met drie controleurs tegen Ajax ter discussie werd gesteld. Hij onderschatte de symboolwerking van zijn concept. De boodschap was tegenhouden, in de wetenschap dat Ajax moest winnen, terwijl PSV met meer flair de titelrace al definitief had kunnen beslissen. Mocht Ajax de landstitel veroveren, zal Van Bommel nog wel eens terugdenken aan de cruciale fase bij 1-1 met een man meer.

Het gebrek aan creativiteit op het middenveld maakt de aanvalsopbouw bij PSV vaak steriel en voorspelbaar, maar donderdagavond kreeg de artistieke Pereiro een herkansing. De aanvallende middenvelder etaleerde zijn verfijnde techniek, al hoorde je het publiek geregeld morren als Pereiro zijn penseelstreken met de linkervoet eerst wilde overdenken. De Uruguayaan maakte het verschil voor rust met zijn indraaiende hoekschoppen.

Apathisch

Toch leek de dreun in Amsterdam nog na te werken, want PSV speelde aanvankelijk apathisch en in een laag tempo. PEC Zwolle had met Younes Namli een vormgever die niet zou misstaan in de middenlinie bij PSV. In de tweestrijd tussen twee oude vrienden durfde Jaap Stam met PEC het PSV van voormalig teamgenoot Mark van Bommel te pijnigen, zonder grote kansen te creëren.

Maar na een aardige openingsfase bakte PEC er weinig meer van. Het was veelzeggend dat Luuk de Jong met zijn handelsmerk wederom de ban moest breken bij PSV. Met twee corners zaaide Pereiro al verwarring in de PEC-defensie. Bij zijn derde poging leken alle PEC-spelers de specialiteit van De Jong te zijn vergeten, terwijl hij juist tegen die ploeg al zeven keer scoorde met een kopbal.

Zaterdag vertelde de topscorer in de Volkskrant dat elk luchtduel begint met het bespelen van de ruimte. Het zal niet de bedoeling zijn geweest dat PEC de rode loper uitrolde voor de ‘kopscorer’ van de eredivisie. De Jong werd niet gedekt en kopte de bal keurig langs PEC-keeper Mickey van der Hart: 1-0.

Het 24ste doelpunt van De Jong en nummer 11 door een kopbal volgde in het laatste kwartier, toen PEC zich al met de nederlaag had verzoend. Opnieuw was de cornerdefensie van PEC ondermaats, maar het blijft fascinerend om te zien hoe De Jong klapwiekend als een arend door het luchtruim zweeft. Dit keer mocht keeper Van der Hart het zich aanrekenen dat De Jong het gaatje in de korte hoek vond: 3-0.

Meedogenloos

Invaller Donyell Malen scoorde ook al met het hoofd, op aangeven van Cody Gakpo, toen Van Bommel de jeugd van PSV weer in de etalage had gezet. PEC miste niet alleen een meedogenloze verdediger als trainer Jaap Stam in zijn glorietijd. ‘Je moet ook slim zijn om een topspits als Luuk de Jong niet te laten koppen’, aldus Stam. ‘Het is frustrerend dat we zulke goals tegen krijgen uit standaardsituaties.’

PEC had Ajax onlangs laten ontsnappen, maar reikte PSV ook bij de tweede treffer nadrukkelijk de hand. Pelle Clement dacht een leuke pirouette te demonstreren en leverde prompt de bal in, waarna Steven Bergwijn de turbo aanzette. PEC-verdediger Darryl Lachman leek geparkeerd te staan en ook doelman Van der Hart kon Bergwijn niet afstoppen: 2-0. Het was bepaald niet de dag van de oud-Ajacieden, want Clement, Lachman en Van der Hart faalden opzichtig.

Bergwijn was niet vergeten dat hij het duel met Ajax had kunnen beslissen. De ontlading na zijn doelpunt verried de opluchting bij de spelers en de supporters van PSV. Van Bommel acteerde weer de onverstoorbare coach, het woord dat in zijn mond bestorven ligt. Maar ook zijn vreugdedansje na de bevrijdende goal van Bergwijn illustreerde dat PSV het mes op de keel had gevoeld.

Het zal voorlopig stuivertje wisselen worden, want Ajax kan de koppositie zaterdagavond bij een zege op Willem II weer overnemen van PSV, dat zondag in de Gelredome Vitesse treft. Ajax koploper voor één dag, daar schrikken ze in Eindhoven niet van.