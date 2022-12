Met Ronaldo op de bank dendert Portugal naar de kwartfinale

Cristiano Ronaldo maakte als invaller zijn opwachting in het laatste kwartier van de achtste finale tegen Zwitserland Beeld Getty Images

Het was een goal die Ronaldo had kunnen maken. Op het hoogtepunt van zijn carrière schoot hij ze ook zo snoeihard in, de keeper vertwijfeld achterlatend, omdat hij die bal niet verwachtte uit die hoek.

Maar Ronaldo zat toch echt op de bank en het was niet hij, maar Gonçalo Ramos die zijn land op 1-0 schoot en op het spoor zette van de kwartfinale. De Benfica-spits maakte er daarna nog twee doelpunten bij, om zijn coach duidelijk te maken dat hij het juiste besluit had genomen.

Vooraf was er al volop over gespeculeerd, de Portugese sportkrant A Bola hield zelfs een peiling onder de lezers. Werd het niet eens tijd dat Ronaldo op de bank zou beginnen? 70 procent vond dat prima, alsof hij niet het nationale idool is.

Toch was het verrassend dat de Portugese bondscoach Fernando Santos het aandurfde. De man die in de EK-finale in 2016 nog hardhandig door zijn geblesseerde, fanatieke coachende topscorer aan de kant werd geduwd, zette nu zijn aanvoerder op zijn plek.

Wie speelt tegen wie in de kwartfinale? 9 december: • Kroatië - Brazilië • Nederland - Argentinië 10 december: • Marokko - Portugal • Engeland - Frankrijk De winnaars van de duels op 9 december spelen tegen elkaar in de halve finale, net als de winnaars van de duels op 10 december.

‘Je hebt zo’n fucking haast om me naar de kant te halen, fuck’, zei de recordinternational toen hij tegen Zuid-Korea in de 65ste minuut werd gewisseld. Eerst zei Santos nog dat hij het niet had gehoord, maandag liet hij toch weten dat hij het ‘helemaal niet leuk’ vond. Een dag later begon Ronaldo voor het eerst dit toernooi niet in de basis.

Was het vanwege het incident? Of was het omdat hij niet denderend speelde in de eerste wedstrijden? Zeker is dat Portugal zonder hem tegen Zwitserland voor het eerst dit toernooi overtuigde. Na Ramos’ goal in de zeventiende minuut, kopte zijn vervanger als aanvoerder Pepe de 2-0 achter keeper Yann Sommer.

Snel na rust tikte Ramos bij de eerste paal de 3-0 binnen. Raphaël Guerreirro bracht na een fraaie, snelle aanval de marge op vier. Ramos’ hattrick zorgde voor de 5-1 en in de slotfase krulde Rafael Leao de bal langs Sommer. De vaak zo degelijke Zwitsers waren al die tijd kansloos, al maakten ze tussendoor nog een toevalstreffer.

Ronaldo mocht nog wel invallen. Hij nam een klassieke aanloop voor een vrije trap van grote afstand die in de muur smoorde. Hij scoorde later, maar uit buitenspelpositie. Dit had zijn laatste interland kunnen zijn, maar door de winst komt er nog een kans. In de kwartfinale treft Portugal Marokko. Als Santos hem ook dan uit de basis laat, zal niemand meer verrast zijn.