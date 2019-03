Met Roberto Piazza haalt de volleybalbond een gepassioneerde coach in huis

‘Waar kan ik ­tekenen?’, was de ­houding van de Italiaanse volleybalcoach Roberto Piazza toen hij in Warschau bezoek kreeg van bestuurder Joop Alberda. De Nederlander, de ex-coach achter het olympisch goud van Atlanta in 1996, kwam met de vraag of Piazza bondscoach van de Nederlandse mannenploeg wilde worden.

En of Roberto Piazza uit Parma dat wilde. In Warschau, waar hij werkzaam is als coach van de Poolse topclub Skra Belchatow, spraken de twee liefst tien uur met elkaar. ‘Verdeeld over drie dagen. Drie, vier en drie uur’, zegt technisch directeur Alberda over de onderhandelingen met wat de droomkandidaat van zijn volleybalbond was.

Mondiale topper

De voorbije jaren was de nationale ploeg steeds in handen van Nederlanders: Peter Blangé, Edwin Benne en Gido Vermeulen. Maar nu het team – getuige de achtste plaats bij het laatste WK in Italië en Bulgarije – weer aansluit bij de wereldtop, hoort daar een coach bij uit die rangorde, meent de volleybalbond Nevobo.

Die mondiale topper is Roberto ­Piazza. Hij speelde voor het legendarische Santal Parma tussen 1987 en 1989, als centrale, de middenman. Ook al was ­Piazza, zeggen insiders, te klein voor de top, ­zeker op die positie. In 1990, na een jaar Piacenza, stopte hij al als speler. Hij was pas 22 en werd meteen ­assistent-coach bij Parma van de ­Braziliaan Bebeto. Later trad hij in de voetsporen van de succescoach ­Daniele Bagnoli bij Treviso en ­Dynamo Moskou.

En zo werd het broekie een grote meneer in het volleybal. In 2009 stond hij, 41 jaar, als hoofdcoach voor de befaamde mannenploeg van ­Treviso, de club waar ooit Ron Zwerver, Peter Blangé en Jan Posthuma een fors deel van hun volleybalroem bouwden.

Piazza, na vele omzwervingen coach van de Poolse landskampioen Skra, werd in Nederland als ‘topkandidaat’ aanbevolen door Peter Blangé. Die kende hem als scout en assistent-coach van het grote Parma, waar hij zelf tussen 1991 en ’96 het spel verdeelde. De twee aten vaak samen en deelden soms de auto op weg naar een World Leaguewedstrijd.

Niets boven Italië

Blangé: ‘Roberto was als speler te klein voor de top. Maar hij heeft als coach de Italiaanse gepassioneerdheid, de pure liefde voor het volleybal, waar ik zo van houd. Er gaat in deze sport niets boven Italië. Hij is een ­Guidetti-achtige coach. Iemand die de spelers in de overdrive kan brengen. Dat kunnen wij Nederlanders, met onze vlakke emotie, in het spel goed gebruiken. Dat is wel gebleken met de nationale vrouwenploeg, toen Guidetti daar aan boord kwam.’

De Italiaan Giovanni Guidetti werd in 2015 bondscoach van de nationale vrouwen en bracht, staand langs de lijn en tikkend op zijn iPad, het Nederlands team tot de wereldtop. Hij vertrok voortijdig, maar zijn optreden maakte hem immens populair bij de internationals.

Zo’n man had Blangé op het oog, toen hij op verzoek van ‘die andere man met een beroepsdeformatie’, Joop Alberda, een lijstje samenstelde van kandidaten die de gestopte Gido Vermeulen konden vervangen. ‘Ik keek niet naar de gevestigde namen. Te verzadigd vaak. Ik keek naar energieke coaches, die het verschil kunnen maken. Naar een complete ­idioot, in de positieve zin van het woord dan. Roberto stond hoog op dat lijstje.’

Zo kwam Piazza in beeld van de bond. Hij heeft grote clubsuccessen op zijn naam, maar behalve een kort en goed betalend avontuur met Qatar heeft hij nog geen landenteam onder zijn hoede gehad. Die uitdaging kon de 51-jarige Italiaan niet langer weerstaan. Dit voorjaar stopt hij bij Belchatow, zo mogelijk pas half mei vanwege een hoge klassering in de Champions League. Daarna is hij volledig in dienst van de Nevobo tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Er is niet gekozen voor een parttimer.

Bezetenheid

Piazza wordt de komende zeventien maanden geassisteerd door Henk-Jan Held, de middenman van het olympische kampioensteam van 1996. Held, zelf trainer in Italië, roemt de bezetenheid van Piazza. Een man die als eerste op de club is en ’s avonds laat het licht uitdraait. Een moderne coach ook die al bij Parma in 1991 met databanken werkte, die kan omgaan met de tegenwoordig zo omvangrijke begeleidingsstaf, die spelers beter kan maken, die Nederland, de olympisch kampioen van 1996, voor het eerst sinds 2004 weer op de Spelen moet zien te krijgen.

‘Piazza is een internationale topcoach. Ik heb er wel fiducie in’, spreekt Blangé het Nederlandse volleybal vertrouwen in.