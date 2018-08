Met plaatsing Champions League opent PSV deur naar nieuwe tijd

Alsof de stromende regen in Eindhoven de relatieve droogte in het Nederlandse clubvoetbal in één keer symbolisch wegspoelde, zo voltooide PSV met verve de nationale dubbelslag in Europa. Een dag na Ajax plaatste ook de landskampioen zich bij de 32 clubs voor de Champions League, als een sprankelend teken van leven in tijden waarin het voetbal de crisis tracht te overwinnen.

PSV - Bate Borisov (3-0) in de play-offs was nooit spannend, mede omdat PSV ook al in Wit-Rusland had gewonnen, aldaar met 3-2. Bate en trouwens ook Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev, de tegenstanders van Ajax in de voorronde, behoren niet tot de hogere echelons, maar een kniesoor die daarop let. Het ging de laatste jaren juist te vaak faliekant mis tegen matige elftallen, wat Feyenoord en AZ onlangs nog beleefden in de voorronde van de Europa League. Dat euvel werd nu vakkundig verholpen door de Nederlandse topclubs, die zich zullen verkneukelen om de loting, nu de kassa zal rinkelen als de schakelketting om de hals van een juffrouw.

Luuk de Jong kopt de bal. Foto Guus Dubbelman

De wedstrijd was best onderhoudend, door het enthousiasme van PSV en zijn zingende publiek, of anders door de pretogen van trainer Mark van Bommel, die zijn stemmige clubkloffie zeiknat liet regenen met zijn gedreven aanwijzingen langs de lijn. Of door de mooie doelpunten, door de dribbels en de flair van Bergwijn en Lozano, de aanvallers die het spel van PSV injecteren met snelheid en gevaar.

Het is indrukwekkend om Bergwijn over zo’n nat veld te zien versnellen. Bal kort aan de voet, kunstlicht als meereizende, stralende bundel rond zijn gestalte. Of anders is daar Lozano. Hoe hij die ene keer in de eerste helft de pass van Pereiro meenam met de borst, om dan meteen de kortste weg naar het doel te zoeken. Prachtig.

Bergwijn scoorde al na een kwartiertje, toen Dumfries ver ingooide en De Jong doorkopte. Hij maakte de bal knap vrij met rechts en schoof die met links in het doel. Nog voor rust was het 2-0, na een afgemeten voorzet van Hendrix en een perfecte kopbal van aanvoerder Luuk de Jong, de ware aanvalsleider van het elftal. De Jong, rustig in het hoofd nu hij is bevrijd van transfergerommel, is altijd aanspeelbaar, zeker door de lucht. Hij is bovendien de aanjager van de werklust in het team dat drijft op het fanatisme dat ook zo aan de voetballer Van Bommel kleefde.

Niet altijd een feest

PSV voetbalt minder sprankelend dan Ajax, maar is een goed, gedegen team met veel klasse in de aanval. Het middenveld en de defensie zullen het lastig krijgen in de Champions League. Als de euforie straks is geluwd, zullen beide elftallen merken dat meedoen op het hoogste niveau niet altijd een feest is. Feyenoord deed vorig jaar voor iets meer dan spek en bonen mee, wat niet bepaald een positief effect had op de resultaten in de competitie.

Maar voor de ambities van de voetballers en de penningmeesters is het champagnetijd. Ajax en PSV kunnen rekenen op ruim 40 miljoen euro (Ajax) en 35 miljoen (PSV, dat een kleiner stadion heeft). Ze kunnen hun plannen op nationaal en internationaal niveau daarmee verder uitbouwen: opleiden, want dat zien ze als hun primaire taak, alsmede hun eerste elftal blijven versterken met krachten van buiten.

Ajax was snel klaar, mede door het aantrekken van Tadic en Blind. PSV is nog zoekende, zeker sinds middenvelder Ryan Thomas vlak na de ondertekening van zijn contract een ernstige blessure opliep. De verwachting is dat de Australische verdediger Behich zich meldt, waarna PSV dringend zoekt naar een middenvelder.

Steven Bergwijn probeert Stanislav Dragun te passeren. Foto Guus Dubbelman

Het nadeel van de financiële impuls voor de topclubs is dat het gat met de rest van Nederland zal groeien. Bij de verdeling van nationale tv-gelden, die voortdurend op de agenda staat nu de eredivisie opnieuw praat over een andere opzet, zouden de topclubs daarmee eens rekening kunnen houden.

Positief is ook dat de weg omhoog op de zogenoemde coëfficiëntenlijst weer voorzichtig is ingeslagen, zodat de Nederlandse kampioen en bekerwinnaar vanaf 2020 mogelijk weer zonder voorronden mogen meedoen aan de groepsfase. Dat is allemaal voor later orde. PSV en zijn supporters hielden eerst een feestje, met een prachtig doelpunt van Lozano als toegift: een mooie dribbel en een ziedend schot in de bovenhoek.

Eigenlijk telde de avond slechts één verliezer: de zendgemachtigde RTL7, die jarenlang zijn donderdagavond tot de winterstop en soms langer vulde met groepsduels van Nederlandse clubs in de Europa League. In die tweede competitie is Nederland, na de vroege uitschakeling van Feyenoord, AZ en Vitesse, niet vertegenwoordigd. Het is de Champions League die straks straks de klok slaat op dinsdag- en woensdagavond.