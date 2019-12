Met ‘Pards’ haalt ADO een kleurrijke coach die de confrontatie niet schuwt in huis

Alan Pardew coacht een wedstrijd van zijn oude club Crystal Palace. Beeld REUTERS

Met het aanstellen van Alan Pardew haalt ADO Den Haag een even succesvolle als controversiele manager binnen. Voor ‘Pards’ is het uitstapje naar Nederland een poging tot eerherstel. Wat dat betreft doet zijn komst denken aan Steve McClaren, die na een traumatische tijd bondscoach van Engeland negen jaar geleden landskampioen wist te worden met FC Twente.

De 58-jarige Londenaar heeft anderhalf jaar zonder club gezeten na een vergeefse poging te hebben gewaagd om West Bromwich Albion voor degradatie uit de Premier League te behoeden. Het was zijn zevende Engelse club in een carriere langs de zijlijn die twintig jaar eerder begon bij Reading. Echte topclubs heeft hij in die tijd nooit mogen leiden.

Twee keer wist Pardew de finale van de FA Cup te bereiken. Met West Ham United verloor hij in 2006 na strafschoppen een gedenkwaardige finale tegen Liverpool (3-3) en vier jaar geleden loodste hij Crystal Palace naar Wembley, om daar wederom nipt naast de hoofdprijs te grijpen: het Manchester United van Louis van Gaal won na verlenging met 2-1.

Als spits van Crystal Palace had hij in 1990 ook al eens een bekerfinale verloren, eveneens tegen Manchester United. In de halve finale had Pardew de winnende treffer gescoord tegen Liverpool, een goal waaraan deze voormalige glazenzetter uit Wimbledon vaak herinnerd wordt. Een ander hoogtepunt uit zijn carrière is het bereiken van Europees voetbal met Newcastle United.

Pardew staat bekend als een kleurrijke, levendige en charmante manager. Langs de zijlijn krijgt hij regelmatig ruzie met spelers of managers van de tegenpartij. In 2014 gaf als Newcastle-manager Hull City-speler David Meyler een ware kopstoot. Pardew wekte eens de woede van Arsene Wenger door kritiek te geven op diens beslissing een elftal zonder Engelse spelers het veld in te sturen.

Wat stijl betreft past Pards zich makkelijk aan bij de club. Met Crystal Palace speelde hij countervoetbal, met Newcastle schuwde hij de lange haal naar voren niet en met West Ham koos hij voor verzorgd voetbal. Hoe hij ADO gaat leiden, moet worden bezien. Eredivisieclubs deinzen er vaak voor terug buitenlanders aan te stellen omdat zij de ‘Nederlandse voetbalstijl’ niet zouden beheersen.

Deze scepsis jegens buitenstaanders is er niet altijd geweest. Tot de grootste managers uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal behoren Vic Buckingham, Stefan Kovacs, George Kessler en Ernst Happel. Laatstgenoemde kende hoogtijdagen bij ADO, dat ook in de Tsjech Vaclav Jezek een succesvolle trainer had. De eerste manager van ADO was een Engelsman: John Donaghy.