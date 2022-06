Met opgeleefde Steenbergen beginnen zwemsters aan nieuwe toekomst

Marrit Steenbergen: geduld beloond na jaren van blessures en motivatieproblemen. Beeld EPA

Het was haast Kromowidjojoiaans, hoe Marrit Steenbergen door het water snelde op de estafette van de 4x100 meter vrij in Boedapest. Op de eerste WK zwemmen waar de recent gepensioneerde Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk ontbreken, steeg Steenbergen boven zichzelf uit.

De 22-jarige Steenbergen zwom zaterdag in de series met 52,99 seconden een indrukwekkende splittijd, waarmee ze bij de drie snelste zwemmers van het veld hoorde. Daarna mocht ze als starter in de finale laten zien wat ze waard was. Het werd het persoonlijke record op de 100 meter vrij waar Steenbergen jarenlang naar had gesnakt: 53,41 seconden. Voor het eerst sinds 2015 liet ze weer zien waarom ze jarenlang het grootste zwemtalent van Nederland werd genoemd.

Maar één wereldtijd was niet genoeg voor het podium in de finale van de onderdeel waarop Nederland een gouden geschiedenis heeft. Met Kim Busch, Tessa Giele en Valerie van Roon erbij was de zevende plek het hoogst haalbare. Nederland tikte aan in 3.38,18 seconden, ver achter winnaar Australië (3.30,95) en Canada (3.32,15). Toch was er blijdschap bij de verjongde ploeg met de loden last op de schouders. Van 2007 tot 2018 wonnen de Nederlandse estafettezwemsters op elk WK een medaille. In Peking in 2008 was er zelfs de olympische titel.

Blessures en motivatieproblemen

Zonder Kromowidjojo en Heemskerk was het de vraag of de finale nog haalbaar was. Het antwoord was ja, mede dankzij Steenbergen. Op 15-jarige leeftijd zwom zij al wereldtijden, maar daarna kampte ze lang met blessures en motivatieproblemen. Op het dieptepunt stopte ze tijdelijk met zwemmen om in de horeca te werken en wist ze niet of ze door moest gaan met haar topsportcarrière. Ze kon de trainingen niet goed aan, omdat ze altijd pijn in haar schouders had.

Het verlangen naar water verdween nooit. Ze besloot het nog een keer te proberen en werkte met een aangepast programma aan haar comeback. Haar geduld lijkt nu beloond te worden. Steenbergen haalde in Boedapest haar eerste individuele halve finale op de WK op de 200 meter wisselslag. Ze zwom in de series een persoonlijk record van 2.10,60 seconden, maar kwam daarna niet meer verder dan 2.11,20 waarmee ze tiende werd. De koek leek op, maar ze herpakte zich voor de finale van de 4x100 vrij. Steenbergen zwemt ook nog individueel de 100 en 200 meter vrij.

In Boedapest loopt ze weer met een lach door het zwembad. Maar ze kan het niet alleen. Om in de buurt van het podium te komen zijn snellere tijden nodig. Kromowidjojo en Heemskerk doken in de estafettes regelmatig onder de 53 seconden, dat lukte behalve Steenbergen nog niemand in de Nederlandse ploeg.

Twijfels

Bondscoach Mark Faber wist niet zeker of hij na het pensioen van de twee zwemvedettes wel een team zou sturen op het prestigieuze estafettenummer. ‘Je moet er wel wat te zoeken hebben. Als we al weten dat een finale er niet in zit, zetten we ’m niet in’, zei hij in de aanloop van het toernooi.

Nederland is in Boedapest aanwezig met een relatief jonge ploeg van zestien zwemmers. Arno Kamminga, die in Tokio olympisch zilver won op de 100 en 200 meter schoolslag, is de belangrijkste troef. ‘Het is een uitgedund ploegje zonder Ranomi en Femke. Dat is een nieuwe werkelijkheid. We hopen dat dit jaar wat mensen stappen zetten richting de grote-mensentijden.’

Faber ziet dat er een gat is ontstaan met opvolgers van de dertigers die nu gestopt zijn. Hij wijt dat aan het centrale trainingssysteem dat in het afgelopen decennium vaak wisselde van vorm. Kromowidjojo kwam nog uit de tijd waarin ze de Spelen van Peking in 2008 haalde vanuit haar regioclub. Ze moest met haar jeugdtrainer Jeanet Mulder op zoek naar extra zwemwater om te trainen.

Nu hoeven jonge talenten zich daar geen zorgen over te maken. Wie opvalt in het bad, kan uren maken bij een opleidingscentrum in de regio. Talent is er nog steeds genoeg, zegt Faber. Maar ze zijn in de afgelopen jaren te vaak vroegtijdig gestopt, denkt hij. ‘Er is een periode geweest waarin zwemmers relatief kort de tijd kregen om zich te ontwikkelen op een gecentraliseerde plek. Misschien hebben we van sommigen te snel afscheid genomen. Die zijn afgehaakt. Daar hebben we van geleerd, we hebben nu een iets langere adem.’

Faber hoopt dat de opvolgers de komende jaren in het gat springen dat Kromowidjojo en Heemskerk achter hebben gelaten. ‘Langzaam maar zeker moeten we de vruchten van dat gecentraliseerde beleid plukken. Het lijkt nu misschien nog wat mager op mondiaal niveau, maar er zit echt wel muziek in op sommige plekken.’