Met nuchter risico nemen geeft Emmen provincie Drenthe de eredivisie terug

De toeschouwers in Emmen zijn ook in de eerste divisie achter de club blijven staan. Beeld Jakob van Vliet

Ontspannen lachend, maar toch een tikje nerveus staat Ronald Lubbers te wachten op het kunstgras van FC Emmen. De voorzitter van de club kan gerust zijn, de promotie is al binnen, het kampioenschap kan een kwestie van minuten zijn. ‘Het zou mooi zijn als we het hier, thuis kunnen vieren.’

De spelers van Emmen hebben kort tevoren gedaan wat nodig was. Van Roda is met 2-0 gewonnen. Maar om de titel deze vrijdagavond te kunnen vieren, moet Den Bosch gelijkspelen tegen Volendam, de nummer twee van de eerste divisie. De Bosschenaren zijn zojuist op 1-2 gekomen en de wedstrijd ligt tijdelijk stil, omdat toeschouwers rommel op het veld hebben gegooid.

‘In 2018 vierden we de promotie in Rotterdam, vorige week in Dordrecht’, vertelt Lubbers terwijl hij wacht op de afloop van die cruciale wedstrijd. Na twee promoties vieren bij uitwedstrijden gunt hij De Oude Meerdijk zijn eigen feestje. ‘Iedereen wilde vanaf dag 1 weer terug naar de eredivisie. Dat vind ik mooi, dat dit de promotie van ons allemaal is.’

Emmen lukte wat alle gedegradeerde clubs altijd heel graag willen: na een jaar eerste divisie meteen weer terugkeren naar het hoogste niveau. Het is de beloning voor het stabiele, nuchtere beleid waar de club zich graag op voorstaat. Trainer Dick Lukkien mocht blijven ondanks de degradatie.

Risico's

‘We hebben financieel ook wel wat risico’s genomen’, vertelt Lubbers terwijl hij de uitslag van Den Bosch - Volendam afwacht. Een sterke, maar dure speler als de Peruaan Miguel Araujo kon daardoor bijvoorbeeld blijven.

‘Ik ben meer iemand die de andere kant op denkt’, legt de voorzitter zijn beleid uit. ‘Wat levert het op?’ Met de promotie op zak heeft hij gelijk gekregen en al te gekke dingen zijn er ook weer niet gebeurd, verzekert hij. ‘Emmen is financieel hartstikke gezond. Als er vangnetten zijn, kun je afgewogen risico’s nemen.’

Om Lubbers heen staan spelers en trainers op het veld, op de tribunes kijken fans met telefoontjes naar beelden uit Den Bosch. Veel anderen zitten al aan het bier of wijn in een van de businessloges, maar staan klaar om terug te komen als er wat te vieren valt.

Twee keer, in 2004 en 2012, redde de voorzitter de club van de ondergang. Na die laatste reddingsoperatie bleef hij aan het roer en klom Emmen gestaag op, tot de eredivisie aan toe. Het is een knappe prestatie voor een club met een relatief bescheiden, maar wel heel erg betrokken achterland.

Slagroomtaarten

Emmen mag dan alweer 37 jaar een profclub zijn, de charme en kracht van het amateurverleden is nog altijd aanwezig. Je kunt er slagroomtaarten en vispakketten winnen in de loterij, de extra speeltijd wordt aangeboden door Drentse letschelschadeadvocaten en het stadionnetje hangt vol met borden van lokale ondernemers: Behangersbedrijf Hena #Sterk in Ambacht.

Voor de wedstrijd tegen Roda zakt voor de harde kern Brigata Fanatico een spandoek naar beneden. Tussen twee schaars geklede vrouwen staat de tekst: Ok as ’t minder giet clubliefde blef altied. De meeste supporters en sponsoren zagen af van compensatie, waar ze vanwege de coronamaatregelen recht op hadden.

‘De aantrekkingskracht gaat door de hele provincie heen’, zegt Lubbers.’ We hebben een wachtlijst van 2.000 mensen, elke wedstrijd is strak uitverkocht. En ik denk dat we nog lang niet aan ons eind zijn.’

Keeper Michael Brouwer komt even bij hem buurten. De voorzitter geeft een tikje op zijn buik. Nog steeds geen nieuws uit Den Bosch. Het zou wel eens de laatste kans op een kampioenschapsfeestje in De Oude Meerdijk kunnen zijn, want Emmen wil graag een nieuw, groter stadion.

‘De commerciële afdeling moet nu bijna de deur dichthouden’, legt Lubbers uit. ‘Met dat stadion kunnen we weer verder groeien. Tot die tijd moeten we zorgen dat we in de eredivisie blijven.’

Versterkingen

Trainer Dick Lukkien vindt dat er daarvoor ‘voorin absoluut’ iets bij moet. ‘Het gaat de laatste tijd iets beter, maar zeker op een hoger niveau hebben we meer mensen nodig die het verschil kunnen maken.’

Over zijn eigen toekomst wil hij geen honderd procent garantie geven, ondanks zijn contract dat nog een jaar doorloopt. ‘Natuurlijk voel ik loyaliteit, maar die heb ik ook wel ergens verdient’. Hij is trots op wat er is bereikt en heeft het nog altijd naar zijn zin. ‘Maar als er een club komt, waarvan Emmen denkt dat dat heel goed voor mijn ontwikkeling is, dan denk ik dat ze me niet tegenhouden.’

Go Ahead en Heracles zouden interesse hebben, maar daarin ziet Lubbers niet echt een verbetering. ‘Ik denk dat we met elkaar gewoon niet klaar zijn. Er valt nog zoveel te winnen hier, het is gewoon hartstikke leuk.’

Voor zichzelf ziet hij nog genoeg perspectief. Eerst zorgen dat Emmen in de eredivisie blijft en dat het nieuwe stadion er komt. ‘We hebben het honderdjarig bestaan over drie jaar, zou best kunnen dat er dan iets moois staat’, voorspelt hij. ‘En misschien is dat ook wel een goed moment om het stokje over te dragen. We zien het wel.’

Dan, na ongeveer 20 minuten wachten, is er nieuws. De stadionspeaker roept om dat de wedstrijd in Den Bosch is afgelopen. Volendam heeft met 1-2 gewonnen, is gepromoveerd en kan in theorie Emmen nog achterhalen. Met twee duels te gaan, blijft het verschil met de koploper zes punten.

Emmen moet dus nog even wachten voordat de titel kan worden gevierd. Vrijdag, bij Eindhoven, is de eerstvolgende kans. ‘Wordt het toch weer een uitwedstrijd’, zegt Lubbers en hij druipt af, de spelerstunnel van De Oude Meerdijk in.