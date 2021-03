Met nieuwe president Laporta is de geest van Cruijff weer helemaal terug bij Barcelona

Joan Laporta viert zijn overwinning in Camp Nou met een mondkapje met nummer 14, het beroemde rugnummer van Johan Cruijff. Beeld AFP

De cruijffiaanse wind waait weer aangenaam in Catalonië, bij voetbalclub Barcelona. Jordi Cruijff, de zoon van Johan met de Catalaanse voornaam, geboren toen Cruijff voetbalde bij de club, is volgens Spaanse media de belangrijkste kandidaat om de nieuwe technisch directeur te worden. Naar het schijnt arriveert hij woensdag uit China, waar hij trainer is van Shenzhen.

Patrick Kluivert is al een tijdje hoofd opleidingen. Ronald Koeman is de trainer die het elftal in last weer tot leven heeft gewekt, al is het dan in een systeem (3-5-2) dat tijdelijk afwijkt van het adagium van Cruijff zaliger (4-3-3). En Frenkie de Jong benadert met zijn spel de geest van Cruijff die vijf jaar geleden (24 maart) overleed; met flair en oog voor de aanval, gebaseerd op techniek en inzicht.

Joan Laporta, eerder voorzitter van 2003 tot 2010, won zondag met overmacht de verkiezingen onder 110 duizend stemgerechtigde socios (leden), van wie ongeveer de helft zijn stem uitbracht. Hij vergaarde ruim 54 procent van de stemmen, veel meer dan zijn rivalen Victor Font en Toni Freixa. Hij en zijn metgezellen betraden het podium van de winnaar met mondkapjes met nummer 14, het beroemde rugnummer van Johan Cruijff.

Al weet Koeman nog niet precies wat de bedoeling is van Laporta, hij is blij met diens zege. Hij kent Laporta goed. De trainer, wiens contract tot 2022 loopt, sprak voor de verkiezing met de drie kandidaten en zei toen off the record dat zijn voorkeur uitging naar Laporta, die hem in 2003 al zag als mogelijke trainer van Barcelona.

Cruijffiaan

Laporta liet zich in zijn vorige periode gelden als onversneden cruijffiaan. Hij was de advocaat van Cruijff, met wie hij al zijn voetbalzaken besprak, vaak bij Cruijff thuis. Ze waren huisvrienden. Laporta was vóór zijn eerste periode als ‘president’ al voorzitter van de zogenoemde Blauwe Olifant, een oppositiegroepering tegen het bestuur van onder anderen Nunez. ‘Laporta had één persoonlijke adviseur, en dat was Johan’, aldus Henk ten Cate, die in 2003 als assistent van Frank Rijkaard neerstreek in Camp Nou, voor een periode van successen. ‘Hij was gemotiveerd en geïnspireerd door Cruijff, door de hang naar het type voetbal waarvoor Johan stond.’

Laporta zocht destijds een trainer om een nieuw elftal te bouwen en dacht onder meer aan Guus Hiddink en Ronald Koeman. Toen zij om verschillende redenen niet konden, koos hij op aanraden van Cruijff voor Rijkaard, die een jaar eerder was gedegradeerd met Sparta. In plaats van zijn beoogde sterspeler David Beckham, die naar Real Madrid ging, kwam Ronaldinho, die het symbool werd van het nieuwe, speelse, vrolijke Barcelona dat de wereld veroverde. Barcelona verwierf ook buiten het veld een sympathiek imago, onder meer door met Unicef op de borst te voetballen en daarvoor nog te betalen ook. De club is nu verworden tot een wat ordinaire geldmachine met een omzet die het miljard nadert.

Johan Cruijff met Joan Laporta in 2015. Beeld EPA

Het eerste wat Laporta zondag deed was de intentie uitspreken om Lionel Messi, wiens contract afloopt, te behouden voor de club. Messi debuteerde in Laporta’s eerste periode als voorzitter. Ook Messi bracht zijn stem uit zondag, in het bijzijn van één van zijn zoons. Het bedroefde gemoed van zijn kroost was één van de redenen voor Messi om afgelopen zomer alsnog te blijven bij Barcelona, hoewel hij woedend was op het bestuur onder leiding van de inmiddels gearresteerde en weer vrijgelaten voorganger van Laporta, Bartomeu.

De naam van Messi is onlosmakelijk verbonden aan de megaschuld van Barcelona, die rond de 1,2 miljard euro bedraagt, waarvan 700 miljoen als min of meer kortlopende schulden. Barcelona is mede door de successen jarenlang meegesleept in een draaikolk van alsmaar oplopende salariskosten en duurdere transfers. Volgens Ten Cate zal Laporta de problemen oplossen. ‘In onze tijd was er ook 500 miljoen schuld.’

Vertrouwen

Ten Cate, vanuit Spanje: ‘Laporta is aimabel en charismatisch. Hij stond destijds dicht bij het team, zonder dat hij zich bemoeide met de opstelling. Hij koesterde volledig vertrouwen in ons, terwijl we in het begin de gifbeker tot de laatste druppel moesten leegdrinken. Ik weet nog dat hij in een slechte periode tijdens de training het veld opkwam. Velen dachten dat we werden ontslagen, want dat was het thema in de kranten. Hij zei alleen: wat er ook gebeurt, jullie blijven minimaal tot het eind van het seizoen. Directeur voetbal Rossell wilde na ons eerste seizoen de Braziliaan Scolari halen, maar daar ging Laporta voor liggen.’

Ten Cate herinnert zich een cruciale zege bij Sevilla, met een doelpunt van Kluivert. Barcelona begon aan een serie van dertien zeges, eindigde als tweede en een nieuwe era was begonnen. ‘De rest is geschiedenis’, aldus Ten Cate. Barcelona won onder meer de Champions League in 2006. In 1992 had Barcelona de beker voor het eerst gewonnen, met Cruijff als trainer en Koeman als maker van het enige doelpunt tegen Sampdoria. Na het vertrek van Rijkaard en Ten Cate zette Josep Guardiola het tijdperk voort met de beste reeks in de geschiedenis van de club. Guardiola, nu bij Manchester City, is de grootste volger van Cruijff onder alle trainers.

Koeman is eveneens een adept van Cruijff en een goede vriend van Guardiola bovendien. Hij is bezig met de wederopbouw van de ploeg. Hij had nauwelijks geld om de selectie te versterken en paste veel jeugd in, onder wie Pedri, Trincao, Mingueza, Araujo, Moriba en de nu geblesseerde Fati. Messi is opgeleefd. Barcelona bereikte vorige week de bekerfinale, door een 2-0 achterstand tegen Sevilla in te lopen, en maakt na een uitstekende serie nog kans op de titel, nu Atlético Madrid veel punten laat liggen. Barcelona neemt woensdag vrijwel zeker afscheid van de Champions League, na de 1-4 van Camp Nou tegen Paris SG.

Mocht Jordi Cruijff de nieuwe technisch directeur worden, dan zal hij zoeken naar spelers met de transfervrije status. Barcelona is al rond met verdediger Garcia van Manchester City. Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Memphis Depay (Lyon) hebben aflopende contracten. Ook zullen veel spelers verdwijnen. Ten Cate: ‘Dat zei Laporta ook tegen ons, destijds. Stuur maar een stuk of vijftien spelers weg. Het was een schoonmaak. Wat dat betreft zit Barcelona nu in ongeveer dezelfde situatie.’