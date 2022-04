Met monsterscore tegen Cyprus geven Nederlandse vrouwen zichzelf wat lucht en zelfvertrouwen

Vivianne Miedema scores scoort de 11-0 in de wedstrijd tegen Cyprus. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Het duurde even en voor de eerste goal was zelfs een beetje geluk nodig, maar daarna was er geen houden meer aan. Topscorer Vivianne Miedema nam in de 23e minuut de bal met de hand mee, maar dat zag de scheidsrechter niet, en daarna schoof ze de bal keurig binnen. Nog elf doelpunten erbij zorgden voor een evenaring van het eigen doelpuntenrecord en het broodnodige zelfvertrouwen.

Het ging namelijk allemaal nog wat moeizaam onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons, die in het najaar begon. Twee gelijke spelen tegen Tsjechië in de kwalificatiereeks zorgden ervoor dat Nederland nog niet zeker is van plaatsing. En het spel was ook niet om over naar huis te schrijven.

Cyprus was in de Groningse Euroborg zo zwak dat daar nu nog steeds weinig over te zeggen valt, maar het gemak waarmee de voetbaldwerg – Nederland won in het najaar op het eiland al met 0-8 – opzij werd gezet is een fijne opsteker. De ruime winst brengt de kwalificatie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023 een stuk dichterbij. Parsons kon bovendien nieuwe, frisse gezichten introduceren, die hij wellicht in de zomer mee kan nemen naar het EK in Engeland.

Jonge ploeg

De bondscoach moest het zonder de geblesseerde Lieke Martens en Danielle van de Donk doen en liet routiniers Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen aan de kant. De relatief jonge ploeg begon een beetje stroef, maar na de eerste goal van Miedema kregen de Cyprioten geen adem meer. Voor de rust scoorde de spits van Arsenal, die aan het eind van het seizoen transfervrij is, nog twee keer. Ook middenvelder Jill Roord schoot er twee in, waardoor de stand op 5-0 kwam.

Na de pauze werd het helemaal prijsschieten. Na 52 minuten was het 6-0, acht minuten later lagen er nog drie in. Sherida Spitse schoot de 9-0 er met een mooie, harde knal van afstand in. Miedema zorgde voor de 10 en 11-0 en maakte er in totaal zes. Debutante Esmee Brugts (18) zorgde snel daarna, in de 77e minuut, voor de 12-0.

Daarmee was het record uit 1977 geëvenaard, Nederland won toen in Zaandam met 12-0 van Israël. In 2009 werd nog met 13-1 gewonnen van Macedonië. De vrouwen gingen daarna nog een kwartier op jacht naar de dertiende treffer, maar wisten ondanks vele kansen het doel niet meer te vinden. Wel kon Parsons de Nederlands-Spaans-Amerikaanse Damaris Egurrola nog laten debuteren in Groningen, waar haar moeder oorspronkelijk vandaan komt.

Belarus

De vrouwen konden de punten en de ruime overwinning goed gebruiken, want met nog twee wedstrijden te gaan moet de kwalificatie nog zeker worden gesteld. De voetbalsters staan nu wel eerste in de poule, maar IJsland heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan Nederland weer inhalen. De twee landen spelen in september ook nog tegen elkaar.

Bovendien is er nog de onopgeloste kwestie met Belarus. Nederland zou eigenlijk dinsdag tegen dat land spelen, maar de KNVB wil niet dat niet vanwege de betrokkenheid van Belarus bij de oorlog in Oekraïne. Probleem is dat de UEFA Belarus niet heeft geschorst. De bonden zijn in overleg en wellicht wordt de wedstrijd later ingehaald, maar het is niet uitgesloten dat Nederland de punten moet inleveren. In dat geval moet Nederland in september van IJsland winnen om zich te kwalificeren.