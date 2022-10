Met meer zekerheden hoopt PSV meer vertrouwen te hebben voor het Europa League-duel met Arsenal

PSV'er Érick Gutiérrez tijdens een luchtduel met FC Utrecht-speler Anastasios Douvikas. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Backs moeten eerst verdedigen

Met zijn aanvallende dadendrang vormt Philipp Max een extra wapen in het aanvalsspel van PSV. De linksback stond in de competitie al twee keer aan de basis van een doelpunt. De keerzijde is dat er grote ruimtes in de verdediging van PSV ontstaan als de voormalige aanvaller naar voren trekt. Tegenstanders profiteerden regelmatig van het gebrek aan defensieve organisatie bij PSV.

Nog steeds gaat Max met enige regelmaat mee naar voren, al denkt hij de laatste weken eerst aan zijn verdedigende opdracht. Net als rechtsback Phillipp Mwene aan de andere kant heeft de Duitser een ander takenpakket gekregen. Het is een van de maatregelen die Van Nistelrooij nam na de ruime nederlaag bij Cambuur in Leeuwarden (3-0) en het vele aantal tegendoelpunten in de weken ervoor.

De backs zijn in eerste instantie vooral weer verdedigers en blijven meer in hun positie. Het is te zien aan de plek waar Max op het veld in balbezit komt (zie graphic). Tot en met de wedstrijd tegen Cambuur was dat voornamelijk op de helft van de tegenstander. De laatste weken kwam hij relatief veel op de eigen helft aan de bal. Mwene en Max blijven dichterbij de centrale verdedigers.

Het voordeel: mocht PSV de bal verliezen, dan staat de verdedigende organisatie beter. Met Max en Mwene in hun positie geeft de ploeg van Van Nistelrooij minder ruimte weg dan wanneer zij twintig tot dertig meter verder naar voren staan op het veld.

Balansbewaker Gutiérrez is terug

Het was heel logisch geweest als het afgelopen weekend na de 6-1-overwinning op FC Utrecht vooral over de vele doelpunten van PSV was gegaan. Maar dat trainer Ruud van Nistelrooij op de persconferentie ook werd gevraagd naar de tackle van Érick Gutiérrez in de eerste helft zei alles over de meerwaarde van de Mexicaanse middenvelder die weer een basisplek heeft veroverd.

Met een risicovolle doch sublieme sliding ontfutselde hij Moussa Sylla de bal, net op het moment dat de Utrecht-aanvaller het strafschopgebied van PSV dacht in te dribbelen. Gutiérrez krabbelde op en gaf de bal aan een ploeggenoot mee. Vanaf de tribunes viel een klaterend applaus hem ten deel.

De interceptie is illustratief voor de transformatie van Gutiérrez. De 27-jarige Mexicaan kwam vier jaar geleden als flegmatieke aanvallende middenvelder naar Eindhoven, maar heeft zich omgevormd tot een karaktervolle controleur die zorgt voor de balans op het middenveld van PSV.

Met zijn terugkeer in de basis herhaalt de geschiedenis zich. Ook bij Roger Schmidt begon Gutiérrez vorig seizoen op de bank. Maar in de zoektocht naar meer defensieve zekerheid werd de Mexicaan een belangrijke schakel voor de Duitse coach. Evenals Schmidt doet nu ook Van Nistelrooij een beroep op Gutiérrez’ specifieke kwaliteiten, die de andere middenvelders Sangaré, Veerman, Xavi en Til ontberen.

‘Gutiérrez had net als André Ramalho en Guus Til een aantal weken niet gespeeld. Maar dat zijn wel karakters die op de training hard blijven werken en knokken. Als je ze nodig hebt, staan ze er. Dat zien de andere spelers ook’, aldus Van Nistelrooij.

Vaste achterhoede

Eén speler kreeg wel heel veel te maken met het geschuif in de gammele defensie van PSV: Jordan Teze. De verdediger werd door Van Nistelrooij afwisselend gebruikt als rechtsback en als centrale verdediger. Het kwam het spel van Teze en PSV niet ten goede: 23 tegendoelpunten in veertien wedstrijden (gemiddeld 1,6 doelpunt per wedstrijd).

De ironie wil dat uitgerekend de zelfopgeleide speler het grootste slachtoffer is van de vastigheid die Van Nistelrooij in zijn achterhoede heeft aangebracht. Sinds de nederlaag bij Cambuur begon hij vier keer met dezelfde verdedigers: Mwene, Ramalho, Obispo en Max.

Ter vergelijking: in de veertien wedstrijden ervoor probeerde Van Nistelrooij maar liefst zes verschillende samenstellingen uit in de achterhoede. Dat kwam mede door blessures, maar vooral door de zoektocht naar stabiliteit. ‘Je zoekt naar vastigheid, kijkt naar combinaties en wat rust brengt in je ploeg’, zei Van Nistelrooij over het geschuif in zijn verdediging na de nederlaag tegen Twente, begin september.

Die vastigheid lijkt hij voorlopig te hebben gevonden. PSV incasseerde de afgelopen vier wedstrijden twee doelpunten (gemiddeld 0,5 doelpunt per wedstrijd). ‘Cambuur was echt een dieptepunt. Daarna is er iets ontstaan in de groep. We hebben nu vier wedstrijden gewonnen, dat begint ergens op te lijken. Maar we moeten het elke wedstrijd laten zien. Volhouden en volharden.’

Het is de vraag of de vaste achterhoede ook bestand is tegen Arsenal, de koploper van de Premier League. ‘Het is een prachtige uitdaging en een geweldig meetmoment voor ons’, aldus Van Nistelrooij.