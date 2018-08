Met Mazraoui kiest opnieuw een Marokkaans-Nederlandse speler voor Marokko. Is hun tijd in Oranje voorbij?

Hij had het liefst voor beide landen gespeeld, maar Noussair Mazraoui moest kiezen. Wilde de 20-jarige rechtsback van Ajax internationaal uitkomen voor Nederland, het land waarin hij was geboren, of voor Marokko, het land van zijn ouders?

Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech. Beide spelers verkozen Marokko boven Nederland. Foto ANP Pro Shots

Woensdag hakte hij de knoop door: het wordt Marokko. Mogelijk draagt Mazraoui al op 8 september het roodgroene tenue, in een interland tegen Malawi.

Met zijn keuze volgt Mazraoui het voorbeeld van teamgenoot en boezemvriend Hakim Ziyech, die in 2015 een toekomst als Leeuw van de Atlas koos en daarmee de leeuw op het Oranjeshirt de rug toekeerde. Sofyan Amrabat, die deze zomer overstapte van Feyenoord naar Club Brugge, ging vorig jaar eveneens in op een uitnodiging van Marokko.

Een trend tekent zich af: Marokkaans-Nederlandse voetballers, goed genoeg om (ooit) voor het Nederlands elftal uit te kunnen komen, spelen liever voor het land waar hun ouders geboren zijn. Is de tijd van Marokkaanse Nederlanders in Oranje voorbij?

Bij het bekendmaken van zijn beslissing, via een interview in De Telegraaf, zei Mazraoui er meteen bij dat zijn voorkeur voor het Marokkaanse elftal niet inhield dat hij zich geen Nederlander meer voelt. ‘Nederland is mijn land en Marokko is ook mijn land.’

Mazraoui kiest voor Marokko omdat hij de jeugdselecties van dat land heeft doorlopen. Dat het land tegenwoordig op een hoog niveau acteert en bij het WK in Rusland van de partij was, in tegenstelling tot het Nederlands elftal, speelde ook mee.

Stank voor dank

Dat Mazraoui zich geroepen voelt een disclaimer bij zijn keuze te plaatsen, is veelzeggend. De keuze voor Marokko van een in Leiderdorp geboren en bij Ajax groot geworden voetballer raakt een gevoelige snaar, zoals dat ook bij Ziyech en Amrabat gebeurde. Hen wordt een gebrek aan loyaliteit verweten. Hoe kan het toch dat deze spelers niet van trots overlopen om in Oranje te mogen spelen?

Niet voor het eerst is het voetbalanalist Johan Derksen die zulke gevoelens vertolkt. Dinsdagavond, nog voor Mazraoui met zijn besluit naar buiten was getreden, haalde Derksen op thuisbasis Veronica al naar hem uit.

Zou de Ajacied voor Marokko kiezen, dan was dat ‘onfatsoenlijk’, ‘ondankbaar’ en ‘stank voor dank’. ‘Dit zijn jongens die in Nederland zijn geboren, in Nederland opgegroeid, hebben geprofiteerd van deze welvaartsstaat, en als Nederland ze even nodig heeft, gaan ze naar Marokko.’

Anders dan bij Ziyech, die na een eerste oproep voor het Nederlands Elftal lange tijd niets meer hoorde van de KNVB, lijkt de voetbalbond er in dit geval veel aan te hebben gedaan om Mazraoui te binden.

‘Meneer Koeman (bondscoach Ronald Koeman, red.) heeft een voortreffelijk verhaal verteld en presenteerde het plan dat hij had’, legde Mazraoui uit tegenover De Telegraaf, waaraan hij zijn keuze openbaarde. ‘Dat maakte indruk en ik ben ook echt vereerd dat hij deze moeite voor mij heeft gedaan.’

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, zegt dat met Mazraoui ‘een goed en plezierig gesprek’ is gevoerd. ‘Zo’n keuze is voor hen een hele moeilijke en daarom heel persoonlijk. Wij respecteren dat.’

Dat Mazraoui nooit eerder een oproep kreeg voor een Nederlands jeugdelftal, is volgens Hoogma niet zo gek. ‘Het komt vaker voor dat spelers pas op latere leeftijd genoeg opvallen.’

Dictatoriaal

Toen voormalig internationals als Ibrahim Afellay en Khalid Boulahrouz meer dan tien jaar geleden voor het Nederlands Elftal kozen, deden zij dat in de hoop prijzen te pakken en zich in de kijker te spelen bij Europese topclubs.

Dat kan nu net zo goed bij Marokko, zegt Dries Boussatta, die in 1998 als eerste Marokkaanse Nederlander voor Oranje uitkwam. ‘Nederlanders praten vaak denigrerend over deelname aan de Afrika Cup, maar wat heeft Nederland dan gewonnen? Eén Europese prijs, in 1988.’

Ziyech koos voor Marokko na maanden niets gehoord te hebben van de KNVB. Danny Blind, destijds bondscoach, belde hem pas weer op toen hij al was opgeroepen voor Marokko. Die foute inschatting van de KNVB werkt volgens sportjournalist Nordin Ghouddani door in Mazraoui’s beslissing. ‘Hij ziet dat zijn beste Ajax-teamgenoot Marokko kiest. Dat maakt het makkelijker diezelfde stap te zetten.’

Ghouddani ziet dat de voetbalbond heeft geleerd van de affaire-Ziyech. ‘De KNVB gooide duidelijk haar charmes in de strijd, zelfs Koeman is met hem gaan praten. Maar uiteindelijk mogen zulke jongens zelf bepalen voor welk land ze uitkomen. En kiezen ze met hun hart, dan wordt het vaak Marokko.’

Want, zeggen zowel Boussatta, Ghouddani als oud-Eredivisievoetballer en Marokkaans international Ali Boussaboun: het verharde Nederlandse immigratiedebat speelt zeker zo’n grote rol als het verbeterde sportieve uitzicht.

‘Als een Marokkaanse Nederlander iets verkeerd doet, moet hij terug naar zijn eigen land’, zegt Boussaboun. ‘Maar als hij goed kan voetballen, moet hij verplicht in Oranje.’ Een ‘dictatoriale gedachtegang’, meent Boussaboun. ‘Wij moeten helemaal niets, behalve ons aan de wet houden.’

Johan Derksens uitspraken over Marokkaanse Nederlanders werken averechts, stelt ook Boussatta. ‘In de muppetshow van Derksen is het altijd Marokkaantje dit en Marokkaantje dat. Voetballers horen dat en voelen zich tweederangsburgers.’

Dat voetballers die in Nederland hun opleiding genieten moreel verplicht zijn om voor Oranje uit te komen, snijdt volgens hem geen hout. ‘Dan zou je, als je hier naar de universiteit gaat, dus ook nooit meer voor een buitenlands bedrijf mogen werken?’

Boussatta denkt dat ‘negen van de tien’ Marokkaans-Nederlandse voetballers in de toekomst voor het Marokkaanse elftal gaan kiezen. Hij geeft ze geen ongelijk. ‘Moest ik nu kiezen, werd het ook Marokko.’