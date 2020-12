Met Mara als caddie aan zijn zijde slaat golfer Lars van Meijel beter dan ooit

Lars van Meijel met zijn vriendin Mara op de Joburg Open in Johannesburg in Zuid-Afrika. Beeld Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

In coronatijd mogen golfers geen familie en aanhang meenemen naar toernooien. Toch wordt Lars van Meijel (26) bij de laatste wedstrijden van het seizoen in Zuid-Afrika vergezeld door zijn vriendin Mara. ‘We hebben haar aangemeld als caddie, anders had ze hier niet mogen zijn’, vertelt Van Meijel aan de telefoon vanuit een hotel aan de rand van het Krugerpark.

Dat Van Meijel met een andere begeleider speelt dan normaal, lijkt zijn spel niet negatief te beïnvloeden. Sterker nog, anderhalve week geleden boekte hij zijn beste prestatie van het seizoen. Hij sloot de Joburg Open in Johannesburg af met een zevende plek en eindigde voor het eerst in de toptien op de European Tour. Daarmee liet hij meer dan 140 profgolfers achter zich en won ruim 23 duizend euro aan prijzengeld.

‘Het werkte erg prettig met Mara als caddie. Zij heeft geen tactische kennis van de sport en droeg alleen de tas, maar daardoor hoefde ik mijn slagen met niemand te overleggen en kwam ik goed in mijn ritme.’

Abrupt onderbroken

Van Meijel is pas bezig aan zijn eerste seizoen op de European Tour, het op een na belangrijkste toernooicircuit voor profgolfers. Hij debuteerde in november 2019 en speelde vijf toernooien voordat het seizoen in maart abrupt werd onderbroken door de uitbraak van het coronavirus. Van Meijel keerde terug naar Brabant en zag daar hoe de wereld tot stilstand kwam.

‘De eerste weken deed ik veel krachttraining en oefende putten in de woonkamer, maar na drie weken wilde ik weer harder kunnen slaan.’ Een boer in Best bracht uitkomst. Van Meijel kreeg toestemming om op zijn weiland te trainen, mits hij rekening zou houden met het mestschema. Hij leende vlaggenstokken en een afslagmat bij een golfclub en bereidde zich tussen de poep voor op de herstart van de European Tour.

Na vier wedstrijdloze maanden ging de tour begin juli weer van start met de Austrian Open. ‘Ik ben met de auto gegaan omdat ik me nog niet prettig voelde in een vol vliegtuig’, vertelt Van Meijel. Nu is Oostenrijk nog redelijk goed te bereizen met de auto, maar dat geldt lang niet voor alle toernooien van de Tour.

De afgelopen maanden speelde de Brabander onder meer in het noorden van Schotland, het zuiden van Spanje, Italië, Cyprus en nu dus Zuid-Afrika. Goed voor meer dan 30.000 kilometer, die Van Meijel grotendeels door de lucht aflegde. ‘Ik blijf voorzichtig, maar de vliegtuigen zijn nagenoeg leeg en de passagiers die er wel zitten, dragen een mondkapje.’

Tijdens de toernooien probeert de organisatie een coronavrije bubbel te creëren. Caddies worden bij aankomst getest en mogen pas na een negatieve uitslag de golfbaan op en het hotel in. Bij een positieve testuitslag volgt een quarantaine 10 of 14 dagen, afhankelijk van de lokale regels.

Netflixen en stretchen

Er is er geen publiek bij wedstrijden. ‘De enige toeschouwers die we afgelopen weekend hadden waren krokodillen en nijlpaarden’, vertelt Van Meijel die de tijd tussen trainingen en wedstrijden doodt met Netflixen en stretchen. ‘Even naar een restaurantje zit er niet in, maar ik ben ontzettend blij dat we spelen. Veel landen zitten in een lockdown, er zijn genoeg sporten die stilliggen en in de circuits net onder de European Tour wordt minder gespeeld dan normaal.’

In een regulier jaar zou Van Meijel aan het eind van het seizoen in top-110 van European Tour moeten staan om zijn tourkaart te behouden. Ondanks zijn zevende plek van anderhalve week geleden staat hij met nog één toernooi voor de boeg op de 150ste plaats. Toch hoeft hij zich geen zorgen te maken. De organisatie heeft besloten dat alle spelers hun kaart meenemen naar volgend jaar. ‘Ze willen voorkomen dat spelers zich gedwongen voelen om te reizen’, legt Van Meijel uit.

Hij is blij dat hij verzekerd is van een tweede jaar op de tour en vindt het een rechtvaardig besluit. ‘Iedereen heeft te maken met coronaregels in zijn eigen land. Spelers uit Australië en Azië moeten in quarantaine als ze terugkomen van een toernooi. Zij laten de meeste toernooien schieten.’

Naast de quarantaineplicht waar sommige spelers mee te maken hebben, zijn er ook scheve verhoudingen in de trainingsomstandigheden. In Groot-Brittannië zijn de golfbanen sinds begin november gesloten, waardoor de Britse spelers al drie weken niet in eigen land kunnen trainen.

Donderdag begint Van Meijel in Sun City aan zijn laatste toernooi van het jaar. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste European Tour. ‘Ik heb dit jaar matig gespeeld, maar wel belangrijke ervaring opgedaan.’

In 2021 hoopt Van Meijel terug te keren naar Zuid-Afrika voor een toernooi zonder coronaregels. ‘Het is fantastisch om te spelen tussen olifanten en nijlpaarden, maar ik kijk reikhalzend uit naar golfen met publiek.’