Met Malen, Haaland en turbo-speelstijl opent Dortmund aanval op Bayern in Bundesliga

Donyell Malen bij zijn debuut voor Borussia Dortmund, in het bekerduel met Wehen Wiesbaden (0-3 winst). Beeld EPA

De opdracht voor Dortmund is duidelijk dit seizoen: voorkom Bayerns tiende op rij. Sinds 2012, het laatste seizoen waarin Dortmund onder leiding van Jürgen Klopp kampioen werd, kroonde Bayern München zich negen seizoenen tot Meister in de Bundesliga.

Vooral de wijze waarop Bayern domineerde, deed pijn. Tot drie keer toe – Mario Götze (in 2013), Robert Lewandowski (2014) en Mats Hummels (2016) – kaapte Bayern de beste speler van Dortmund weg in de zomer. In liefst vijf van die negen seizoenen eindigde Die Borussen als tweede in de competitie. Toch bleef het gat met het oppermachtige Bayern onoverbrugbaar: de gemiddelde achterstand van Dortmund op Bayern bedroeg 18 punten per seizoen.

Maar nu gloort er hoop in het Rührgebied. En een Nederlandse zomeraanwinst Donyell Malen speelt een grote rol bij dit optimisme.

Transfer-expert

Waar Bayern zich de financiële luxe van het volledig focussen op het hier en nu kon veroorloven door de aanhoudende successen, sloeg Dortmund qua strategie juist een andere weg in de voorbije jaren. Omdat de kwalitatieve en financiële kloof met de rivaal uit Beieren zo enorm was, richtte Dortmund zich op de lange termijn.

Voortaan was Dortmund dé ‘voorportaalclub’ in Europa. Jonge, ambitieuze spelers die hun oog op de absolute top van het clubvoetbal in Europa hadden gericht, wisten dat zij bij Dortmund op een hoog niveau speeltijd zouden krijgen en zich zo in de kijker konden spelen van de Engelse en Spaanse topclubs.

Dortmund maakt dankbaar gebruik van deze tussenrol. De zomerse verkoop van Jadon Sancho (21) voor 85 miljoen euro aan Manchester United betekent dat de Duitsers voor de vierde keer in vijf seizoenen tijd minstens 50 miljoen euro winst maakten op de doorverkoop van een jonge aanvaller (zie kader onderaan).

Erling Haaland en Jadon Sancho vieren het winnen van de DFB-Pokal (Duitse beker) dankzij een 1-4-zege op RB Leipzig. Beeld AFP

Malen

Behalve Sancho dus is het deze zomer wat betreft verkopen bij Dortmund vooralsnog rustig gebleven. En het uitblijven van een zoveelste exodus van toptalenten voedt de titeldroom. Hoewel Sancho uitblonk, lijkt Dortmund voor het eerst in lange tijd met een sterkere selectie aan een nieuw seizoen te beginnen dan waarmee het de voorgaande editie afsloot.

Dit is vooral te danken aan Erling Haaland. De Noorse spits (21) is met 60 doelpunten in zijn eerste 60 officiële duels een sensatie in Dortmund. Zijn transferwaarde wordt boven de 200 miljoen gescha. En ook al wordt Haaland continu gelinkt aan grootmachten als Real Madrid, Chelsea en Manchester City, toch blijft een megatransfer voorlopig uit. Na het winnen van de beker heeft hij zijn zinnen nu gezet op een landstitel met Dortmund.

Daarnaast deed Dortmund twee gerichte aankopen. Met Gregor Kobel (23, VfB Stuttgart) trok het de beste jonge doelman van de Bundesliga aan, na jarenlang gekwakkel met goalie Roman Bürki. Nog belangrijker was het binnenhalen van Donyell Malen (22). Bij PSV was hij in de voorbije drie seizoenen gemiddeld eens per 85 speelminuten bij een doelpunt betrokken, wat hem tot een van de effectiefste jonge aanvallers in Europa maakte. Malens rendement en snelheid moeten hem tot ideale aanvalspartner van Haaland maken.

Marco Rose, sinds de zomer de trainer van Borussia Dortmund. Beeld AFP

Nieuwe trainer

Het is de bedoeling dat Haaland en Malen een koningskoppel vormen in een arbeidsintensieve speelstijl met twee diepe spitsen. Na jaren in een 4-3-3-formatie te hebben gespeeld – waarbij balbezit prioriteit had – zet Dortmund nu weer vol in op het pressievoetbal, dat in Duitsland zo populair is geworden sinds de successen van Klopp.

Marco Rose, ooit speler onder Klopp bij Mainz, is als trainer aangesteld. Bij Red Bull Salzburg en Borussia Mönchengladbach maakte hij indruk met sterke resultaten, duidelijke bewoordingen en een charismatische benaderbaarheid, zoals Klopp dat ooit ook deed bij Dortmund. En net zoals onder Klopp is het voor teams van Rose lopen, lopen en nog eens lopen geblazen.

Toen The Guardian Rose vorig jaar vroeg naar zijn speelstijl, was hij dan ook helder: ‘Een Rose-team is altijd actief, zowel met als zonder bal. We hanteren een hoog tempo, waarbij de tegenstander veel moet lopen. Het is voor ons vooral belangrijk de bal zo snel mogelijk en zo ver mogelijk op de helft van de tegenstander terug te veroveren.’

Met het gros van de toptalenten nog binnenboord, een spitsenpartner voor sterspeler Haaland en de beoogde turbospeeltijl Rose blijft Dortmund hopen: de tiende van Bayern op rij is nog geen voldongen feit.