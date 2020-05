Met ludieke actie wil Almere City de achterban aan zich binden en de coronacrisis bestrijden

Almere City logo Beeld Almere City logo

Het Yanmar stadion telt straks 4.501 zitplaatsen, de nieuwe seizoenkaarten worden aangeboden voor het symbolische bedrag van 45,01 euro.

Ook Almere City ontkomt niet aan bezuinigingen, nu de competitie vanwege covid-19 is stopgezet en in het nieuwe seizoen voorlopig zonder publiek moet worden gespeeld. De club maakt gebruik van de zogeheten NOW-regeling van de overheid. De begroting van een kleine 5 miljoen euro staat onder druk, al staat de businessclub van Almere City wederom garant voor de helft van dat bedrag. Met een ludieke actie wil Almere City niet alleen de achterban aan zich binden, maar tevens op een creatieve manier de coronacrisis bestrijden.

John Bes, algemeen directeur van Almere City, vertelt dat de supporters als alternatief voor de gemiste wedstrijden dit seizoen toekomstgerichte korting krijgen. ‘Niet leuk om te geven, maar ook niet leuk om te krijgen. Het impliceert dat immers dat er iets moet worden goedgemaakt en daarna alles weer op nul staat. Juist in deze tijden zitten we liever positief in de wedstrijd. We zetten een stip aan de horizon en hanteren een spectaculaire prijs, ook al is nog niet duidelijk wanneer we onze supporters weer mogen begroeten.’

Je zou de oplevering van een nieuw stadion ‘slechte timing’ kunnen noemen, erkent Bes. Zeker bij Almere City dat zelfs zijn oude thuishaven niet vol kreeg. Toch bespeurt hij een nieuwe tendens in groeistad Almere. Bes: ‘We zijn allang niet meer het lelijke eendje in het profvoetbal, met een stadion waar het altijd waait. Dat imago hebben we wel van ons afgeworpen. Op vele fronten heeft Almere City zich ontwikkeld. Het nieuwe stadion kan ook onze redding zijn.’

De verkoop van 4.501 seizoenkaarten voor 45,01 euro levert Almere City 202.590 euro op. Is dat voldoende om het te verwachten verlies komend seizoen te compenseren? ‘Het zou genoeg moeten zijn’, stelt Bes. ‘We zijn een relatief kleine club, natuurlijk komen we met die twee ton op een lagere recette uit dan normaal. Maar dat dat risico hadden we in deze onzekere tijden met reguliere tarieven ook gelopen.’

‘Maar de meeste inkomsten krijgen we uit de bijdragen van onze sponsors. Het is bijzonder dat de contracten met de leden van de businessclub al voor 95 procent zijn verlengd. Bovendien halen we met meer bezoekers ook een hogere omzet in de horeca. We kijken in Almere voortdurend wat wel kan ondanks de coronacrisis.’

Almere City deed de afgelopen vijf jaar mee aan de nacompetitie, het doel van de oprichters van de club is nog springlevend. Trainer Ole Tobiasen moet met zijn ploeg promotie afdwingen. ‘Iedereen gelooft in een sprong naar de eredivisie’, zegt Bes.

‘Het nieuwe stadion ziet er superstrak uit, buiten de lijnen zijn we al bijna eredivisiewaardig. Het is de uitdaging om die stevige ambities ook op het veld te onderstrepen. En een vol stadion zal ons daarbij helpen.’