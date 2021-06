Met liesblessure komt een einde aan rotseizoen voor Donny van de Beek

Iedereen leeft enorm met Donny mee, zei Denzel Dumfries nadat bekend was geworden dat Van de Beek het EK kan vergeten vanwege een liesblessure. Beeld Reuters

Het was zo’n bericht, dinsdag om 11.00 uur, dat als een strovuurtje door de perszaal ging: Van de Beek mist EK. Donny van de Beek bezocht maandag een ziekenhuis en liet een mri-scan maken, waaruit bleek dat optreden op het EK onmogelijk is vanwege een liesblessure.

De bondscoach, Frank de Boer, riep geen vervanger op voor de middenvelder. Hij houdt zijn selectie op 25 spelers, nog altijd twee meer dan voor coronatijden. De sprekers van de dag in de perstent in Zeist konden meteen reageren. Denzel Dumfries zei dat iedereen ‘enorm meeleeft’ met Donny.

Het was bepaald niet het seizoen van Van de Beek, die na glorieuze tijden bij Ajax naar Manchester United vertrok voor ruim 40 miljoen euro. Eerst was hij bijna rond met Real Madrid, en hij sprak ook met Borussia Dortmund. Het werd Old Trafford.

Gedurende het seizoen wierp de vraag zich op voor wie de transfer plezierig is geweest, afgezien van salaris en dergelijke. Hij speelde weinig en als hij al eens meedeed was de wedstrijd meestal niet zo belangrijk. Als hij diep ging, kreeg hij de bal niet. Passes kwamen vaak niet aan. Zijn gezicht straalde ongemak uit.

Maar de winnende trainer heeft altijd gelijk. Ole Gunnar Solskjaer had veel middenvelders tot zijn beschikking, van wie de Braziliaan Fred zich meer dan voorheen profileerde. De Fransman Pogba bleef, terwijl was verwacht dat hij zou vertrekken. Bruno Fernandes was onomstreden. Solskjaer eindigde als tweede in het beste seizoen van United sinds jaren en bereikte de finale van de Europa League.

Van de Beek tijdens de kwartfinale van de Europa League tegen Granada, 15 april 2021. Beeld AP

Van de Beek heeft nochtans gehoord dat de club met hem verder wil. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Het was eigenlijk al opzienbarend dat de speler uit Nijkerkerveen was opgenomen in de EK-selectie. Bij Louis van Gaal was dat nooit gebeurd, want die eiste speelritme.

Typerend was dat De Boer zich knullig vergiste op de dag van de onthulling van de selectie. Van de Beek zou 4.000 minuten hebben gespeeld met United. Het bleek dat De Boer in de verkeerde kolom had gekeken, bij Klaassen, min of meer zijn voorganger en ook weer opvolger bij Ajax. Van de Beek kwam op 1.400 minuten. Ook typerend: Van de Beek is vorig jaar vanwege corona niet eens officieel gepresenteerd bij United. In feite begint hij straks opnieuw. Een jaar ouder. Een illusie armer.