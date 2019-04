Met korfbalpensioen als landskampioen: Marcel Segaar flikt het

Hij kijkt nog een laatste keer naar het ­scorebord, boven in de volgepakte Ziggo Dome in Amsterdam, waar zaterdagmiddag zo’n tienduizend korfbalfanaten zijn verzameld. Marcel Segaar (33) ziet dat het gaat lukken. In zijn allerlaatste wedstrijd wint hij met Fortuna de Korfbal League. Het is de eerste titel voor de Delftenaren, die aan de hand van aanvoerder en club­icoon ­Segaar favoriet PKC in de finale met 21-19 verslaan. ‘Dit is echt fantastisch. De kroon op mijn carrière’, vertelt een uitgelaten Segaar tussen de feestende supporters.

Zijn opdracht voor de finale was even simpel als ingewikkeld: zo veel mogelijk ballen afvangen onder de korf, iets waar Segaar zijn hele carrière in heeft uitgeblonken. Hij is scherp op de momenten dat de bal onder de korf belandt. In vier van de vijf gevallen weet de grote en sterke Segaar de rebound naar zich toe te trekken. ‘Het ging heel goed vandaag.’

Extra scherp

De 33-jarige Segaar maakte naam als topscorer van Fortuna, de club waar hij al sinds de start van de Korfbal League in 2005 in de basis staat. De weg naar het eerste landskampioenschap is geen gemakkelijke geweest. Fortuna was er vaak dicht bij, zoals vorig jaar, toen de finale tegen TOP met 20-24 werd verloren. Dit seizoen eindigde TOP, driemaal op rij de beste van Nederland, bovenaan in de reguliere competitie. Fortuna werd vierde, waardoor de twee ploegen elkaar weer in de play-offs troffen.

Over twee wedstrijden nam Fortuna ­revanche voor de verloren eindstrijd van vorig seizoen. De ploeg had daarmee genoeg vertrouwen getankt om ook tegen PKC, nummer twee op de ranglijst, te kunnen pieken. ‘In dit soort wedstrijden tegen toppers kunnen wij altijd net wat meer’, wist coach Ard Korporaal. ‘We hebben spelers die extra scherp zijn als het er echt om gaat. Dat is een belangrijke vaardigheid.’

De twee ploegen waren gedurende de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd. PKC ging nog met een 11-10-voorsprong rusten, maar na de pauze nam Fortuna een voorsprong van twee treffers en zette de wedstrijd naar zijn hand. Het aanvallende, dynamische spel van PKC bleek niet opgewassen tegen het goed ­georganiseerde, compact verdedigende Fortuna.

‘Wij kantelden de wedstrijd en bleven doen wat we hadden afgesproken’, aldus Segaar. ‘Bij PKC liep het toen wat stroef. Dan voel je: dit gaan we winnen. En de ballen die er dan invliegen, zijn extra belangrijk, want er is weinig gescoord in deze wedstrijd.’

Koste wat het kost kampioen worden

Ook Korporaal was tevreden. ‘De organisatie stond heel strak. Daar win je vandaag mee.’ Korporaal wilde koste wat het kost kampioen worden, na de verloren finales van 2013 en 2018. ‘Ik dacht eerder vandaag nog: als we maar niet weer verliezen. Deze ontlading is dan heel mooi om te zien. En dat in de afscheidswedstrijd van Marcel.’

De aanvoerder beleefde zijn 259ste en laatste partij in de Korfbal League niet anders dan normaal, zei hij. ‘Het ging vandaag om een hoofdprijs, dus ik ben niet heel veel met mijn laatste partij bezig ­geweest. Het zit er nu op. Dat voelt toch wel gek. Ik heb straks ineens veel meer tijd voor mijn gezin.’

Toch laat Segaar zijn club niet in de steek, zo verzekerde hij. ‘Ik zal altijd aan ­Fortuna verbonden blijven. En ze zullen me niet zo missen, hoor. Er zijn genoeg jonge jongens die het over kunnen ­nemen. Daar heb ik alle vertrouwen in.’ De Fortuna-supporters zullen hun clubheld niet snel vergeten. ‘Marcel, bedankt!’, klonk het uit talloze kelen op en rond het veld. Segaar kon een glimlach niet onderdrukken.