Met Jonas Vingegaard wint ook Jumbo-Visma. Vijf redenen voor het succes van de ploeg

Jonas Vingegaard tijdens de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour. Beeld Klaas Jan van der Weij

Leren van verlies

Om een Ronde van Frankrijk te winnen, helpt het om eerst veel te verliezen. Dat overkwam Jumbo-Visma en zijn voorgangers vaak. Jarenlang stond er, als er geel-zwarte renners in beeld waren op tv: ‘arrière de la course’ – achterkant van de wedstrijd.

In 2017, met een sponsor die er meer geld in stak, begon het te lopen, met twee renners die Touretappes pakten: Primoz Roglic en sprinter Dylan Groenewegen. In 2020 leek het dan zo ver: de eerste Tourzege. Die glipte Roglic echter in de finale tijdrit uit handen. Dan maar 2021, dacht de ploeg. Opnieuw greep de ploeg naast de zege. De helft van de ploeg viel uit. De andere helft toonde veerkracht: er waren vier etappezeges en een onverwachte tweede plaats voor Jonas Vingegaard.

‘Zo is het tot nu toe in elke Tour gegaan die ik heb meegemaakt’, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. ‘Er zijn lullige momenten, waardoor er opeens een streep kan gaan door alles wat je wilt bereiken.’ Ook deze Tour ging er van alles mis, vooral in de vijfde etappe, de zogenoemde Roubaix-rit. Dit keer zonder gevolgen voor het gele eindresultaat. ‘We hebben ons maanden op deze Tour voorbereid en dus ook op tegenslag.’

Bijna tegelijk kwam de eerst aangewezen kopman, Roglic, in de problemen door een zware val. Kopman nummer twee, Vingegaard, had te maken met onwillig materiaal. Maar meteen kregen beide renners helpers bij zich om het tijdverlies te beperken. Voor Roglic was dat 2 minuten, tegen 13 tellen voor Vingegaard. Daarmee hadden de omstandigheden de keuze bepaald: de Deen was de nieuwe leider.

Leren van wat goed gaat

Vingegaard deed vorig jaar in de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk iets waarmee hij min of meer de basis legde voor zijn Tourzege dit jaar. Het was de tweede keer dat de renners de Mont Ventoux opgingen in een rit die ploeggenoot Wout van Aert later zou winnen. Waar iedereen een aanval van Pogacar verwachtte, sprong opeens de man zonder profiel, Vingegaard, uit het wiel van de tweevoudig Tourwinnaar. Op een steil stuk van die lange klim.

‘In bergetappes’, legt Zeeman uit, ‘moet je altijd precies weten wanneer je een inspanning doet en wanneer niet. Heb je weinig ervaring of ben je onbezonnen, dan kun je alles om zeep helpen.’

Jumbo-Visma heeft die aanval van Vingegaard, waardoor hij 40 tellen eerder op de top van de Puist van de Vaucluse aankwam dan Pogacar, die in de afdaling weer aansloot, uitgebreid geanalyseerd, besproken, gewikt en gewogen.

‘Om het goede uit die data te halen moet je heel diep in deze sport zitten en alles begrijpen van fysiologie. Wat we toen op de Ventoux hebben gezien en geleerd, hebben we dit jaar gebruikt op de Col du Granon en de Hautacam.’ Dat zijn de twee beklimmingen waar Vingegaard de aanval opende op Pogacar, wat resulteerde in een voorsprong van in totaal 3,5 minuut.

Niets zomaar aannemen

Toen eerst Egan Bernal en daarna Pogacar als jongste mannen sinds een eeuw de Tour wonnen, was het commentaar alom: daar kunnen we nog járen mee vooruit. ‘Dat vind ik ongelooflijk opportunistisch’, zegt Zeeman stellig. ‘De Tour is zo’n zware wedstrijd en er kan zoveel gebeuren.’

Vingegaard heeft volgens de hoofdcoach van Jumbo-Visma een flinke mentale ontwikkeling meegemaakt – ‘kwestie van steeds meer ervaring’. De Tourwinnaar van 2022 herkent situaties eerder, heeft nog meer koersinzicht gekregen en spreekt zich uit als leider als gevolg van een sterk toegenomen zelfvertrouwen.

‘Maar ik zal absoluut nooit van Jonas zeggen dat hij de Tour de komende jaren wint’, waarschuwt Zeeman.’ We koesteren deze Tourzege en we gaan het volgend jaar weer proberen. Maar dan kan er weer zomaar iemand anders opstaan.’

Niet wachten op Nederlander

Het is tien jaar geleden dat Nederland het zo slecht deed in de strijd om de gele trui. Bauke Mollema is op een 25ste plaats de beste Nederlander. In 2012 reed Laurens ten Dam als 28ste Parijs binnen. Jumbo-Visma verscheen aan de start met één Nederlander, Steven Kruijswijk, een van ’s lands beste ronderenners ooit. Hij viel uit. De Nederlandse ploeg wint etappes en klassementen met een Deen, een Belg en een Fransman.

We moeten nog jaren geduld hebben, meent Zeeman. Zijn ploeg nam met de KNWU en NOCNSF het initiatief voor CyclingClassNL. Honderden talenten worden volgens Zeeman getest en daaruit rolt een selectie die professioneel wordt begeleid. ‘Het is de wet van de grote getallen: daar blijven uiteindelijk jongens en meiden van over die op het hoogste niveau meekunnen.’

Of daar een rondetalent bij zit, is volgens Zeeman niet vroeg te herkennen. ‘Het moet in elk geval een klimmerstype zijn en dat kunnen combineren met tijdrijden.’ Of een renner een drieweekse ronde aankan, moet in zo’n ronde blijken. In de afgelopen Giro bleken twee talenten, Gijs Leemreize van Jumbo-Visma en Thymen Arensman van DSM, straks Ineos, een uitstekende derde week in de benen te hebben. ‘Of er een Nederlandse Tourwinnaar aankomt, valt niet te voorspellen, maar we maken met ons initiatief de kans in elk geval groter.’

Gebruik de wetenschap

Het voortdurende innoveren en professionaliseren in het wielrennen is een geldkwestie. Jumbo-Visma behoort tot de ploegen met de grootste budgetten. Alleen Ineos is verplicht het budget prijs te geven: circa 50 miljoen euro. Dat van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma ligt naar verluidt rond de 30 miljoen – in doorsnee is het 20 miljoen.

Een deel van dat geld gaat naar, wat de ploeg noemt, ‘prestatieverbetering met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Sponsors worden geselecteerd op hun bijdrage daaraan: van compressiesokken en gezondheidsmatrassen tot sportvoeding en huidverzorging. Vingegaard legde zaterdag uit waardoor zijn tijdrit zoveel beter is dan vorig jaar. ‘Ik kan een groter vermogen wegtrappen.’ Het is het resultaat van windtunneltesten bij de TU Eindhoven, waar flink aan zijn aerodynamische houding is gewerkt.

Wetenschap en wielrennen was niet altijd een positieve combinatie. Ook de Rabobankploeg, een voorganger van Jumbo-Visma, heeft zijn door medische wetenschappers geholpen dopingzondaars gehad. Dat was een geheel andere tijd, is de boze reactie van Wout van Aert, de ster van de ploeg de afgelopen Tour. Het wielrennen is veranderd, zegt hij. Wij zijn zo goed door betere trainingen, materialen en voeding dan de concurrentie. Vingegaard reageert minder verbeten als hem de vraag wordt voorgelegd of de dominantie van Jumbo-Visma deze Tour ‘clean’ tot stand kwam. ‘Ik kan jullie allemaal in de ogen kijken en zeggen: niemand bij ons neemt verboden middelen.’