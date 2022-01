Met Joey Veerman haalt PSV een ouderwetse specialist in de passing binnen

Joey Veerman draait handig weg bij Davy Klaassen, in een competitieduel met Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Joey Veerman (23) is een gewilde speler. Afgelopen zomer bracht AZ - frappant genoeg op de dag dat het tegen zijn Heerenveen speelde - een miljoenenbod uit op de spelmaker van de Friesen. En deze week bleek Feyenoord verregaande interesse in Veerman te hebben. Maar uiteindelijk is het PSV dat de strijd om de handtekening van de geboren Volendammer heeft gewonnen.

De komst van Veerman moet drie problemen verhelpen bij koploper PSV. Allereerst dient hij de nodige creativiteit aan het Eindhovense spel toevoegen. Daarnaast heeft het middenveld van trainer Roger Schmidt een nieuwe leider nodig, nu uitblinker Ibrahim Sangaré tijdelijk ontbreekt door deelname aan het toernooi om de Afrika Cup. En het aantrekken van Veerman speelt ook in op het vertrek van veteraan Davy Pröpper, die op dinsdag plots bekendmaakte per direct te stoppen met profvoetbal.

Ouderwetse spelmaker

Dat bijna de gehele binnenlandse voetbaltop streed om Veerman, is te danken aan zijn specifieke kwaliteiten. De middenvelder behoort namelijk tot de allerbeste passers van de eredivisie. Zo blijkt ook duidelijk uit de cijfers.

In de zomer van 2019 maakte Veerman de stap van het tweede naar het eerste niveau, door FC Volendam in te ruilen voor sc Heerenveen. Sinds zijn overstap naar Friesland zijn de statistieken van Veerman vanaf zijn binnenkomst imposant. Zowel qua gecreëerde kansen voor ploeggenoten (158 in 71 duels) als assists (21) zijn er slechts twee spelers in de eredivisie die sinds medio 2019 meer produceerden dan hij: Dusan Tadic en Steven Berghuis.

Dat Veerman als beslissende passer de creatieve aanvalselite van de competitie kan bijbenen, is des te knapper in de context van zijn tactische rol. Veerman speelt bij Heerenveen namelijk niet als aanvaller, zelfs niet als ‘nummer 10' achter zijn aanval. Hij is een echte midmid, die ook op de eigen helft een grote rol vertolkt in de spelopbouw van zijn ploeg.

Zo leidt Veerman in zijn periode bij Heerenveen niet alleen alle eredivisie-middenvelders in gecreëerde kansen en assists, maar staat hij ook op één in het klassement van lange passes. In 71 wedstrijden kwamen liefst 411 lange passes van Veerman bij ploeggenoten aan, een gemiddelde van 5,8 per wedstrijd.

Ook met de bal aan de voet is Veerman goed in het spel naar voren verplaatsen. Ook zijn 134 geslaagde dribbelacties bij Heerenveen zijn het meeste van alle centrale eredivisie-middenvelders in die periode.

Middenveldspuzzel

PSV haalt met Veerman dus een ouderwetse technicus in huis. Iemand die de creatieve last op zijn schouders moet nemen. Die taak leek in Eindhoven oorspronkelijk weggelegd voor Mario Götze, toen de Duitse wereldkampioen vorig jaar verrassend bij PSV tekende. Maar Götze is bezig aan een zwak seizoen, waarbij hij pas twee keer in 15 competitieduels bij een goal betrokken is geweest.

Dat PSV het bij de competitiehervatting een maand moet doen zonder middenveldsleider Sangaré, was al op gerekend. Sangaré is ook bij Ivoorkust een dragende speler, immers. Maar het middenveld van PSV verliest nog een speler. Nog geen uur nadat de komst van Veerman naar PSV bekend was gemaakt, kondigde Davy Pröpper (30) zijn directe vertrek uit het profvoetbal aan. De 19-voudig international gaf op clubwebsite aan met motivatieproblemen te kampen en leverde zijn nog anderhalf jaar doorlopende contract vrijwillig in.