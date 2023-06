Met Jim Hines is een legende in de sprint heengegaan, maar ook een man die in American football een illusie armer werd

Jim Hines (3de links) is in 1968 in Mexico-Stad de Fransman Roger Bambuck (3de rechts) in de halve finale te snel af. Beeld AFP

In een tijd waarin Amerikaanse mannen in de mondiale atletiek de sprint nog domineerden, gold Jim Hines voor anderhalf decennium als de snelste mens op aarde. In 1968 was hij de eerste die de 100 meter binnen 10 seconden aflegde. Hines werd olympisch kampioen in Mexico-Stad, bij zijn eerste en laatste Spelen. Afgelopen week overleed de pionier op 76-jarige leeftijd.

‘We zijn een legende verloren’, reageerde de Amerikaanse atletiekbond USATF op het nieuws. Het wereldrecord van 9,95 seconden dat Hines liep in de ijle lucht van het hooggelegen Mexico-Stad, hield liefst vijftien jaar stand. Pas in 1983 brak landgenoot Calvin Smith (9,93) het.

Gelanceerd als een raket

De carrière van Hines was bitterzoet, gelanceerd als een raket maar in een flits ook weer voorbij. De man uit het westelijke Oakland, in de staat Californië, koos na zijn winst bij de Spelen voor een carrière in het American football. Het werd een pijnlijke mislukking. Hines had er zijn verplichte amateurstatus uit de atletiek voor opgegeven en mocht nooit meer terugkeren bij de Spelen.

De sprinter dook in 1968 bij de Amerikaanse kampioenschappen als eerste onder de 10 seconden. De paar memorabele uren in Sacramento worden nog altijd beschreven als de ‘Night of Speed’, de avond van de snelheid. ‘De beste reeks sprints in de geschiedenis van de atletiek’, zei Hines bij een jubileum in 2003. ‘Zo’n avond zal er nooit meer komen.’

Zeven Amerikaanse sprinters evenaarden het wereldrecord van exact 10 seconden, drie anderen waren nog sneller en bleven er met een tijd van 9,9 seconden onder. In zijn halve finale was Hines de eerste die de magische barrière doorbrak. Charles Greene, de latere winnaar, en Ronny Ray Smith, deden het hem vervolgens na.

Met de hand geklokt

De tijden werden met de hand geklokt. Uit een aanvullende elektronische meting, toen nog niet de maat der dingen (pas in 1977 werden automatische tijdsmetingen verplicht), bleek later dat Hines net wat boven de 10 seconden zat. Maar in Mexico-Stad kroonde hij zich alsnog tot de eerste die eronder dook, met een elektronisch vastgelegde tijd van 9,95.

Hoe opmerkelijk de prestatie van Hines ook was, zijn sprint werd overschaduwd door het protest van twee landgenoten: Tommie Smith en John Carlos, respectievelijk winnaar en derde op de 200 meter, staken op het podium hun vuisten met zwarte, leren handschoenen de lucht in, als een symbool van Black Power en uit onvrede over racisme en ongelijkheid in de VS.

Het had weinig gescheeld of de zwarte sporters uit de Amerikaanse selectie hadden de Spelen geboycot. Uiteindelijk besloot het grootste deel toch te gaan, zij het onder protest.

Hines wilde zich in aanloop naar de Spelen niet over de kwestie uitlaten. Pas in 1991 blikte hij in The Los Angeles Times voor het eerst terug. Hines vond de actie van Smith en Carlos maar niets. Het stak hem dat ze niet met de anderen hadden overlegd. Ze hadden zijn moment van glorie afgepakt. Het had hem sponsorinkomsten gekost. ‘Dat protest wordt nu het meest herinnerd van die Spelen’, zei Hines. ‘Ik haat het.’

Bravoure

In hetzelfde interview beweerde de inmiddels 44-jarige sprintlegende nog steeds de snelste ter wereld te zijn. Carl Lewis? Ben Johnson? Hij lustte ze rauw. ‘Regel de wedstrijd maar’, zei Hines. Het tekende zijn bravoure, in de stijl van die van generatiegenoot Muhammad Ali. In The Times beweerde Hines 99 procent van zijn wedstrijden te hebben gewonnen. Ook zou het een kwestie van tijd zijn voor hij burgemeester van Oakland zou worden.

Als American footballspeler werd Hines bij zijn overlijden nauwelijks herinnerd. Hij speelde dan ook slechts tien wedstrijden in de NFL. Voor zijn triomf in Mexico was hij als talentvolle sprinter aan de universiteit van Texas Southern al geselecteerd door Miami Dolphins, dat vooral iets in zijn snelheid moet hebben gezien. Hines had sinds de middelbare school geen wedstrijd meer gespeeld.

De Amerikaan stelde zijn debuut in de NFL uit om op de Spelen te kunnen schitteren. Daarna, in 1969, maakte hij alsnog zijn entree in de veel grotere, lucratieve sport. Hij hoopte in de voetsporen van zijn landgenoot Bob Hayes te treden. Die won in 1964 goud op de 100 meter bij de Spelen van Tokio en blonk daarna jarenlang uit in het American football. Hayes is nog altijd de enige die de olympische 100 meter én een Super Bowl won.

Afgedankt

Net als zijn voorganger was Hines wide receiver, de speler die de bal vangt en het op een lopen zet. Een probleem: Hines liet de meeste ballen vallen. In tien wedstrijden wist hij de ovalen bal slechts twee keer te vangen. Lang duurde zijn carrière in de NFL dan ook niet. Hines werd naar Kansas City gestuurd, speelde daar nog een wedstrijd en werd afgedankt.

Een illusie armer keerde hij terug in de atletiek. Hij ging door tot hij de dertig gepasseerd was, maar de glorie van weleer kon hij niet evenaren. Hij legde zich na zijn loopbaan toe op sociaal maatschappelijk werk. Inmiddels hebben ruim 170 atleten de ooit zo ongrijpbare barrière van 10 seconden geslecht. Churandy Martina (9,91) is de enige Nederlander in het gezelschap.

In het licht van de moderne atletiek, met sterk verbeterde spikes, wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethoden en betere ondergrond, is de 9,95 van Hines nog altijd een indrukwekkende prestatie. Zo werd de 100 meter in de Diamond League, afgelopen vrijdag, gewonnen in 9,97. De ‘originele snelste man op aarde’, zoals hij zichzelf noemde, was zijn tijd daadwerkelijk vooruit.