Met Irene Schouten schijnt even de zon en dat is wel even fijn deze dagen

Ze is antigif tegen cynisme. Alles aan haar is mooi in Beijing. Allereerst de schaatsslag van vastberadenheid, een combinatie van gratie en volharding, van vooruit en vlot ook.

Dan haar stralende blos, als je dat tenminste nog mag zeggen als oudere man over een jonge vrouw. Goed dan, nu we toch bezig zijn: de kuiltjes in haar wangen. Gestileerde, donkere wenkbrauwen. De lach sowieso, het losse haar bij de uitreiking van de medaille, een dag na haar gouden race op de 3000 meter. Jaloersmakend mooi en gewoon. Vinkje acht.

Of anders is daar het tweede deel van haar race zaterdag, waarin ze Francesca Lollobrigida opvreet, zoals de tv-commentator zegt. De blik schiet na de finish omhoog naar de klok, voor de onthullende waarheid. Irene Schouten is de beoogde koningin van de Spelen, in Nederlandse ogen althans, hoe moeilijk het ook is om koningin te zijn, al is het maar voor even. Al die druk, de slapeloze nachten, de stress, gevolgd door opluchting over het eerste en belangrijkste goud. De verlossing.

Winnaar dus. Bril af, muts van het schaatspak omlaag, bril weer op, gestoken in het blonde haar. In de reportage van Rob Gollin in de krant van zaterdag was het simpel om de oud-Hollandse bingokaart af te strepen met veel meer dan zeven vinkjes: Andijk, Wervershoof, tulpenkwekerij. Vader Klaas. Moeder Jolanda. Zoons Simon en Klaas junior. Zus Catherine. Schaatsen. Jillert Anema. Lutjebroek, waar het tehuis staat waar haar moeder woont na een hersenbloeding in 2016. Pa zegt in ergens in het stuk, over potentiële vrienden van zijn dochters vroeger: ‘Die gasten komen pas het huis in als ze per uur een kar tulpen kunnen bossen.’ Goed, hij stelde zich soepel op toen bleek dat de partners andere kwaliteiten hadden.

Het klassieke verhaal van Schouten is slechts een van de prachtige sportverhalen op de Olympische Spelen. Zo kan het, zoals zij het doet, maar het kan ook op honderden andere manieren, al is een meelevende, steunende familie meestal gunstig voor het behalen van succes, hoewel niet per se (Sifan Hassan).

Het hoeft ook niet altijd over winst te gaan. Is het erg dat Patrick Roest verliest van de Zweed Nils van der Poel? Ja, voor Roest zeker, maar verder voor bijna niemand, want Van der Poel was gewoon beter en is een minstens zo mooie winnaar. Er zijn honderden topsporters, in Nederland en daarbuiten, en overal zijn geweldige winnaars en prachtige verliezers. Laat dat de leidraad zijn in de bewondering.

Kijk naar sport die troost biedt of plezier verschaft. Er is best aanleiding om met cynisme te kijken naar de Spelen, die vóór het begin nauwelijks leefden. Het is immers China, met dat onderdrukkende regime, met Oeigoeren, Tibetanen en anderen in het gedrang, plus de angst voor corona, met overal ingepakte Chinezen met bange ogen. Spelen van kunstsneeuw en mondkapjes in de berglucht. Het totale ontbreken van wat de Spelen zouden behoren te zijn: een internationaal feest van samenzijn.

Maar met Irene Schouten schijnt even de zon, en dat is wel even fijn, deze dagen.