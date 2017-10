Met IJslandse coach moeten de handballers het succes van de dames benaderen

Een tandarts brengt de IJslandse voetballers voor het eerst naar het WK. De directeur van een basisschool in Vestmannaeyjar, een eilandengroep voor de kust van IJsland, moest eerst toestemming vragen aan de burgemeester of hij de Nederlandse handballers mocht gaan coachen. 'Ik kon niet zomaar weglopen', aldus de 45-jarige Richardsson. 'In een kleine gemeenschap heb je elkaar nodig, dat is de kracht van IJsland. Gelukkig begreep de burgemeester mijn ambities, hij is trots dat ons eiland op de kaart is gezet.'



De gelijknamige stad Vestmannaeyjar brengt dus twee succesvolle coaches voort, al staat Richardsson in de schaduw van Hallgrímsson. 'We zijn samen opgegroeid', vertelt Richardsson, een voormalige cirkelloper, bij zijn presentatie op sportcentrum Papendal. 'Het is ongelooflijk wat de IJslandse voetballers hebben gepresteerd. Maar ook in die ploeg herken ik de teamspirit. Wij hebben niet zulke grote namen als andere ploegen, maar IJsland vormt onder alle omstandigheden een team.'