Met het ontslag van Annan zijn de problemen in het hockey niet opgelost

Buikpijn hadden ze er afgelopen week van. Twee jonge meiden uit het Nederlands hockeyteam zagen er vóór het ontslag van bondscoach Alyson Annan huizenhoog tegenop om aanstaande zaterdag samen te komen met de nationale ploeg. En vooral om de bondscoach weer onder ogen te komen.

De betreffende speelsters – die niet met naam genoemd willen worden – reageerden donderdag opgelucht op het gedwongen vertrek van Annan. De 48-jarige bondscoach van de hockeyvrouwen is door de KNHB aan de kant gezet na verontrustende signalen over een angstcultuur, slechte communicatie en een verziekt teamklimaat. Een mogelijk symptoom hiervan is het grote aantal assistenten waarmee Annan de afgelopen vijf jaar samenwerkte: zeven.

Huiverig als ze zijn voor reacties van ploeggenoten die het vertrek van de bondscoach juist betreuren, willen bovenstaande speelsters anoniem blijven. Ze zijn niet de enigen die alleen ‘off the record’ over het precaire onderwerp willen praten. In gesprekken die de Volkskrant voert met betrokkenen blijkt dat er sprake is van een diepliggende pijnpunten in het nationale vrouwenteam dat al jarenlang het mondiale tophockey domineert. En die problemen zijn niet opeens verholpen nu de bondscoach is ontslagen.

Nadat in evaluatiegesprekken na de Olympische Spelen aan het licht kwam dat diverse hockeysters zich niet veilig voelen in het heersende topsportklimaat bleek al snel dat er sprake is van tweespalt in de selectie. Met enerzijds de veelal ervaren speelsters die zijn opgegroeid in een hard topsportregime en op het standpunt staan dat topsport soms meedogenloos kan zijn. En aan de andere kant de nieuwere lichting van wie speelsters aangeven gebukt te gaan onder het heersende klimaat en spreken van een angst- en zwijgcultuur.

De twee speelsters die anoniem willen blijven, hekelen vooral het feit dat ze lange tijd genegeerd werden door Annan. Gedurende het seizoen kwam de ploeg vrijwel iedere maandag en dinsdag samen op Sportcentrum Papendal. Het tweetal zegt dat de bondscoach hen wekenlang links liet liggen. ‘Op een gegeven moment hoopten we zelfs dat ze niks tegen ons zou zeggen.’ Ook is het in het recente verleden voorgekomen dat een talentvolle hockeyster opgelucht ademhaalde als ze een blessure opliep. ‘Nu hoef ik voorlopig niet naar Annan’.

Van Annan is bekend dat ze in het teamproces vooral oog had voor ervaren speelsters, die ze vaak de hand boven het hoofd hield. Ook bij mindere prestaties bleef ze veelal vasthouden aan de gearriveerde dames, wat tot wrevel leidde bij ploeggenoten die minder kansen kregen.

De Goede en Van Geffen

Twee routiniers die onder bondscoach Annan de Europese, wereld- en olympische titel veroverden, balen van het besluit om de bondscoach een half jaar voor het WK de laan uit te sturen. Aanvoerster Eva de Goede en Margot van Geffen lieten via het medium van de hockeybond (Hockey.nl) weten verrast te zijn.

‘Ik had het nu niet meer zien aankomen’, zei De Goede vanuit Zuid-Afrika waar ze revalideert van een zware kruisbandblessure. ‘Ik was persoonlijk graag verder gegaan met Alyson. Ik vind haar een fantastische coach.’ Van Geffen stelt dat ze altijd heel prettig met Annan heeft samengewerkt. ‘We hebben diverse meetings gehad en in kleine stapjes ging het de goede kant op. We waren er nog niet, maar ik had wel verwacht dat we dichter bij elkaar zouden komen.’

Met het vertrek van Annan – die ruim zes jaar als bondscoach de scepter zwaaide en met haar ploeg alle grote prijzen won – zijn de problemen niet direct de wereld uit. Dit weekend komt de Nederlandse ploeg voor het eerst dit jaar samen waarna de voorbereiding begint op de vier Pro Leaguewedstrijden in februari.

Een betrokkene noemt het opvallend dat het team al aan de slag gaat voordat het externe onderzoek naar het prestatieklimaat van de nationale ploeg is afgerond. Een onafhankelijk onderzoeksbureau verwacht de resultaten in februari of maart gereed te hebben. Ondertussen reizen de hockeysters begin februari naar Spanje en eind februari naar India voor de Pro League-duels.

Technisch directeur Jeroen Bijl van de hockeybond, die ondanks herhaalde verzoeken geen commentaar geeft op het vertrek van Annan, zal de komende weken nog heel wat praatsessies moeten beleggen met de vrouwen. Bijl, sinds 2018 als technische man actief bij de KNHB, heeft zelf ook veel uit te leggen.

Het is de grote vraag waarom Annans contract de afgelopen jaren telkens is verlengd. Ja, de resultaten waren fenomenaal maar het was bij de bond al langere tijd bekend dat de weg richting alle successen niet de schoonheidsprijs verdiende. Zeker na het gouden WK van 2018 bleek dat er binnen een deel van de spelersgroep onvrede heerste over de topsportcultuur.

De belangrijkste opgave waar het vrouwenteam nu voor staat, is het herstellen van de eenheid in de ploeg binnen de kaders van een veilig prestatieklimaat. De tijd dringt, over zes maanden begint het WK.