Met het geld van ‘knakie’ Jordania hoopt FC Den Bosch dat de oude tijden van Panasonic herleven

FC Den Bosch leed een anoniem en kommervol bestaan in de eerste divisie. Maar nu is er hoop, op nieuwe heldendaden en misschien wel promotie naar de eredivisie, door de komst van de nieuwe geldschieter Kakhi Jordania.

Spreken doet de Georgiër Kakhi Jordania nog niet, zolang de overname van FC Den Bosch formeel nog niet is afgerond, maar op de foto voor de krant, zou dat misschien kunnen? In de perskamer van FC Den Bosch kijkt Paul van der Kraan bedenkelijk. ‘Wordt moeilijk’, zegt de algemeen directeur. ‘Kakhi wil niet te veel op de voorgrond. Maar ik ga het vragen, oké?’

Het is vrijdagavond, een uur voor de aftrap van de wedstrijd tegen streekgenoot RKC. Het zal de eerste keer zijn dat de Russische zakenman Kakhi Jordania, sinds twee weken eigenaar van FC Den Bosch, komt kijken bij zijn nieuwe club. Om half vijf is Jordania stadion De Vliert binnengewandeld, waarna hij het personeel heeft toegesproken. Het wachten is nu op het moment dat hij zijn opwachting op het ereterras maakt.

Panasonic-jaren

FC Den Bosch sloot het vorige seizoen af met een verlies van negen ton en de tiende plek in de eerste divisie. ‘Zo verder rommelen wilde niemand meer’, zegt clubicoon Wim van der Horst op de tribune. Van der Horst werd beroemd door zijn hattrick tegen Ajax, in wat in Den Bosch ook wel de Panasonic-jaren worden genoemd, vanwege de toenmalige shirtsponsor. Die tijd, met volle tribunes, moet terugkeren in De Vliert.

Paul van der Kraan meldt zich ondertussen aan de telefoon. ‘Kakhi wil op de foto!’ Maar geen toeters en bellen, benadrukt hij. ‘Doe het een beetje onopgemerkt. Hij wil niet dat de meute op hem afkomt.’

Foto Jiri Büller

Van der Kraan is de man die door FC Den Bosch werd gevraagd een investeerder te zoeken. Via een tussenpersoon meldde zich afgelopen april een gegadigde. Van der Kraan, die in het verleden verantwoordelijk was voor de verkoop van de aandelen van Vitesse aan Merab Jordania, kreeg lange tijd geen naam door. ‘Dus toen ik kort van tevoren hoorde dat het om de zoon van Merab ging, was het wel: hè, Kakhi?’ Vier besprekingen later was de deal rond. Er is naar verluidt een bedrag van rond de 2,5 miljoen euro mee gemoeid.

Dat moet je hem zelf vragen

Op het ereterras, in de hoek van het stadion, waar leren zetels op vloerbedekking van kunstgras zijn gemonteerd, zoekt Jordania iets voor achten naar zijn plek. 24 jaar is hij, eigenaar van een bedrijf dat olie verkoopt op de Russische markt. Met een stijlvol bruin pak ziet hij er tiptop uit.

Kakhi Jordania kijkt toe vanaf de met kunstgras bedekte eretribune. Foto Jiri Büller

De bedoeling is dat Jordania alle thuiswedstrijden gaat bezoeken. Een appartement heeft hij niet in Den Bosch. Van der Kraan: ‘Hij komt gevlogen van waar hij op dat moment in de wereld zit. Wat voor jongen het is? Dat moet je hem zelf vragen. Nee, nu niet. Dat is niet de bedoeling.’

Voorzichtig klapt Jordania zijn handen op elkaar zodra de spelers het veld opkomen. De drie tribunes – de Oosttribune aan de lange zijde is gesloten vanwege bouwtechnische gebreken – zijn met 3.126 toeschouwers goed gevuld. Clubicoon Van der Horst kijkt tevreden toe. ‘De mensen zijn nieuwsgierig naar het elftal.’

Jordania liet er sinds de ondertekening geen gras over groeien. Op 14 augustus presenteerde hij in tien minuten drie nieuwe spelers. Acht aankopen uit allerlei windstreken kwamen tot nu naar Den Bosch. Tegen RKC debuteert de Argentijn Julian Marchioni, een huurling van Estudiantes.

De bedoeling van Jordania is dat hij zijn investering gaat terugverdienen met het verkopen van talentvolle spelers. Trainer Wil Boessen heeft een paar keer met hem om tafel gezeten. ‘Hij wil niet zomaar een sloot geld uitgeven en zo snel mogelijk naar de eredivisie, nee, hij wil stapje voor stapje omhoog. Investeren in de basis, de jeugdopleiding. Zijn plannen klonken goed.’

‘Kakhi Kakhi, Kakhi Kakhi, we worden kampioen’, klinkt het vanaf de tribune. Foto Jiri Büller

Kakhi Jordania klapt terug vanaf ereterras. Foto Jiri Büller

Stadionverbod

Toch zijn niet alle overnames van eredivisieclubs door buitenlandse investeerders een groot succes geworden. Merab Jordania kreeg een stadionverbod bij Vitesse nadat hij de directeur had bedreigd. Roda JC zag de Russische zakenman Aleksei Korotajev achter de tralies belanden en bij ADO Den Haag verdween eigenaar Wang na een reeks van incidenten en misverstanden naar de achtergrond.

Van der Kraan kan er niet veel mee. ‘Kijk waar Vitesse nu staat, en Fortuna. Dat kun je toch onmogelijk geen succes noemen? Roda is weer een ander verhaal, daar weet ik het fijne niet van. De enige club waarbij het echt niet goed is gegaan, is ADO.’

In veel gevallen bleef het ook onduidelijk of de investeerders nu écht de baas waren of dat ze slechts zetbaas waren. Van der Kraan kan een glimlach niet onderdrukken. ‘Hier is Kakhi écht de baas, maak je geen zorgen.’

Kakhi Jordania viert de 2-1. Foto Jiri Büller

Vanaf het ereterras ziet Jordania FC Den Bosch met 3-2 onderuit gaat. Trainer Boessen baalt, ook voor de eigenaar. ‘Jammer dat-ie is gekomen en dan zijn ploeg ziet verliezen.’

Toch heerst er ondanks de nederlaag optimisme rond De Vliert. Er is weer hoop; hoop dat de dollars van Jordania de sleeping giant wakker kunnen kussen. De harde kern heeft voor de nieuwe suikeroom al een bijnaam verzonnen: Knakie Jordania, met een knipoog naar het vermogen dat hij in de club stopt. Na de 2-1 zingen ze richting de skybox: ‘Knakie is een Bosschenaar.’ Verlegen zwaait Jordania terug. De liefde is nog pril.