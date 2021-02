Met halve finale op Australian Open verdient Karatsev (27) evenveel als in zijn hele carrière

Aslan Karatsev schiet van de 114de plaats op de wereldranglijst naar de top-50. Beeld Reuters

‘Wie ben jij?’ Het is een opmerkelijke vraag op een persconferentie aan een tennisser die net de halve finale van de Australian Open heeft gehaald. Opmerkelijk, maar niet vreemd, want de man waarom het gaat, de Rus Aslan Karatsev, wist zich nooit te kwalificeren voor een grandslamtoernooi. Tot dit jaar won hij drie wedstrijden op het hoogste niveau en bezet hij de 114de plek op de wereldranglijst. En dat voor een 27-jarige tennisspeler.

Karatsev won dinsdag de kwartfinale van de als 18de geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov, bij wie het een dag eerder in de rug was geschoten. ‘Voor de wedstrijd lukte het me niet mijn sokken aan te trekken.’ Dimitrov pakte niettemin vrij soeverein de eerste set, maar daarna werd de rugpijn te erg en won Karatsev 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

De Rus is de eerste speler in het proftijdperk die als debutant de halve finale van een grandslamtoernooi haalt. Hij verdient daarmee evenveel als hij in zijn hele carrière tot nu toe bij elkaar heeft geslagen. Als maandag de wereldranglijst opnieuw wordt opgemaakt, zal hij zijn naam terugvinden in de top-50.

Zijn tegenstander donderdag, de als eerste geplaatste Novak Djokovic, had ook nog nooit gehoord van Karatsev. Die vond de vraag ‘wie ben jij’ niet zo heel vreemd. Zijn antwoord was een route over de wereldkaart naar gedroomd tennissucces: ‘Ik ben geboren in Rusland, op mijn derde naar Israël verhuisd, daar ben ik begonnen met oefenen.’

Karatsev spreekt nimmer van tennissen of trainen, alleen van ‘practise’. ‘Op mijn 12de: terug naar Rusland, daar vond ik een sponsor en kon ik in Duitsland gaan oefenen, toen Barcelona en sinds drie jaar oefen ik in Belarus, in Minsk.’

Mentale vlak

Minsk moeten we zien, zo maakte Karatsev duidelijk, als de sleutel naar de totaal onverwachte droom waar hij nu middenin zit. Want daar bleek tot zijn geluk een coach met hem te willen werken, de 38-jarige Belarussische oud-speler Yahor Yatsyk, die Karatsev vooral op het mentale vlak aanpakte. ‘In mezelf en in mijn spel geloven, daar werken we hard aan.’ Een zo oude tennisser met een zo goed als lege palmares: het was niet vreemd dat het zelfvertrouwen van Karatsev gering was.

Met Yatsyk als coach ging zijn spel zodanig vooruit dat Karatsev opgenomen werd in het Russische team dat twee weken geleden een voorbereidingstoernooi speelde in Melbourne, als opwarmer voor de Australian Open.

Dat Rusland dat toernooi won, zegt veel over het huidige niveau van het Russische tennis. De twee Russische vrienden die dat landentoernooi vooral wonnen, Daniil Medvedev en Andrey Roeblev, treffen elkaar woensdag in de kwartfinale van de Australian Open.

Dat betekent dat de helft van de vier spelers die later deze week de halve finale van het mannentoernooi spelen, Russisch zal zijn. De laatste Rus die dat presteerde was Marat Safin die in 2005 ook het toernooi won.

‘We weten allemaal dat het een kwestie van tijd is voordat een Rus weer een grandslam wint.’ De voorspelling komt van Jevgeni Kafelnikov, de eerste Russische winnaar van een grandslam, Parijs in 1996 en Melbourne in 1999. ‘Het is alleen nog de vraag waar en wanneer.’

De 24-jarige Medvedev (4) en 23-jarige Roeblev (8) staan allebei in de top-10; geen land doet dat Rusland na. Roeblev kan zich bovendien de succesvolste tennisser van 2020 noemen met vijf toernooizeges en 41 winstpartijen, net zoveel als Djokovic.

Beslissende momenten

De Serviër won zijn kwartfinale van de Duitser-met-Russische-ouders, de 23-jarige, als zesde geplaatste Alexander Zverev, in vier sets: 6-7, 6-2, 6-4, 7-6. Zowel Djokovic als Zverev speelde wegens spierblessures met grote pleisters op de buik in een spannende wedstrijd die alle kanten opging en bijna tot een vijfde set kwam. De ervaring van Djokovic, die de Australian Open al acht keer won, leek op beslissende momenten de doorslag te geven.

Onder druk wist de nummer 1 van de wereld, die met 149 punten er 10 meer maakte dan zijn tegenstander, nog onmogelijk ogende winners te slaan, waar Zverev steeds vaker bezweek onder de spanning van de grote punten. Vooral in zijn nopjes was Djokovic met zijn 23 aces, twee meer dan de 1,98 meter lange Duitse servicespecialist.

Had hij voor ‘Melbourne’ nog nooit van Karatsev gehoord, inmiddels heeft Djokovic zijn huiswerk gedaan, zei hij na afloop van zijn partij tegen Zverev. ‘Heel sterke jongen, beweegt goed, serveert prima, flinke vuurkracht van achterin het veld’, was de puntige analyse over de Rus. ‘En typisch voor de Russische school: een geweldige backhand.’

De nummer 1 had er zin in om een einde te maken aan de zegetocht van de, nu nog, nummer 114. De buikspier waarvan Djokovic zei dat die gescheurd was, wat door ervaringsdeskundigen inclusief Rafael Nadal sterk betwijfeld wordt, leek hem niet meer te hinderen. De weg naar de finale ligt dus open? ‘Nou, hij is in vorm, gemotiveerd en hij heeft natuurlijk niets te verliezen.’