Met Haller beschikt de eredivisie als spitsenfabriek weer over een kopspecialist

Sébastien Haller kopt de bal in het duel van Ajax tegen Heracles. De spits is sinds zijn terugkeer in de eredivisie zeer succesvol in kopduels. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met 5 goals en 5 assists in 9 officiële duels is Haller uitstekend van start gegaan bij Ajax. Met een assist bij de 0-1 van Davy Klaassen en het beslissende zetje bij de 0-2 was Haller dit weekend tegen Heracles bij beide treffers betrokken.

Maar niet alleen in de afronding is de recordaankoop van de Amsterdammers effectief gebleken. De target man blijkt ook in de lucht een wapen. Haller won in 7 competitiewedstrijden bij Ajax liefst 43 luchtduels. Sinds zijn terugkeer naar de eredivisie (8 januari) won geen enkele speler in de competitie meer luchtduels.

Haller voegt zich met zijn kopkracht in een illuster rijtje eredivisiespitsen. Want regelmatig scoren deden vele aanvallers op de Nederlandse velden. Maar in staat zijn om te scoren én te domineren in de lucht, bleek voor eredivisiespitsen in het recente verleden het recept om ook internationaal te slagen.

Spitsenfabriek

De eredivisie staat bekend als een van de doelpuntrijkste competities in Europa. Elk jaar plukt er wel een ploeg uit een topcompetitie een spits van de eredivisievelden, om te kijken of hij ook zo makkelijk scoort bij wat meer tegenstand.

Liefst negentien keer betaalde een buitenlandse club minstens 10 miljoen euro voor een eredivisiespits. Een aantal keer bleek het een wereldaankoop. Van de aanschaf van Romário (Barcelona, 1993), Ronaldo (Barcelona, 1996), Ruud van Nistelrooij (Manchester United, 2001), Zlatan Ibrahimovic (Juventus, 2004) en Luis Suárez (Liverpool, 2011) zal niemand ook maar een seconde spijt hebben gehad.

Maar de laatste jaren is het minder makkelijk gebleken om betrouwbaar spitsentalent te oogsten op de eredivisievelden.

Sinds 2014 werd er nog zeven keer een spits voor een bedrag van boven de 10 miljoen euro van een eredivisieclub gekocht: Graziano Pellè (Southampton), Vincent Janssen (Tottenham), Arkadiusz Milik (Napoli), Jürgen Locadia (Brighton), Wout Weghorst (Wolfsburg), Kasper Dolberg (Nice) en Luuk de Jong (Sevilla).

Luuk de Jong, hier te zien in het tenue van het Nederlands elftal, staat bekend als een goede kopper. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Kopkracht loont

Bij de daaropvolgende prestaties in de topcompetities van dit zevental valt direct iets op. De drie kopsterke spitsen uit dit gezelschap slaagden.

Pellè was met 5,5 gewonnen luchtduels per wedstrijd de een na beste eredivisiekopper ten tijde van zijn vertrek in 2014. Na twee sterke seizoenen bij Southampton tekende hij bij Shandon Luneng in China een van de lucratiefste contracten in het moderne profvoetbal.

Luuk de Jong won in 2018/19 een recordaantal van 302 luchtduels voor PSV. In het seizoen daarop leidde hij Sevilla naar eindwinst in de Europa League, met twee goals in de finale - uiteraard beide gescoord met het hoofd.

En Weghorst, die als AZ-spits in 2018/19 goed was voor de meeste kopgoals in dat eredvisieseizoen (4), blijkt nu de succesvolste uit dit gezelschap. Bij Wolfsburg, de verrassende nummer drie in de Bundesliga, is de kopsterke spits bij liefst de helft van alle doelpunten dit seizoen (16 van de 32) betrokken.

De vier duur verkochte spitsen die wat minder succesvol bleken buiten de Nederlandse landsgrenzen, hadden één ding gemeen: in de eredivisie moesten ze het meer van finesse hebben dan van pure duelkracht.

Milik (1,5), Janssen (0,7), Dolberg (1,4) en Locadia (0,9) kwamen met hun gemiddeldes van gewonnen luchtduels per wedstrijd in hun laatste eredivisieseizoen zelfs met zijn vieren tezamen niet in de buurt van het huidige wedstrijdgemiddelde van Haller (6,1). Deze dominantie in de lucht maakt zijn gemis in het Europese tweeluik met Lille des te pijnlijker.