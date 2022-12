Met haar krachtige beenslag verpulvert schoolslagzwemster Schouten nationaal record na record

Tes Schouten heeft zojuist haar nationale record op de 200 meter schoolslag scherper gesteld. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als Tes Schouten in Zwemcentrum Rotterdam haar voet op het startblok zet, is het verschil in beenomvang met de zwemsters naast haar overduidelijk te zien. De bovenbenen van Schouten lijken meer op die van een schaatsster of een baanwielrenster dan op die van een zwemster. De spillebenen van de andere zwemsters steken schril af bij het krachtige onderstel van de 21-jarige schoolslagzwemster.

Schouten benutte haar ijzersterke beenslag afgelopen weekend optimaal. Tijdens kwalificatiewedstrijden voor de WK langebaan (50-meterbad) van komende zomer in Japan verpulverde ze haar eigen nationale records op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag.

Vooral haar aangescherpte tijd op de langste afstand was indrukwekkend. Schouten was op de 200 meter schoolslag maar liefst 2,46 seconden sneller dan haar oude toptijd uit februari. Haar nieuwe nationaal record, 2.23,67 minuten, zou vorig jaar goed zijn geweest voor de zevende plaats in de olympische finale van Tokio.

Ook haar tijd van zondag op de 100 meter schoolslag (1.06,09) zou op de Spelen van 2021 finalewaardig zijn geweest. Stap voor stap nestelt Schouten zich tussen de mondiale elite van de schoolslagzwemsters.

Fluitje

De zwemster uit Bodegraven had tijdens haar 200-meterrace niet eens in de gaten dat ze op koers lag om haar eigen nationaal record te verbreken. ‘De eerste 100 meter voelde niet goed aan. Pas tegen het einde, toen ik het gefluit van m’n coach Mark Faber hoorde, besefte ik dat ik goed bezig was. Zijn gefluit ging steeds sneller en gaf me vleugels’, vertelde Schouten die met haar 1.70 meter relatief klein is voor een zwemster.

Kort nadat ze na haar toptijd had uitgezwommen en was gemasseerd, lachte Schouten wat verlegen toen haar ongekend sterke beenslag ter sprake kwam. ‘Van nature heb ik heel sterke benen en de afgelopen jaren zijn ze door krachttraining nog veel sterker geworden. Van jongs af aan zwom ik de schoolslag echt vol op mijn benen. Met mijn armen deed ik eigenlijk niks’, aldus de zwemster die in Amsterdam traint onder bondscoach Faber.

Tips van Kamminga

Sinds begin dit jaar investeert Schouten volop in haar armen om tot een betere balans te komen tussen been- en armslag. Tijdens een trainingskamp in januari in het Amerikaanse Flagstaff kreeg ze tips van haar trainingsgenoot – en winnaar van twee olympische zilveren medailles op de schoolslag – Arno Kamminga.

Coach Faber zette zijn twee topschoolslagzwemmers in dezelfde trainingsgroep en gaf Schouten de opdracht om nauwkeurig naar de armslag van Kamminga te kijken. Faber: ‘Ze hebben tijdenlang met elkaar doorgebracht, onderwaterbeelden geanalyseerd, de slag doorgenomen, opnieuw en opnieuw. Daar heeft Tes het nodige van opgestoken en dat tracht ze te vertalen naar de praktijk. Dan is het een proces van maanden voordat het erin is geslepen.’

Het grote verschil is dat Schouten nu iets langer met haar armen in gestroomlijnde houding blijft. ‘Ik maakte altijd een groot rondje met vrijwel rechte armen, maar dan pakte ik weinig water. Ik heb van Arno geleerd om iets meer vanuit mijn ellebogen te werken, om zo meer water te pakken en dus sneller vooruit te gaan’, lichtte Schouten toe.

Vanuit de coulissen keek Kamminga afgelopen weekend in Rotterdam, kort voor zijn eigen wedstrijd, met een tevreden blik toe hoe Schouten haar nationaal record op de 200 meter schoolslag aanzienlijk scherper stelde.

Kamminga benutte de Rotterdamse kwalificaties als een veredelde trainingswedstrijd. De Katwijker kampte lang met de naweeën van een coronabesmetting afgelopen zomer – boven op een te druk seizoen 2021-2022 – en traint nog altijd niet voor honderd procent. De 27-jarige Kamminga richt zich op de WK langebaan in juli in het Japanse Fukuoka en slaat de WK kortebaan (13-18 december in Melbourne) over.

Charme van schoolslag

Met Arno Kamminga en Tes Schouten heeft Faber twee schoolslagspecialisten van wereldniveau in zijn stal. Hij noemt het de charme van de schoolslag dat iedere zwemmer zijn eigen stijl heeft. ‘Borstcrawlzwemmers hebben veelal dezelfde techniek, bij schoolslag werkt kopieergedrag niet en heeft iedereen zijn eigen stijl. De schoolslag is een heel specifieke slag; schoolslagzwemmers passen hun techniek aan hun unieke kwaliteiten aan.’

‘De een heeft de beenslag als kwaliteit, zoals Tes, de ander zwemt juist veel meer op de armen. Bij Arno zijn de arm- en beenslag ontzettend goed in balans. Als je naar een olympische finale op de schoolslag kijkt, zie je acht verschillende technieken. Dat maakt de schoolslag in mijn ogen zo bijzonder.’