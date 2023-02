Met grote, rustige klappen snelt Kjeld Nuis naar twaalfde wereldbeker goud 1.500m

Kjeld Nuis in actie op de 1.500 meter in het Poolse Tomaszow Mazowiecki. Beeld Getty Images

Aan de slagen van Kjeld Nuis is te zien dat hij zich inhoudt, dat hij met zijn grote, rustige klappen energie spaart. Van nature is hij gejaagder. Meer dan eens verslikte hij zich in die eigenschap en reed Nuis te wild. Zo moet het nu niet. Dat was wel duidelijk uit de ritten die voor de zijne kwamen. Op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Polen draait het duidelijk om de slotronde.

Olympisch kampioen Nuis weet dat dat in zijn nadeel is. Zijn laatste ronde is vaak een gok: hopen dat hij de snelheid die hij in de eerste 1.100 meter heeft opgebouwd, een beetje kan vasthouden. Dat lukt beter op snel ijs dan op de zachte ondergrond die hij vrijdagmiddag onder de ijzers voelt. Maar de 33-jarige tweevoudig Olympisch kampioen op de 1.500 meter is ook ervaren genoeg om zich aan te passen.

Verkrampen

De laatste ronde van Nuis ziet er niet meer zo soepel uit. Zijn spieren verkrampen en houterig drukt hij zijn schaats over de finish. Maar met zijn wat ingehouden rijstijl heeft hij én voldoende voorsprong op de concurrentie gepakt én voldoende kracht gespaard om niet helemaal in te storten. Met 1.46,71 is hij dik de snelste, voor Patrick Roest (1.47,41) en Peder Kongshaug (1.47,62), juist mannen met 5-kilometerervaring.

De meeste schaatsers hebben het niet zo op de plek waar deze dagen de wereldbeker wordt verreden: de Poolse provincieplaats Tomaszow Mazowiecki. Meer nog dan het slaperige karakter van het stadje, staat de ijskwaliteit de schaatsers tegen. De baan stamt uit 2017 en mag relatief nieuw zijn, maar snel gaat het er niet. Op de ranglijst van alle ijsbanen valt de baan in Tomaszow nog langzamer uit dan de Italiaanse buitenbaan in Collalbo.

Finesses versus rammen

Op dat zware ijs wordt twee weekends achter elkaar gereden, net zoals eerder dit seizoen Calgary twee weken gastheer was. Het zijn de laatste twee wereldbekers van de winter en de laatste tussenstop voor de WK afstanden van begin maart in Thialf.

In Polen is het rammen, kracht zetten. Die benadering komt straks als het om de wereldtitel gaat helemaal niet van pas. In Heerenveen draait het om de finesses van het spel tussen ijzer en ijsvloer. En dus beperken veel Nederlandse schaatsers zich tot deelname aan een van de twee wereldbekers in Polen.

Daarnaast komt het dubbele wedstrijdweekend trainingstechnisch lastig uit. Op de NK afstanden moesten de schaatsers in topvorm zijn, want op dat toernooi konden ze de toegangsbewijzen voor de WK verdienen. Een kleine maand later moet er opnieuw worden gepiekt voor de WK-medailles. Dan is een trainingsblok volgens sommigen noodzakelijk. Daarom laat Jac Orie zijn beste schaatsers dit weekend thuis en ontbreekt Thomas Krol op de 1.500 meter. Nationaal kampioenen Antoinette Rijpma-de Jong, Jutta Leerdam en Merijn Scheperkamp zijn er eveneens niet.

Ook afwezig op de 1.500 meter: de Amerikaan Jordan Stolz. De pas 18-jarige Amerikaan won deze winter de openingswereldbeker in het Noorse Stavanger, maar geeft dit weekend de voorkeur aan het wereldkampioenschap voor junioren in Inzell. In Beieren wil hij het liefst alle afstanden - 500, 1.000, 1.500 en 5.000 meter - winnen en daarmee ook het allroundklassement. Hij begon vrijdag in elk geval volgens plan met zeges op de 500 en 1.500 meter.

Nauwelijks verval

In het wat uitgedunde 1.500-meterveld leek alles op een zege van een ‘stayer’ te wijzen. Zij hebben de conditie om de zware laatste meters goed door te komen. Zo won Patrick Roest vorige week, onder voor Thialf vrij zware omstandigheden, de nationale titel op de 1.500 meter dankzij zijn duurvermogen. Hij kende nauwelijks verval, slechts 0,3 seconde per ronde ging hij langzamer. Hij gleed in de voetsporen van oud-Olympisch kampioen Enrico Fabris, die ook het vlakke schema als geen ander beheerste. Daarmee verraste Roest zijn rivalen Krol en Nuis. ‘Met zware omstandigheden is dit een goede tactiek’, sprak Roest over die rit.

Maar de praktijk is weerbarstig. Niet voor niets staat het baanrecord in Polen met 1.45,76 op naam van Krol. Hij is bepaald geen stayer maar een middellangeafstandsspecialist die het op de 1.500 meter van zijn snelheid moet hebben. Over hetzelfde gereedschap beschikt Nuis dus ook.

Roest, die in 2018 Olympisch zilver op de 1.500 meter pakte, had er vorige week al voor gewaarschuwd. Hij wees erop dat hij Nuis weleens op snel ijs heeft verslagen, maar dat hij onder zware omstandigheden ook weleens heeft verloren. ‘Het kan alle kanten op’, vatte Roest het samen. Hij kreeg sneller gelijk dan hij had gehoopt.