Met gestrekte arm houdt Henry de tegenstanders in de NFL van zich af of hij smijt ze tegen de grond

De menselijke sloopkogel Derrick Henry snijdt door de linies van Denver Broncos. Beeld Getty

Als een menselijke sloopkogel begeeft Derrick Henry (28) zich door defensies in American football-competitie NFL. De sterspeler van Tennessee Titans blinkt al jaren uit op de positie van running back, volgens velen de zwaarste in de sport. Lang duren de carrières van de specialisten meestal niet.

In een tv-spotje van een deodorantmerk dendert een computerspelversie van Henry met de bal onder zijn arm over het veld, terwijl twee tegenstanders hulpeloos aan zijn middel hangen. De running back stormt het stadion uit, raast door een speeltuin en een vliegveld voor hij op de loopband van een fitnessruimte belandt.

Onverstoorbaar rennend slaat het personage van Henry op zijn gemak een boek open, met de twee mannen nog altijd vastgeklonken aan zijn lichaam. ‘Hoelang ga je nog door?’, verzucht een van hen. ‘Nog wel even’, zo klinkt het antwoord.

Angst inboezemen

Het fictieve filmpje is gebaseerd op een werkelijkheid waarin Henry zijn opponenten wekelijks angst inboezemt. Op de positie van running back is de man uit Florida, gekenmerkt door een dikke, enkele vlecht die onder zijn helm uitsteekt, ongenaakbaar.

In zijn sport kunnen aanvallende teams hun doel, het veroveren van terrein gemeten in yards (0,91 meter), op twee manieren bereiken: door de lucht en over de grond. De quarterback, de spelverdeler bij wie elke aanval begint, kan passen naar een wegsprintende aanvaller of de bal in de handen van zijn running back drukken. In sommige gevallen zet hij het zelf op een lopen.

Wordt de running back ingeschakeld, dan klemt die het ovalen speeltuig dicht tegen de borst, zoekt een gat in de defensie en maakt vervolgens zoveel mogelijk yards terreinwinst, terwijl verdedigers als raketten op hem afstormen. Bij Tennessee kent quarterback Ryan Tannehill in zijn running back een vertrouwde optie. Bij King Henry is de bal in veilige handen.

De Amerikaan is relatief groot voor zijn positie. Met 1.90 meter en ruim 110 kilo heeft hij het fysiek van een flinke verdediger. Toch bereikt hij soms snelheden van tegen de 35 kilometer per uur.

In de afgelopen seizoenen overbrugde Henry tweemaal de meeste yards van alle running backs in de NFL. Ook dit seizoen gaat hij daarbij aan de leiding, evenals in de categorie ‘yards na contact’. Het afweren van tegenstanders is zijn specialiteit. Henry doet het op een unieke manier.

Brute kracht

Waar de meeste running backs verdedigers met snelle koerswijzigingen en pirouettes proberen te ontwijken, kegelt Henry zijn tegenstanders met brute kracht omver. Zijn zogeheten stiff arm is spectaculair en effectief: met gestrekte arm houdt hij tegenstanders van zich af, of smijt hij ze tegen de grond.

Het laatste overkwam Josh Norman van Buffalo Bills twee seizoenen geleden. Henry nam een aanloopje en gooide de verdediger van 90 kilo met één arm de lucht in. Norman kwam met beide benen van de grond en leek even verstrikt in een flinke windhoos. Henry liep door.

De afgelopen decennia daalde zijn positie in waarde. Door regelwijzigingen die het spel makkelijker maakten voor de aanvallende partij kozen teams steeds vaker voor passes. Het gevecht op de grond, dat de sport ooit domineerde, werd verruild voor het luchtruim. Vooral de afgelopen seizoenen werd voornamelijk geworpen, mede door een toestroom van uitzonderlijk talent op de quarterbackpositie.

De devaluatie van de running back is te zien in de salarissen. Henry, de bestbetaalde running back, verdient dit jaar 14 miljoen dollar. Quarterback Aaron Rodgers is grootverdiener in de NFL met ruim 50 miljoen dollar per seizoen.

Bij Tennessee wordt door de aanwezigheid van Henry vaker dan elders voor de running game gekozen, maar opvallend is een recente ontwikkeling in de NFL, waarbij teams het gemiddeld vaker op een lopen zetten. In het huidige seizoen, tien weken oud, worden de meeste yards over de grond afgelegd sinds het jaar 1987.

Verschuiving

De trendbreuk is mede te verklaren door quarterbacks die rennend uit de voeten kunnen, maar ook lijkt er sprake van een verschuiving in strategisch opzicht.

Het is de vraag hoelang Henry zijn imposante spel kan volhouden. Running backs heten de werkpaarden van de NFL te zijn. Vaak moeten ze vroegtijdig op stal worden gezet. De gemiddelde carrière van een speler in de NFL is met 3,3 jaar al vrij kort. Running backs gaan over het algemeen slechts 2,57 jaar mee.

Henry is bezig aan zijn zevende seizoen, maar van ernstige slijtage lijkt nog geen sprake. Het scheelt dat niet hij maar zijn tegenstanders bij gewelddadige botsingen vaker op de grond belanden. Vorig seizoen miste hij een groot deel van het seizoen met een gebroken voet, maar inmiddels is hij weer op stoom.

Tennessee ligt op koers voor de play-offs, die in de winter beginnen, en Henry staat erom bekend in de beslissende fase er een schepje bovenop te doen. De bulldozer uit Florida jaagt op zijn eerste kampioenschap.