Met genaturaliseerde spelers hoopt Chinees ijshockeyteam al te grote nederlagen te voorkomen

De Chinese selectie tijdens een training in Beijing. Beeld REUTERS

De Chinese ijshockeyers spelen vandaag hun eerste wedstrijd, tegen de Verenigde Staten: een duel dat meteen de penibele situatie van de Chinese ploeg illustreert. China staat op de 32ste plaats op de wereldranglijst, de laagste positie waarmee een land ooit op de Spelen aantrad. Tegelijk is het ingedeeld in de ‘Groep des Doods’, met onder meer Canada (eerste op de wereldranglijst), de VS (vierde) en Duitsland (vijfde).

Als gastland van de Winterspelen plaatste China zich automatisch voor het ijshockeytoernooi, door president Xi Jinping ooit zijn favoriete sport genoemd. Zag de Internationale IJshockey Federatie (IIHF) dat aanvankelijk als een mooie kans om een nieuwe markt te veroveren, de laatste tijd begon het steeds meer te vrezen voor een blamage.

‘Een team zien verliezen met 15-0 is voor niemand goed, niet voor China en niet voor het ijshockey’, aldus IIHF-voorzitter Luc Tardiff in oktober vorig jaar.

Withuiden

De oplossing, waar de federatie achter de schermen sterk op aandrong, was één die in de rest van de wereld veelvuldig wordt toegepast: buitenlandse spelers naturaliseren. Ook gastland Zuid-Korea haalde in 2018 tal van ijshockeyers van buiten de grenzen. Maar in China is dat niet evident. Het land heeft uiterst strenge naturalisatiewetten, en politiek waait er een steeds sterkere nationalistische wind. Op sociale media klinkt openlijk verzet tegen een ploeg vol ‘withuiden’.

In theorie heeft Beijing best oren naar extra medailles door inlijving van buitenlandse sporters. In aanloop naar de Winterspelen en het WK voetbal van 2022 lanceerde het een ‘naturalisatieplan’. Voor de Spelen werden freestyle skiër Eileen Gu (VS), kunstschaatser Beverly Zhu (VS) en shorttracker Lin Xiaojun (Zuid-Korea) aan Team China toegevoegd. In het voetbal kreeg de Britse Nico Yennaris in 2019 als eerste een Chinees paspoort. Ondertussen zijn er elf genaturaliseerde spelers.

Maar in de praktijk zitten aan naturalisaties in China nogal wat haken en ogen. De ‘nieuwe Chinezen’ in het voetbal kregen aanvankelijk veel maatschappelijke tegenstand, en werden zelfs een tijdlang van de competitie uitgesloten. Uiteindelijk kwamen er nieuwe regels, die bepaalden dat ze hun ‘patriottische geest’ moesten bewijzen door Chinees te leren en de ideeën van de Communistische Partij te bestuderen. Hun clubs moeten iedere maand schriftelijk rapporteren over hun vorderingen.

Onder Chinese naam in opstelling

In het ijshockey werden vijftien spelers genaturaliseerd: elf zijn geboren in Canada, drie in de VS en één in Rusland. Elf van hen hebben Chinese (voor)ouders, en ze staan allemaal onder een Chinese naam in de opstelling. Zo kreeg de Chinees-Canadese doelman Paris O’Brien de naam Yongli Ouban, en de Chinees-Amerikaanse aanvaller Cory Kane heet nu Jian An.

De import van buitenlanders in het Chinese ijshockey kent een lange aanloop. Om het spelniveau in aanloop naar de Spelen te verhogen, werd in 2016 de ploeg Kunlun Red Star opgericht. Kunlun zou in de Russische profliga KHL spelen, met een mix van buitenlands en lokaal talent. Daaruit zou het nationaal team dan rekruteren. In 2017 ging een oproep uit naar etnisch Chinese spelers in de hele wereld om ‘in dienst van het moederland te spelen’.

De uitgesproken voorkeur voor buitenlanders van Chinese afkomst komt voort uit de strenge naturalisatiewetten in China. Die maken het verwerven van de Chinese nationaliteit zo goed als onmogelijk, tenzij iemand Chinese voorouders heeft. In 2010, het laatste jaar waarin getallen gepubliceerd werden, kende Beijing 1.448 buitenlanders een Chinees paspoort toe. IJshockeyers met Chinese wortels zouden dus makkelijker in aanmerking te komen voor Team China.

Opkomend nationalisme

Maar de nadruk op ‘Chinees bloed’ past ook in het opkomende nationalisme in China, waarin nationale identiteit sterk wordt gelinkt aan afkomst en uiterlijk. Han-Chinezen overal ter wereld – de dominante etnische groep in China – worden door Beijing beschouwd als deel van de Chinese natie, en niet-Han-Chinezen blijven altijd tweederangsburgers, hoe goed ze ook zijn geïntegreerd. Mensen van gemengde afkomst hebben een wat ambigue status.

In Chinese media wordt dat openlijk uitgedragen. Zoals bijvoorbeeld in een analyse door marketingbureau Lanxiong van de commerciële waarde van het ijshockeyteam: ‘De genaturaliseerde spelers van het Chinese team verstoren de harmonie niet. De meeste spelers zijn 100 procent van Chinese afkomst, en die met gemengd bloed, zijn meestal voor de helft Chinees. Zelfs met hun hoge neuzen en diepe ogen kan men in één oogopslag zien dat het ‘onze eigen mensen’ zijn.’

Langdurige onduidelijkheid

Door al die gevoeligheden besliste de Chinese ijshockeybond pas vorige maand dat het genaturaliseerde spelers zal inzetten, vermoedelijk na druk van de IIHF. Sommige buitenlandse spelers waren toen al afgehaakt. Om voor China uit te komen, moesten zij minstens twee jaar in China spelen, zelfs vier jaar als ze ooit voor een ander land uitkwamen, en hun oorspronkelijke nationaliteit opgeven. De langdurige onduidelijkheid was voor sommigen te veel.

Met vijftien genaturaliseerde spelers zou China een al te grote nederlaag op de Spelen moeten kunnen vermijden. Een extra geluk is wellicht dat spelers van de Noord-Amerikaanse profliga NHL (National Hockey League) door covid-gerelateerd uitstel van de eigen competitie afwezig zijn, en de VS en Canada dus een B-ploeg sturen. Maar naar verwachting sneuvelt China nog steeds in de eerste ronde, mogelijk met minder pijnlijke cijfers.

En hier en daar opperen experts dat Chinese ijshockeyfans na dit toernooi misschien minder rigide ideeën zullen hebben over Chinese identiteit.