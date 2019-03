Met gelijkspel tegen AZ helpt Stam zijn huidige én zijn nieuwe club

PEC Zwolle en AZ tijdens de Eredivisiewedstrijd. Beeld VI Images

In januari opent de directie van PEC Zwolle een fles champagne, wanneer Jaap Stam als opvolger van de ontslagen trainer John van ’t Schip wordt benoemd. Nog geen twee maanden later kan de club op zoek naar een nieuwe coach, nadat Stam zijn transfer naar Feyenoord heeft bekendgemaakt. Prompt helpt Stam zowel zijn huidige ploeg als zijn volgende werkgever met een armzalige 0-0 tegen AZ.

PEC Zwolle verovert zondag in de stromende regen een kostbaar punt in de strijd tegen degradatie, in het gevecht om de derde plaats behoudt AZ drie punten achterstand op Feyenoord. Of we Stam zondag twee keer mogen feliciteren? De 46-jarige coach begrijpt de ironie. ‘Die vraag kon ik verwachten’, zegt hij, lachend.

‘Het is voor Feyenoord mooi meegenomen dat we een punt hebben gepakt van AZ. Maar daar heb ik niks aan en PEC Zwolle evenmin. Het is een hectische week geweest, het was zaak om de rust te herstellen bij de club. We gaan de komende maanden hard werken om het maximale uit deze ploeg te halen. En dit gelijkspel helpt zeker.’

Met gemengde gevoelens nemen de spelers van PEC Zwolle binnenkort alweer afscheid van de trainer die hun ploeg nieuw elan heeft gegeven. Welgeteld zes duels heeft Stam als trainer op de bank gezeten in Zwolle, als hij wordt verleid door een nieuwe liefde. De eerste reactie van Younes Namli, ­tegen AZ tevens aanvoerder als vervanger van de zieke Bram van Polen? ‘De voetbalwereld is gek.’

Namli moet even slikken, PEC Zwolle presenteert binnenkort de derde coach in een half jaar. ‘Ik had erop gerekend dat Stam ooit een volgende stap zou zetten in zijn trainerscarrière. Maar niemand had verwacht dat hij al na twee maanden zijn vertrek zou aankondigen. Het gebeurt niet vaak, maar het was een grote kans voor Stam.’

Onnavolgbaar

Verdediger Thomas Lam ziet de bui al hangen als de eerste berichten verschijnen in de media. ‘We hadden al gelezen dat Stam nagenoeg rond was met Feyenoord. De volgende dag vertelde de trainer dat hij volgend seizoen bij Feyenoord gaat werken. De spelers waren teleurgesteld, maar ze feliciteerden hem ook. Natuurlijk is het jammer dat Stam alweer vertrekt, we leren veel van hem. Een trainer van zijn kwaliteit is moeilijk te vervangen.’

De spelers hebben het Stam niet verweten dat PEC Zwolle slechts een tussenstation voor hem is. Namli: ‘We gunnen hem allemaal zijn transfer naar Feyenoord, niemand heeft er een probleem van gemaakt. Stam hoefde echt geen excuses aan te bieden. Als een speler naar een topclub kan, zegt hij ook geen nee.’

Voor Stam is het een onwerkelijke spagaat. Bij PEC Zwolle kon hij zijn trainerscarrière nieuw leven inblazen na zijn ontslag bij het Engelse Reading. Toen Dick Advocaat een aanbod van Feyenoord afwees, bleek de profielschets van technisch directeur Martin van Geel even rekkelijk als onnavolgbaar. De gedroomde, ervaren coach als opvolger van Giovanni van Bronckhorst is de relatief onervaren oud-international Jaap Stam.

‘Ik gun het mezelf ook om naar Feyenoord te gaan’, zegt Stam, glimlachend. ‘Natuurlijk had ik bij mijn aantreden in januari de intentie om langer bij PEC Zwolle te blijven. Maar ik had met de directie al besproken dat ik de mogelijkheid wilde hebben om naar een topclub te vertrekken.

‘Ik ging er niet van uit dat het op korte termijn ging gebeuren, tot Feyenoord zich meldde. Toen moest ik een keuze maken. Ik had kunnen zeggen dat ik minstens een jaar bij PEC wilde blijven. Maar het komt niet vaak voor dat je bij een topclub kunt werken. Het is snel gegaan, voor sommigen wellicht te snel. Het is niet anders.’

Stam kent de scepsis en relativeert ‘de meningen’ over zijn vlotte promotie naar Feyenoord. De spelers van PEC geven hun trainer in elke geval fraaie geloofsbrieven mee. ‘Feyenoord heeft met Stam een goede keuze gemaakt’, aldus middenvelder Namli, die PEC in de eerste helft bij de hand neemt. ‘Stam is een goede trainer en hij ligt goed in de groep. Hij heeft zijn visie snel overgebracht.’

Misschien neemt Stam de spelmaker van PEC Zwolle wel mee naar Rotterdam? Namli, lachend: ‘Daarover hebben we het niet gehad.’

Toch staat Stam ook onder druk in Zwolle, een mogelijke degradatie zou zijn positie bij Feyenoord meteen verzwakken. En dus is elk punt meegenomen, zelfs op een verloren middag in een drijfnat en koud stadion in Zwolle. Keeper Marco Bizot houdt AZ voor rust op de been, zijn PEC-collega Mickey van der Hart is de man of the match met zijn fraaie reddingen in het tweede bedrijf. De keepers als enige uitblinkers, het zegt alles over het droevige spel van PEC en AZ.

Reken maar dat Stam de club waar hij ooit als speler is begonnen netjes zal achterlaten, zegt Namli. ‘We hebben Stam nog tot de zomer als trainer. Onze missie is handhaving in de eredivisie en die gaan we met hem vervullen.’