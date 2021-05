Met galgenhumor neemt Den Haag afscheid van de eredivisie

Teleurstelling bij de ADO-spelers Milan van Ewijk, Abdenasser El Khayati en Youness Mokhtar. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Halverwege ADO Den Haag tegen Willem II dompelen twee gastheren van de thuisclub zich in galgenhumor. ‘0-3 al, wat moeten we nog in de tweede helft?’, vraagt de een. ‘Niet meer spelen’, antwoordt de ander. ‘Maar dan weet je zeker dat we degraderen’, reageert de een. ‘Nu niet dan?’, aldus de ander.

ADO balanceerde als nummer laatst al weken op de rand van de afgrond. De kansloze nederlaag (1-4) tegen concurrent Willem II duwt de ploeg van trainer Ruud Brood donderdag definitief richting de eerste divisie. Het is de kroniek van een aangekondigde degradatie. ‘Er is veel gebeurd. Dat heeft zeker invloed gehad op het eindresultaat’, zegt verdediger Gianni Zuiverloon.

ADO zwalkte zowel binnen als buiten het veld als een dronkeman door het seizoen. Waar de club vorig jaar nog werd gered door corona en de KNVB - de bond wees geen kampioen en degradanten aan - bleek er dit keer geen vangnet om de vijfde degradatie uit de clubhistorie te voorkomen. Het is een logisch gevolg voor een club waar het sinds de Chinese overname in 2014 nooit meer rustig werd.

Duiventil

Directeuren wisselden elkaar in rap tempo af. Evenals trainers, beleidsbepalers en adviseurs. En ook op het veld veranderde ADO in een ware duiventil. Onder leiding van clubicoon Martin Jol haalde nieuw gevormde technisch hart dit seizoen 25 nieuwelingen naar Den Haag. Daartegenover stond de uittocht van 29 spelers.

Van een buitenkansje als Ricardo Kishna tot een bijzonder matige Engelsman en niet fitte ervaren krachten als Zuiverloon en Daryl Janmaat. Van alles werd geprobeerd. In totaal gebruikte Brood dit seizoen al 37 spelers. Nooit eerder deed een trainer in de eredivisie een beroep op zoveel spelers.

‘Het is heel lastig om vastigheden in te slijpen als je nooit met hetzelfde team speelt’, aldus Zuiverloon, die zelf vanwege een blessure ook pas zeven wedstrijden in actie kwam. ‘Neem alleen al verdediger Pinas. Ik denk dat hij dit seizoen met zes of zeven verschillende spelers het centrale duo heeft gevormd.’

Chinees geld

Maar niet alleen op het veld voerde ADO een strijd op leven en dood. De club raakte in grote financiële problemen omdat de Chinese grootaandeelhouder, die zo snel mogelijk van ADO af wil, weigerde een toegezegd bedrag van twee miljoen euro te betalen. De rechter moest eraan te pas komen om ADO in het gelijk te stellen, al wacht de club nog altijd op het geld en is de toekomst nog onzeker.

Even was het de vraag of ADO de salarissen deze maand nog kon betalen. En vorige week blokkeerde de sponsor de tankpassen van de spelers tijdelijk toen hij hoorde van de financiële situatie van de club. ‘Het heeft allemaal meegespeeld’, aldus Zuiverloon over de onrust. ‘Als je aan het voetballen bent, denk je er niet aan. Maar zodra je van het veld stapt, krijg je alles mee van wat er bij de club aan de hand is.’

ADO leek twee weken geleden als nummer laatst al dood en begraven toen de ploeg van Brood zich uit het niets oprichtte. Eerst was er de even verrassende als knappe overwinning op Feyenoord. Afgelopen zondag volgde de zege op bezoek bij Zwolle. Plots was het gat naar plek zestien, en dus nacompetitie, nog maar twee in plaats van acht punten.

Fout op fout

Maar de korte opleving bleek niet veel meer dan een stuiptrekking van een bij elkaar gesprokkelde ploeg zonder samenhang en met een gebrek aan kwaliteit. Het duel tegen Willem II was in die zin een blauwdruk van het seizoen van ADO. Eigenlijk ging alles fout wat fout kon gaan.

Willem II kwam al binnen twintig minuten op een 0-2 voorsprong via spits Vangelis Pavlidis. Niet veel later mistte Abdenasser El Khayati aan de andere kant een strafschop, waarna Okyere Wriedt de bezoekers de eerstvolgende aanval op 0-3 zette. Daarmee liep alle lucht uit de geelgroene ADO-ballon die de laatste weken juist was opgeblazen.

De doelpunten na rust van Michiel Kramer (ADO) en Ché Nunnely (Willem II) deden er voor ADO al niet meer toe. ‘Ik wist waaraan ik begon’, aldus Brood, die het na acht wedstrijden de ontslagen Aleksandar Rankovic opvolgde. ‘Ik had het geloof dat we er samen meer uit konden halen. Maar het is niet gelukt.’