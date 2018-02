Met Francesco Friedrich is een nieuwe aanpak in het bobsleeën van Duitsland verpersoonlijkt

In Sotsji eindigde het olympisch bobsleetoernooi voor Duitsland in een deceptie. Er werd geen enkele medaille veroverd: een nationale schande. De slee, speciaal ontwikkeld door het Institut für Forschung und Entwicklung Sportgeräte (FES) uit Berlijn, legde het af tegen Russisch materiaal (van de later geschorste Zoebkov) en Amerikaanse hightech met een Duitse naam, BMW, in handen van de befaamde Steven Holcomb, die mei vorig jaar zelfmoord pleegde.



Francesco Friedrich uit Pirna, gelegen in de Saksische Schweiz, hield in Rusland het hoofd koel. De wereldkampioen van 2013 werd één jaar later slechts achtste in de olympische ijstunnel. Een investering van negen ton door de Duitse overheid bleek weggegooid geld.