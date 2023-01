Met eerste ATP-titel rekent tennisser Tallon Griekspoor af met rampjaar 2022

Een return van Tallon Griekspoor. Beeld AFP

Griekspoor oogde fris en scherp en toonde zich van zijn beste kant in zijn eerste ATP-finale. Na het winnende punt liet hij zich languit achterover op het hardcourt vallen. ‘Niemand verwachtte dit nu waarschijnlijk’, zei de nummer twee van Nederland. ‘Maar ik heb net een heel goede trainingsperiode gedraaid. Om het jaar zo te beginnen, dat voelt heel goed.’

De tennisser uit Noord-Holland is de twaalfde Nederlandse man die een ATP-titel in het enkelspel heeft veroverd. Vorig jaar ging Tim van Rijthoven hem voor, hij won verrassend op het gras in Rosmalen.

Griekspoor kende vorig jaar een tegenvallend debuutseizoen op de ATP-tour. Mede door een blessure, twee coronabesmettingen en vroegtijdige uitschakelingen zakte hij op de wereldranglijst van plek 65 naar 95. Hij had sinds augustus geen wedstrijd meer gewonnen op de ATP-tour.

Breuk met Sluiter

Het leidde tot een breuk met zijn coach Raemon Sluiter, met wie hij naar eigen zeggen te veel van mening verschilde. In diens plaats voegde hij de Belg Kristof Vliegen recentelijk toe aan zijn team, waar ook zijn andere parttime-coach Dennis Schenk deel van uitmaakt. Beide coaches waren er niet bij in India en ontbreken ook op de Australian Open, die over een week begint.

‘Ik heb twee tenniscoaches, maar ben hier zonder hen naartoe gekomen. Ik moet vaker zonder coach naar een toernooi gaan’, grapte Griekspoor na zijn overwinning. Hij laat zich tijdens zijn eerste lange buitenlandse trip van het seizoen bijstaan door zijn fysieke trainer Bas van Bentum.

Met de beker, horend bij de eindzege in het Indiase Pune. Beeld AFP

Voor Griekspoor zat het mee dat de als eerste geplaatste Marin Cilic (ATP-17) in de kwartfinales geblesseerd moest afzeggen. Maar dat deed niets af aan de knappe prestaties die hij in India leverde. Met de Rus Aslan Karatsev (ATP-59) en Bonzi (ATP-60) rekende hij zowel in de halve finale als de finale af met spelers die hoger geklasseerd zijn. Bonzi was in de halve finale nog te sterk voor Botic van de Zandschulp, waardoor een finale tussen de twee beste tennissers van Nederland uitbleef.

Griekspoor verdiende ruim negentigduizend euro met zijn eerste ATP-titel en steeg op de wereldranglijst naar plek 61. ‘Vorig jaar was heel zwaar voor me en daarom maakt dit me trots.’