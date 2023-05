Met een zak aardappelen op zijn rug legt Jokic namens Denver Nuggets iedereen in de luren

Nikola Jokic (15) wint op brute kracht een duel van LeBron James. Beeld AP

Schijn bedriegt als het gaat om basketballer Nikola Jokic. De 28-jarige Serviër, 2.10 meter lang en 129 kilo zwaar, ontbeert de traditionele eigenschappen die sterren uit zijn sport kenmerken: hij is niet snel, aan de trage kant zelfs, kan niet hoog springen en zijn spieren zijn verstopt onder een laagje vet. Toch is hij momenteel de beste speler in de NBA. Vanaf donderdag staat Joker in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

In de halve finale rekende het Denver Nuggets van Jokic af met LeBron James en diens Los Angeles Lakers, dat geen wedstrijd werd gegund: 4-0. Dat was vooral door toedoen van de Servische meester die in de serie gemiddeld 28 punten, bijna 15 rebounds en 12 assists noteerde. Een triple double, zoals het heet; dubbele cijfers in drie categorieën. Jokic verzamelde er al acht van in de play-offs – een record.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Zie hem rennen en het lijkt alsof hij met een zak aardappelen op zijn rug een duinhelling op klautert. Alles aan Jokic is onorthodox. Vaak lijkt de grote, logge basketballer uitgeput wanneer hij weer naar de overkant schuifelt. Maar vrijwel altijd volgt een briljante ingeving, een pass die niemand voor mogelijk hield. Vooral als aangever is Jokic uitzonderlijk, zeker voor een speler van zijn lengte.

In zijn achtste seizoen in de NBA staat hij voor het eerst in de finale, tegen Miami Heat of Boston Celtics. (De tweede finalist is bij dit schrijven nog onbekend.) Op individueel vlak viel Jokic de afgelopen jaren al in de prijzen: hij werd tweemaal verkozen tot MVP (most valuable player), de beste speler van de competitie.

Vaak onderschat

Zijn coach Michael Malone noemt hem een talent dat eens in een generatie voorbij komt. Toch onderschatte ook hij, net als iedereen, in eerste instantie de potentie van de Serviër. ‘In de voorbereiding op zijn eerste seizoen was hij 135 kilo en niet fit’, zei Malone tegen sportblog The Ringer. ‘Een aardige speler, dacht ik. Niemand had kunnen voorzien dat hij tweevoudig MVP zou worden. Wie dat beweert, is full of shit.’

Jokic is de ultieme underdog. Hij werd pas prof op zijn 17de, bij Mega Basket uit Belgrado. Bij de draft van de NBA in 2014, het moment waarop clubs nieuwe spelers kiezen, werden veertig spelers geselecteerd voordat zijn naam werd omgeroepen. Het was inmiddels diep in de tweede ronde, het moment ging geruisloos voorbij. Toen Jokic werd gekozen, vertoonde sportzender ESPN een reclame voor een fastfoodketen.

Jokic kon ‘een waardevolle reserve’ worden, oordeelde een scout in een rapportage voordat de Serviër naar Amerika kwam. ‘Een gemiddelde atleet zonder snelheid en sprongkracht’, schreef een ander. ‘Zijn potentie is beperkt.’

Acht jaar later is hij de spil in een van de beste aanvallen in de NBA. Bij de Nuggets begint alles bij Jokic. Hij dribbelt de bal soms op als een spelverdeler, of posteert zich rond de vrijeworplijn om vanuit daar, met de rug naar de basket, vrije teamgenoten te bedienen. Soms lijkt hij daarbij ogen in zijn rug te hebben. ‘Hij ziet alles’, zei teamgenoot Aaron Gordon. ‘Met een knikje of een blik stuurt hij je de goede kant op. Hij is een maestro met de bal.’

Uitzonderlijk efficiënt

Staat er niemand vrij, dan gooit Jokic de bal net zo makkelijk zelf door de ring. Ook als puntenmaker oogt hij soms onbeholpen, maar is hij uitzonderlijk efficiënt. Bij zijn schoten komt hij niet of nauwelijks van de grond, soms schiet hij staand op één been.

Als een ingooiende voetballer wierp hij tegen de Lakers in de slotzoemer een driepunter door het netje, over de vingertoppen van James. Het leek gelukkig, ware het niet dat Jokic het al een aantal keer vaker deed. James werd er moedeloos van. ‘Als je denkt dat je er alles aan gedaan hebt, vliegt zo’n bal er alsnog in’, sprak de Amerikaan.

Toen Lakers-coach Darvin Ham werd gevraagd naar een oplossing voor het probleem Jokic, stelde die met een kwinkslag voor om de Servische plaaggeest vroeg op de wedstrijddag bij het verlaten van zijn huis te kidnappen. Een beter antwoord had hij niet.

Ook naast het veld is Jokic niet de doorsnee sterspeler. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s verschijnt hij niet in reclames, heeft hij geen gepatenteerde basketbalgympen en is hij wars van gepeperde, uitdagende uitspraken. Op sociale media is hij niet te vinden. Hij verwijderde zijn profielen. Tijdverspilling, vond Jokic. De man uit het Servische Sombor is van de droge humor. In zijn geboorteplaats heeft hij een paardenboerderij.

Dat niet hij, maar Kameroener Joel Embiid dit jaar tot MVP werd gekozen, vond hij prima. Hij was de aandacht en discussie toch al beu. Jokic eindigde als tweede.

De verkiezing bewees opnieuw dat de NBA momenteel wordt gedomineerd door spelers die buiten de Amerikaanse landsgrenzen werden geboren. Voor het vijfde jaar op rij kwam de MVP niet uit de VS. Vier van de topvijf spelers van dit jaar komen uit het buitenland. Van hen is Jokic de enige die nog kans maakt op het kampioenschap.