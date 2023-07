Met een vreemd, vederlicht vlinderracket slaat Adrian Mannarino zich naar tennisfinales

Adrian Mannarino slaat een tennisbal van opponent Daniil Medvedev terug door de bal licht te toucheren. Beeld AFP

Carlos Alcaraz was de grote blikvanger tijdens het zes weken durende grasseizoen, maar er was nog een tennisser die iets speciaals deed: Adrian Mannarino. De 35-jarige Fransman wist net als Alcaraz als enige tennisser twee keer de finale van een grastoernooi te halen.

De nummer 27 van de wereld deed aan liefst vijf van de acht grastoernooien mee. Hij bereikte de finale in Mallorca en won zondag het ATP-toernooi in het Amerikaanse Newport. Het was pas de derde titel voor de hoogst geplaatste Fransman op de wereldranglijst. Hij zegevierde in 2019 onder meer op het grastoernooi in Rosmalen.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Alcaraz speelde twee grastoernooien en won ze allebei. De 20-jarige nummer één van de wereld pakte zijn eerste grastitel in het Engelse Queens en beleefde ruim een week geleden zijn voorlopige hoogtepunt: op Wimbledon veroverde hij zijn tweede grandslamtitel door in de finale Novak Djokovic te verslaan.

Achteloze tikjes

Het Spaanse supertalent en de relatief onbekende Franse routinier bereikten de twee finales op hun eigen manier. Waar Alcaraz zijn tegenstanders net als veel andere spelers met vernietigende klappen bestookt, kiest Mannarino op het oog voor een andere tactiek. Hij wijkt niet alleen af door de sponsorloze kleding die hij op de baan draagt, ook zijn slagen vallen op.

Mannarino duwt de bal met zijn racket haast achteloos over het net. Het is alsof hij bijna geen kracht zet. Met zijn korte slagen deelt hij eerder tikjes uit. Toch komen de ballen vaak diep in het achterveld van zijn tegenstanders.

De onorthodoxe manier waarop Mannarino de ballen raakt, heeft te maken met de bespanning van zijn racket. Hij is de speler met het laagste aantal kilo’s waarop zijn racket is bespannen: slechts 10,5 kilogram wordt tijdens de bespanning op de tennissnaar geplaatst. Daarmee wijkt Mannarino fors af van het overgrote deel van de tennissers. Volgens de Nederlandse racketbespanner Timo van Driel, die al jaren meeloopt in het internationale circuit en de bespanning van de rackets van de grootste tennissers ter wereld op het juiste gewicht bracht, ligt het gemiddelde tussen de 20 en 23 kilogram.

Meer power

Alcaraz won zijn eerste Wimbledon-titel met een bespanning van 25 kilo op de lengtesnaren en 23 kilo op de breedtesnaren, aldus de 34-jarige Van Driel, die een racket van Alcaraz tijdens een van zijn partijen in Londen moest bespannen. Dat is meer dan het dubbelle aantal kilo’s van Mannarino. Van Driel, die de rackets van Mannarino op de Libéma Open onder handen nam, hoorde dat de Fransman in Londen met een nog lagere bespanning speelde: 9,8 kilo.

Door het lage bespangewicht hoeft Mannarino minder kracht te zetten om de bal hard te kunnen slaan. ‘Hoe lager de bespanning, hoe meer power je creëert’, zegt Van Driel over de tikjes die Mannarino met zijn racket uitdeelt. ‘Bij een lage bespanning krijg je een katapulteffect. De bal gaat in de snaar hangen en schiet er vervolgens uit.’

Het is tegelijk een nadeel: de speler heeft minder controle over de bal. Van Driel: ‘Mannarino moet erg op zijn techniek letten. Hij moet de bal met veel gevoel raken, anders vliegen ze allemaal uit.’ Hij maakt de vergelijking met de Amerikaan Pete Sampras, die vanaf de jaren negentig veertien grandslamtitels pakte. ‘Hij wilde 100 procent controle over zijn racket hebben en speelde met een snaarbespanning van 33 kilo.’

Armblessures

Mannarino is gedurende zijn carrière met steeds minder kilo gaan spelen, weet Van Driel. Van 20 naar 17 en 14 kilo. Tot de ongeveer 10 kilo snaarbespanning waarmee hij nu speelt. Hij kampte lange tijd met armblessures. ‘Op deze manier kan hij zijn loopbaan verlengen’, aldus Van Driel. ‘Hij hoeft echt minder te doen.’

Zelf zei Mannarino vorig jaar tegenover Tennisnet.com: ‘Ik speel met de bespanning die het best bij mijn spel past. Ik speel zonder veel kracht. Als ik met 1 of 2 kilo zwaardere bespanning zou spelen, zou ik de bal niet eens over het net krijgen. Ik probeer voortdurend de juiste balans te vinden tussen kracht en precisie. Natuurlijk is het ongewoon dat ik mijn rackets met ongeveer 10 kilo laat bespannen, maar ik denk er niet echt over na en zal het ook niet veranderen.’

Het bespangewicht is niet het enige waar Mannarino kracht uit put. Ook is zijn racketblad iets groter dan dat van bijvoorbeeld Alcaraz: 100 om 98 inch. Hoe groter het blad, hoe meer power en minder controle het racket heeft. Hetzelfde geldt voor het frame en type snaar. Mannarino speelt met een dikker frame dan het Spaanse wonderkind.

‘Mocht Mannarino met het racket van Alcaraz tennissen, dan zou hij met een bespanning van 8 kilo moeten spelen om hetzelfde effect te creëren als dat hij nu met zijn eigen racket heeft’, aldus Van Driel. ‘Mannarino staat met extreem weinig kilo bespangewicht op de baan.’