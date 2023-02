Met een vleugje Hollywood belandt het nietige Wrexham FC misschien ooit nog in de Premier League

Acteur Ryan Reynolds schreeuwt de longen uit het lijf tijdens het eerste FA Cup-duel tussen Wrexham en Sheffield United. Beeld AFP

De nieuwste favoriete voetbalploeg van Amerika komt uit een stadje in het noordoosten van Wales. Niet lang geleden had in de VS niemand gehoord van Wrexham Football Club, maar sinds de overname door Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney, en een bijbehorende documentairereeks, is de club uit de vijfde Britse divisie een hit aan de overkant van de oceaan.

Dinsdag speelt Wrexham AFC de return in de vierde ronde van de FA Cup tegen Sheffield United, een topploeg uit het Championship, drie divisies hogerop. In de eerste wedstrijd, thuis in Wrexham, waren de Welshmen dicht bij een bekerstunt, tot Sheffield in de laatste seconden scoorde: 3-3. De wedstrijd kon rekenen op veel belangstelling uit de VS, met een live-uitzending op de streamingdienst van ESPN.

Reynolds, vooral bekend van de comicverfilming Deadpool, zat in Wrexham nagelbijtend op de tribune van de Racecourse Ground. McElhenney, uit de komediereeks It’s always sunny in Philadelphia, keek thuis in Philadelphia, want zijn Eagles speelden in de halve finale van het American footballseizoen.

Eerst zien, dan geloven

Het zou vast om een grap gaan, zo werd gedacht toen de acteurs een paar jaar geleden hun plannen met Wrexham onthulden. Wat moesten Reynolds en McElhenney in hemelsnaam met een bescheiden voetbalclub uit de vijfde divisie? Ging het om een promotiestunt voor een film? In Wrexham, een stadje met 61.000 inwoners, heerste scepsis. Eerst zien, dan geloven.

Inmiddels hebben Reynolds en McElhenney zich bewezen als serieuze eigenaren. Waar de vele Amerikaanse zakenlieden die de Premier League bevolken een gebrek aan betrokkenheid wordt verweten, lijken de Hollywoodsterren oprecht begaan met Wrexham. Met club en stad.

De stokoude vereniging, opgericht in 1864, kreeg een stevige impuls nadat de overname in februari van 2021 werd afgerond. Reynolds en McElhenney investeerden in een nieuwe grasmat, een bewezen coach, Phil Parkinson (onder andere Charlton Athletic, Bolton Wanderers en Sunderland) en nieuwe spelers. Een nieuwe tribune zal de capaciteit van de Racecourse Ground vergroten naar ruim 15.000.

Canadees Reynolds had lange tijd niets met voetbal, maar liet zich meeslepen door McElhenney. Die raakte in de ban van de sport door een documentaire over het leven van Diego Maradona. Een ‘magiër’, zo zag de acteur. De populaire docureeks Sunderland till I die maakte hem nieuwsgierig naar de Britse voetbalcultuur.

Cameraploeg

Ook het reilen en zeilen bij Wrexham wordt sinds de overname vastgelegd door een cameraploeg. De serie Welcome to Wrexham, geproduceerd door Reynolds en McElhenney, bewees eens te meer de kracht van televisie als marketingmiddel.

De Formule 1 won aan populariteit in de VS door de blik achter de schermen in Drive to survive. Via de luchtige komediereeks Ted Lasso raakten meer Amerikanen geïnteresseerd in voetbal. Welcome to Wrexham deed wonderen voor de Red Dragons uit het noorden van Wales.

Wrexham is hot in Amerika. Shirtjes zijn niet aan te slepen. Duizenden ervan worden verscheept naar de VS, zei Reynolds tegen de BBC. Op straat wordt hij niet meer naar zijn films, maar naar de voetbalclub gevraagd. Het aantal Amerikaanse kijkers van de FA Cup nam daarbij sterk toe door de nieuwe status van Wrexham, dat in de derde ronde Championshipclub Coventry City uitschakelde.

Tot verbazing van de lokale bevolking werd Wrexham een toeristische trekpleister voor Amerikanen, meestal kijkers van de televisiereeks. Ze komen naar The Turf, een antieke kroeg naast het stadion waar de club 158 jaar geleden werd opgericht. ‘Elke dag zijn er wel Amerikanen’, zei eigenaar Wayne Jones tegen de BBC. ‘Het is waanzin.’

Coach Parkinson stuit geregeld op de toeristen als hij met zijn ploeg terugkeert van het trainingscomplex, even buiten de stad. Vaak willen ze met hem op de foto. ‘Ik heb met mensen gesproken die van heinde en verre komen. Het is duidelijk dat ze genieten van de documentaire.’

Vleugje Hollywood

Aan de cameraploegen zijn de clubmensen inmiddels gewend. Het tweede seizoen van de televisiereeks verschijnt later dit jaar. Reynolds en McElhenney namen een vleugje Hollywood mee naar Wrexham. Ook andere bekendheden weten het stadje te vinden.

In december ontvingen Reynolds en McElhenney koning Charles in het stadion van hun club. De BBC stuurde Gary Lineker naar de bekerontmoeting met Sheffield United, die onder andere omstandigheden waarschijnlijk met een korte vermelding zou worden afgedaan.

Wrexham ligt dit seizoen op koers voor promotie naar League Two. Het zou volgens de nieuwe eigenaren slechts een eerste stap zijn. Reynolds en McElhenney willen geen passanten zijn. ‘Dit is een project van meerdere decennia’, zei Reynolds. ‘Het plan is om de Premier League te bereiken. Ik wil er geen datum op plakken, maar als het theoretisch mogelijk is, waarom zou het ons dan niet lukken?’