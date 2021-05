Met een vinnige explosie rijdt Egan Bernal in de Giro naar ritzege en roze trui

De Colombiaan Egan Bernal is op weg naar de winst van de negende etappe van de Ronde van Italië. Beeld AP

Met een krachtige demarrage op een onverharde weg, een halve kilometer voor de finish, heeft Egan Bernal zich zondag nadrukkelijk gemeld als kandidaat voor de winst in de Ronde van Italië van 2021. De 24-jarige Colombiaan won met zijn vinnige explosie niet alleen de negende etappe op de top van de Campo Felice, hij voert ook het algemeen klassement aan met een voorsprong van 15 seconden op de Belg Remco Evenepoel en 21 tellen op de Rus Aleksandr Vlasov.

De overwinning en de manier waarop – de finish lag aan het eind van een steil omhoog lopende gravelweg van 1,6 kilometer – zijn een bevestiging dat Bernal terug is. Was hij weg dan? Hij heeft recentelijk geen pauze in zijn carrière genomen en had ook geen lange revalidatie achter de rug. Bernal fietste vorig jaar gewoon mee, maar leek weg doordat hij geen vervolg gaf aan zijn overwinning in de Tour de France van 2019.

Met zijn 22 jaar en 196 dagen was hij toen de jongste winnaar in honderdtien jaar. Zo jong en dan al met ogenschijnlijk zo veel gemak de belangrijkste koers van het jaar winnen. ‘Die gaan we nog wel een jaar of tien zien’, verwoordde toenmalig ploeggenoot Wout Poels het gevoelen van de wielerwereld. Bernal zou jarenlang elke grote ronde winnen waaraan hij zin had om mee te doen.

Mislukte Tour in 2020

Dat pakte anders uit. Torenhoog favoriet was Bernal voor de Tour van vorig jaar, die ondanks de coronamaatregelen doorging. Hij stond na twee weken weliswaar op een minuut achterstand van de gele trui, maar de loodzware vijftiende Touretappe zou alles overhoop gooien. Dat gebeurde ook, maar voor Bernal de verkeerde kant op.

Hij verloor in die etappe ruim zeven minuten en stapte een paar dagen later af met bijna 20 minuten achterstand. Het was te zien waarom: Bernal zat ongemakkelijk op zijn fiets. Een pijnlijke rug zorgde door een andere houding voor een pijnlijke knie en het was klaar op 16 september 2020.

Dus toch geen nieuwe veelwinnaar die het recordaantal van vijf Touroverwinningen wel eventjes zou breken? Het werd in elk geval stil rondom de Colombiaan tot 13 februari. Toen bleek dat het wel weer goed zou kunnen komen met de 60 kilo lichte, 1.75 meter grote rasklimmer. Bernal werd tweede in een etappe in de Ronde van de Provence naar Chalet Reynard, de bekende stopplaats 6 kilometer voor de top van de Mont Ventoux.

3de in Strade Bianche

Dat hij ook prima uit de voeten kan op glooiende, onverharde wegen, liet Bernal in maart zien. Hij werd derde in de Strade Bianche, de Italiaanse koers over de witte gravelwegen van Toscane die Mathieu van der Poel won. Komende woensdag, na een vlakke etappe maandag en de rustdag van dinsdag, staat in de Giro een mini-versie van die jonge, nog maar vijftien jaar oude klassieker op het programma. De Colombiaan zal in die elfde etappe in het roze over bekend terrein scheuren.

Zondag had niemand een antwoord op het enorme vermogen dat Bernal per kilo lichaamsgewicht in de onverharde slotkilometer op de pedalen wist te drukken. De Nederlandse alleskunner Koen Bouwman van Jumbo-Visma leek zowaar de etappewinst te betwisten met de latere Franse drager van de bergtrui Geoffrey Bouchard, totdat Bernal in de slotkilometer voorbij beide renners stoof.

Met zijn etappewinst reed hij de Hongaar Attila Valter van Groupama-FDJ uit het roze, ondanks dat die de gehele dag zijn volledige ploeg om zich heen had om de leiding in het klassement in elk geval tot de rustdag te behouden. Dat mislukte en Valter staat nu vijfde op 43 seconden van Bernal.

Remco Evenepoel

Die heeft vanaf nu waarschijnlijk vooral Evenepoel te vrezen. Het Belgische, 21-jarige wonderkind van Deceuninck-Quick Step moest na een ernstige val in de Ronde van Lombardije op 15 augustus vorig jaar zowat opnieuw leren lopen en koos de Giro uit als de koers van zijn terugkeer. Met verbluffend resultaat.

Daar komt bij: Evenepoel is van de twee de betere tijdrijder. In de 8,6 kilometer lange openingstijdrit van de Giro verloor Bernal al 20 seconden op de Belg. Als het Evenepoel de komende twee weken lukt zich vast te bijten in het achterwiel van Bernal, wint niet de Colombiaan, maar de nieuwe Eddy Merkcx zondag 30 mei in Milaan de Giro. De slotetappe is een vlakke, 30 kilometer lange tijdrit.

Slaagt Evenepoel, dan is hij met 21 jaar en 125 dagen de op twee na jongste winnaar van de Ronde van Italië, na Luigi Marchisio en ene Fausto Coppi, die in 1940 20 jaar en 268 dagen oud was. Het is niet moeilijk te voorspellen wat de wielerwereld zal zeggen over Evenepoel, mocht hij in Milaan de Trofee Zonder Einde van de winnaar pakken: ‘Die gaan we nog wel tien jaar zien.’