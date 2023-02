Met een trio nationale titels gaat schaatser Roest volgende maand op jacht naar zijn eerste individuele wereldtitel

Patrick Roest tegen Jorrit Bergsma op weg naar de nationale titel op de 10km. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Er is één schaatser die er eerder in slaagde om drie nationale afstandstitels in één weekend te veroveren: Sven Kramer, in 2007 en 2009. Er zijn meer overeenkomsten met Kramer, ziet Roest zelf. Neem de 5.000 meter, waarop hij tot 6.08,77 kwam, in een aflopend schema. ‘Dat kon Sven ook.’

Eigenlijk is hij Kramer op de 5.000 meter voorbij. In de top-10 van snelste vijf kilometers in Thialf komt Roest na dit weekend zesmaal terug, te beginnen op de eerste drie plekken. Kramer staat niet eens meer in dat lijstje. Hij was in Thialf nooit sneller dan 6.09,65.

Op de 10 kilometer van zondag plaatste Roest na 21 ronden een Kramer-achtige versnelling. Hij schudde er zijn tegenstander Bergsma mee af en kwam uit op 12.47,22.

Het slot van een reeks rondjes 28 deed denken aan Ted-Jan Bloemen. De Nederlandse Canadees was de eerste stayer die het begin 2018 lukte om de 10 kilometer af te sluiten met drie rondes onder de 29 seconden. Roest deed het nog wat beter met vier.

Fabris nagebootst

Roest kent zijn klassieken. Op de 1.500 meter bootste hij Enrico Fabris na. De Italiaan die in 2006 in Turijn olympisch kampioen werd, beheerste als geen ander het vlakke 1.500-meterschema. ‘Hij heeft wel eens drie 26’ers gereden’, wist Roest. Dat deed de Italiaan eind 2009 in Salt Lake City. Roest zag het als 13-jarige schaatsfan op televisie. ‘Ik vond zijn 1.500 meters mooi om te zien.’

Die drie rondjes 26 wil Roest zelf ook nog weleens klokken. Hij kwam na een opening van 24,55 heel dichtbij met 26,3, 26,6 en 27,0. Dat was genoeg om met 1.44,55 Kjeld Nuis (1.44,86) en Thomas Krol (1.44,89) te verslaan.

Die laatste omloop mocht dan geen 26’er zijn, het was wel de snelste slotronde ooit op een 1.500 meter op zeeniveau. In dat opzicht is Roest Fabris al voorbij.

Nog geen olympisch kampioen

Er zijn gelijkenissen, maar het grote verschil met Kramer, Bloemen en Fabris blijft. Zij werden olympisch kampioen. Roest niet. Hij werd ook nog nooit wereldkampioen op een individueel nummer. Daar moet dit seizoen eindelijk verandering in komen, bij de WK afstanden over een maand in Thialf.

Hij heeft drie startbewijzen, maar de kans is zeer klein dat hij die op de 1.500 meter zal benutten. Want anderhalf uur na die afstand staat de 10 kilometer op het programma. ‘Als voor de tien wil gaan, dan moet ik 1.500 overslaan’, zei Roest, die de knoop later zal doorhakken. ‘De 5.000 is mijn belangrijkste afstand. Die titel wil ik heel graag pakken.’