Met een ‘sorry’ tegen Jakobsen had wielrenner Groenewegen wellicht veel erger voorkomen

Dylan Groenewegen Beeld AFP

‘Sorry seems to be the hardest word’, zong Elton John ooit, in zijn klassieker uit 1976. Wat juristen betreft is die tekst achterhaald. Sprinter Dylan Groenewegen kan volmondig ‘sorry’ zeggen tegen Fabio Jakobsen, voor het veroorzaken van het sprintongeluk in Polen dat Jakobsen ternauwernood overleefde. ‘Met sorry zeggen, erken je geen aansprakelijkheid.’

De twee beste sprinters van Nederland zijn op twee totaal verschillende manieren teruggekeerd in het peloton na maandenlange afwezigheid. Na een schorsing van negen maanden deed Dylan Groenewegen vrijdag namens Jumbo-Visma voor de derde achtereenvolgende keer mee met evenzovele gevaarlijke massasprints aan het eind van elke vlakke etappe in de Ronde van Italië, de op één na belangrijkste koers van het jaar.

Jakobsen voorzichtig

Vergelijk dat met de rentree van de man wiens naam nog lang in één adem genoemd zal worden met die van Groenewegen, Fabio Jakobsen. De sprinter van het Belgische Deceuninck-Quick-Step kwam steeds als een van de laatste renners over de finish van weinig prestigieuze koersen en went aldus voorzichtig aan het gevaar dat huist in elk peloton dat zich opmaakt voor een massasprint. Zo’n massasprint werd Jakobsen op 5 augustus vorig jaar bijna fataal. Toen, in de eerste etappe van de Ronde van Polen, week Groenewegen van zijn lijn af en kwam Jakobsen in de hekken terecht, met grote schade aan zijn gezicht als gevolg. Het was even onzeker of hij dat zou overleven, laat staan of hij nog terug zou keren als wielrenner.

De horrorcrash in Katowice. Beeld AP

Net zo verschillend als beide sprinters nu weer hun bestaan opbouwen in het peloton, is de wijze waarop ze hun eerste gesprek hebben beleefd ruim acht maanden na dat sprintongeluk in Katowice. Eind april maakte Groenewegen bekend dat ze elkaar in een zaaltje in Amsterdam gesproken hadden, vlak voordat Jakobsen op 11 april in de Ronde van Turkije zijn rentree zou maken. Het initiatief voor dat gesprek kwam van Jakobsen, hoewel zijn ploegleider, Patrick Lefevere, het hem afraadde. Een gesprek zou immers niets toevoegen aan de missie van Lefevere: ‘Iemand moet de schade betalen en ik zal dat niet zijn.’

Maar financiële compensatie van de door hem geleden schade was niet wat Jakobsen dreef, volgens Lefevere: ‘Hij wilde vooral Groenewegen in de ogen kijken en van hem excuses horen.’ Jakobsen zou het ‘sorry’ nodig hebben om het ongeluk min of meer achter zich te kunnen laten en zijn wielercarrière te vervolgen.

Alleen met advocaat

Jakobsen kwam alleen met zijn eigen advocaat. Waarom hij die meenam, is gissen. ‘Sprinters zijn baasjes’, zegt een betrokkene, ‘zo’n gesprek kan zomaar ontsporen. Misschien voelde Jakobsen zich niet veilig zonder steun. Of heeft hij gedacht: als het gesprek goed verloopt, kunnen we misschien meteen tot zaken komen en kan mijn advocaat alles afhandelen.’

Fabio Jakobsen Beeld Getty Images

Wat de reden ook was, Groenewegen kon en wilde daardoor niet in zijn eentje naar het gesprek. Hij maakte Jakobsen duidelijk dat ook hij zich zou laten bijstaan door juridische adviseurs van hemzelf en de ploeg. Ook kondigde hij aan dat Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge erbij zou zijn, zodat Jakobsen op zijn beurt Lefevere mee kon vragen. Al met al ontstond er een setting die juristen vergelijken met de situatie in de gang van de rechtszaal voordat een zaak dient. De spanning loopt hoog op, want de financiële belangen zijn groot. De schade kan bij het knakken van Jakobsens carrière in de miljoenen lopen.

Wie voor die schade aansprakelijk is en in welke mate, is moeilijk te bepalen. Groenewegen is als werknemer in dienst van werkgever Jumbo-Visma die van hem verwacht dat hij sprints wint. Hij maakte daarbij een ernstige fout die niet ongewoon is in een dergelijke, wat juristen noemen, sport- en spelsituatie. De gevolgen van die fout kon hij niet voorzien. Die komen voor rekening van de organisatie van de Ronde van Polen die ondeugdelijke hekken had geplaatst. De internationale wielerunie UCI heeft die goedgekeurd. Al met al spelen zes partijen een rol: de twee renners, hun twee ploegen, de UCI en de Poolse organisator. En achter elke partij zit, hoogstwaarschijnlijk, een verzekeraar met juristen die de schade op andere partijen willen afwentelen.

Fout gelopen

Tegen die achtergrond moest het eerste gesprek wel fout lopen. Dat gebeurde dan ook in de ogen van Jakobsen. Hij kreeg niet de verontschuldigingen die hij van Groenewegen wilde horen. Die reageerde daarop met: ‘Ik heb in eerdere interviews consequent gezegd dat ik niet van mijn lijn af had moeten wijken. Dat is onbewust gebeurd en het had niet gemoeten.’

Daarmee koos hij voor de veilige weg: niets weggeven wat de verzekeraar van de tegenpartij tegen je kan gebruiken om je volledig aansprakelijk te stellen. Er zijn juridische gradaties in ‘sorry’ zeggen. Van ‘sorry, ik heb een fout gemaakt en aanvaard alle gevolgen’ tot ‘wat er is gebeurd, spijt mij, maar we verschillen van mening over de schuldvraag’. Jakobsen had op de meest verregaande variant gehoopt, zo bleek uit een tweet van hem: ‘Dylan heeft mij persoonlijk geen excuses gemaakt en ook geen bereidheid getoond enige verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen.’

Tim Merlier (l), Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo (tweede rechts) en Elia Viviani strijden in de tweede etappe van de Giro om de winst. Nizzolo wordt winnaar. Beeld Getty Images

Wat letselschadespecialist Yme Drost betreft is de strategie van Groenewegen achterhaald en kan die zelfs tot meer en zwaardere claims van Deceuninck-Quick-Step leiden. ‘Door ‘sorry’ te zeggen, erken je geen aansprakelijkheid’, is de rotsvaste stelling van Drost. De juridische wetenschap en de rechter in Den Haag zei het hem in 2012 na. ‘Het maken van verontschuldigingen (…) dient strikt te worden gescheiden van het erkennen van aansprakelijkheid.’

Koudwatervrees

‘Zeg geen sorry, dat komt van verzekeraars die bang zijn dat ze een claim moeten betalen’, zegt Drost. ‘Verzekeraars adviseren ‘jongens, zeg nou niks, dan laad je ook niet de verdenking van aansprakelijkheid op je’. Dat zijn ploeg Groenewegen niet laat zeggen ‘het spijt mij’ of ‘ik bied mijn verontschuldigingen aan’ is koudwatervrees. Als ik Jakobsen zou bijstaan en hij vraagt ‘Dylan zei sorry tegen mij, hoe staat het nu met onze kansen?’, dan zou ik hem zeggen: op basis van alleen dat woord zie ik het somber in. Het spijt me, zegt niks.’

Drost heeft vooral bij het niet erkennen van medische fouten gezien dat het uitblijven van ‘sorry’ leidt tot meer claims. Op Twitter verbindt Jakobsen het uitblijven van excuses met het inschakelen van ‘mijn juridische team’ voor het vervolg van het proces. ‘Ik zou ook boos worden als ik Jakobsen was’, zegt Drost. ‘Want je vergeet de menselijke maat. Als je die op een goede manier hanteert, leidt dat niet tot aansprakelijkheid. Sterker: je weert er een heleboel claims mee af.’