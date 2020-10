Met een psycholoog aan haar zijde wint Swiatek (19) op haar sloffen Roland Garros

Iga Swiatek in de finale van Roland Garros. Ze versloeg ze de Amerikaanse Sofia Kenin. Beeld BSR Agency

Iga Swiatek haalde enkele maanden geleden haar diploma op de middelbare school. Ze ‘zou wel zien’ waar tennis haar bracht, dacht ze toen. Werd het niks, zou ze gaan studeren. Maar zaterdag won de 19-jarige Poolse ze plotseling op het gravel in Parijs een grandslamtitel, als eerste Poolse tennisser en jongste winnares sinds Monica Seles in 1992.

Zaterdag versloeg Swiatek in de finale Sofia Kenin in twee sets met 6-4, 6-1. Ze versloeg de Australian Open-kampioene van dit jaar met overmacht, op ongeveer dezelfde manier zoals als ze de rest van het toernooi had doorlopen, zonder een set te verliezen in het enkelspel. Eén keer verloor de nummer 54 van de wereldranglijst een wedstrijd in Parijs: de halve finale van het dubbelspel. Ook daar ging het beter dan ooit.

Hoe vreemd het kan lopen in het vrouwentennis, blijkt wel uit het voorbereidingstoernooi op Roland Garros. Op het gravel van Rome, half september, verloor Swiatek nog in de eerste ronde van de Nederlandse Arantxa Rus, die al jaren moeite heeft zich te handhaven in de tophonderd.

Slim spel

De Poolse, die twee jaar geleden het juniorentoernooi van Wimbledon won, had aanvankelijk moeite met de omschakeling van hardcourt naar gravel. Op de US Open haalde ze onlangs de derde ronde. Daarin werd ze uitgeschakeld door de verliezend finaliste Victoria Azarenka, die zeer onder de indruk was van het slimme spel van de Poolse en haar houding op de baan.

In Parijs aangekomen viel plotseling alles op zijn plek. Swiatek, die vorig jaar op Roland Garros de vierde ronde haalde, kreeg in zeven partijen op het gravel slechts 28 games tegen. Ze baarde opzien met haar aanvallende spel, haar goede service en haar venijnige topspin die ondanks de trage banen toch zijn werk deed.

Maar het indrukwekkendst was de manier waarop ze haar hoofd erbij hield. Swiatek (1.76 meter) speelde haar eerste grandslamfinale alsof het een gewone wedstrijd was. Totaal onbevangen, zonder zichtbaar last te hebben van zenuwen, deed ze wat ze al twee weken deed: koelbloedig winnen.

In de eerste set kwam ze meteen op een 3-0-voorsprong. Kenin kwam terug naar 3-3, maar het was Swiatek die op 5-3 voor de set kon serveren. Het lukte niet om de set te winnen in haar eigen servicegame, maar een game later plaatste de Poolse haar derde break, waardoor de eerste horde was genomen.

Iga Swiatek kust de trofee in de kleedkamers van Roland Garros. Ze is de eerste Poolse met een grandslamtitel. Beeld AP

Blessure linkerbovenbeen

In de tweede set kreeg Kenin last van een blessure aan haar linkerbovenbeen. De 21-jarige Amerikaanse had haar been al ingetaped en wilde er op 2-1-achterstand naar laten kijken door de fysiotherapeut. Ze verliet de baan voor een blessurebehandeling. In de tussentijd keek Swiatek om zich heen naar de plukjes mensen op de tribune. Het Court Philippe Chatrier zat lang niet vol, vanwege de coronamaatregelen waren er maar duizend bezoekers per dag welkom.

Swiatek hoorde hoe een fan een lange kreet slaakte met haar naam, waarop het publiek begon te klappen. Ze lachte en klapte terug. ‘Op dat moment herinnerde ik me dat ik moest ontspannen en het ook gewoon naar mijn zin kon hebben. Ik genoot ervan. Het hielp me.’

Daarna gunde ze Kenin geen enkele game meer. Na de winst liet ze zich op haar knieën vallen. In haar overwinningsspeech raakte ze overmand door emoties toen ze haar vader, een voormalig olympisch roeier, bedankte. ‘Hij heeft me geleerd om me op de baan als een professional te gedragen.’

Vooral Daria Abramowicz werd veelvuldig geprezen. De sportpsychologe werkt sinds twee jaar met Swiatek. De speelster gelooft heilig in de ondersteuning van een mental coach. Ze gebruikt ook visualisatietechnieken en mediteert geregeld. ‘Voor de finale zei Daria tegen me dat ik hetzelfde moest doen wat ik in alle andere wedstrijden had gedaan. Het maakte niet uit of ik zou winnen of verliezen. Dat heb ik geprobeerd en dat werkte.’

Iga Swiatek poseert met de trofee in Parijs. Beeld EPA

Mental coach

Haar psycholoog is een 33-jarige voormalig zeilster die ook met andere sporters heeft gewerkt en nu met Swiatek meereist naar toernooien. Dat is uitzonderlijk, weinig spelers kiezen ervoor om een mental coach standaard mee te nemen. ‘Ze heeft me slimmer gemaakt. Ik begrijp mijn eigen gevoel beter en kan mijn emoties beter onder woorden brengen.’

Haar overwinning laat zien dat iedereen kan winnen in het vrouwentennis, waar de laatste 15 grandslamtoernooien maar liefst 12 verschillende winnaars hebben voortgebracht. Daartoe behoren negen vrouwen die voor het eerst een grote titel veroverden. Sinds de machtsgreep van Serena Williams verslapte, staan er geen duidelijke kopvrouwen op de baan. Ook in Parijs werden voormalig kampioenen vroegtijdig uitgeschakeld.

Swiatek is met haar ranking van 54 op de wereldranglijst de laagst geklasseerde speelster die ooit een grandslamtoernooi won en de eerste uit Polen. Alleen haar landgenote Agnieska Radwanska kwam een keer dichtbij met de finaleplaats op Wimbledon in 2012. Swiatek stijgt nu naar de 17de plek op de wereldranglijst. En zal voorlopig nog niet willen studeren.