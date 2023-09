Met een meesterzet trekt Koeman zijn hoofd weg van het hakblok

Voor de wedstrijd tegen Griekenland kwam donderdag bij ESPN een Oranjesupporter aan het woord die de indruk wekte dat hij er kijk op had. Tevens leverde hij bij het Philips Stadion het bewijs dat iedereen die het voetbal volgt en niet bang is om zijn mening te verkondigen, tv-analyticus kan zijn.

De man droeg een oranje shirt met nummer 40. De eerste indruk was dat hij verstandige dingen zei. Net zoals de professionals was de moed hem in de schoenen gezakt bij het zien van de opstelling. Hij was zich rot geschrokken en overwoog om meteen maar weer naar huis te gaan. Dit werd niks.

Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk, zei hij hoofdschuddend over het elftal dat bondscoach Koeman had geformeerd. Geertruida, oké, dat kon nog wel, maar Blind, Blind! En De Roon! En geen Malen! Dit zou een bloedeloze 0-0 worden, zei de amateur-analyticus. Op tv zou hij niet hebben misstaan.

Ongeveer tegelijkertijd deed een vriend in een appgroepje een dringend beroep op Willem Vissers – hij was ter plekke in Eindhoven – om in te grijpen. Blind, De Roon en Weghorst hadden niet eens geselecteerd mogen worden, laat staan opgesteld. Op X (voorheen Twitter) floreerde intussen de hashtag #koemanout. In de NOS-studio zaten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart er verslagen bij. De wedstrijd moest nog beginnen.

Oranje verveelt nooit. Het voorspel was geweldig. Louis van Gaal ontvouwde de theorie dat het Nederlands elftal op het WK in Qatar het slachtoffer was geworden van een wereldwijd complot – Argentinië/Messi moest en zou wereldkampioen worden – en sprak legendarische woorden tegen een NOS-verslaggever.

De man had de euvele moed te vragen hoe hij dacht over de povere resultaten (drie nederlagen in vier wedstrijden) van Oranje onder Koeman. Je bent een valse man, zei Van Gaal, gewoon een valse man. Vijf sterren voor dit optreden.

In de aanloop was het ook over de mentaliteit van de spelersgroep gegaan. De spelers waren te lief voor elkaar. Het woord patatgeneratie viel, maar dat bedoelde Koeman niet. Van gemakzucht was geen sprake, integendeel, maar ze moesten elkaar vaker en harder corrigeren.

Het is een bekend patroon. Als prestaties tegenvallen, leggen coaches de schuld bij de spelers neer. Leo Beenhakker introduceerde de patatgeneratie, Van Gaal zette de groep die het WK van 2002 miste weg als gemakzuchtig en Koeman kwam met de knuffelgeneratie op de proppen. Tegelijkertijd liet hij doorschemeren dat hij tegen Griekenland wat meer zekerheid in het elftal zou inbouwen en enkele accenten zou verleggen.

Daar zocht niemand veel achter, waarna Oranje in een totaal andere jas de Grieken oprolde. De wingbacks waren terug. Het spelplezier spatte ervan af, de aanval werd geestdriftig en onophoudelijk gekozen en een verguisd trio stond op. Blind heerste aan de linkerkant, De Roon hield het elftal in balans en nam het eerste doelpunt voor zijn rekening en Weghorst het tweede. Op het ereterras dronk Louis van Gaal een glas wijn. Rood.

In de nastoot ging het vrijwel alleen maar over Het Systeem en de ommezwaai van Koeman. Daar zijn de volgers gek op. De term ‘Hollandse School’ viel weer eens. Analytici van de schrijvende pers, totaal overvallen door de ingreep van de bondscoach, concludeerden dat hij een knieval had gemaakt, zijn hachie had gered, zijn hoofd had teruggetrokken van het hakblok, zijn ego opzij had gezet en van zijn geloof was gevallen.

Het hoge knuffelgehalte binnen Oranje was geen item meer. Koeman deed wat hij moest doen, veel meer was het niet. Niet een van de analytici, professional of amateur, gebruikte het woord meesterzet, dus dat doe ik maar. Op naar Ierland met deze knuffelgeneratie, ik heb er zowaar zin in gekregen.