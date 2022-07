Met een machtige sprint grijpt Pogacar al in de zesde etappe de macht in de Tour

Longwy, finish van de zesde etappe: Tadej Pogacar (witte trui, voorste rij 2de van links) zet op 250 meter voor de streep aan met links Primoz Roglic. Midden in de kopgroep Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Nairo Quintana ( rood shirt 3de van voren).Foto: Klaas Jan van der Weij Beeld Klaas Jan van der Weij

Het duurde in de Tour van vorig jaar tot de achtste etappe voordat Tadej Pogacar de macht greep, maar deze Ronde van Frankrijk is het al na zes etappes raak. Met een indrukwekkende sprint en in een rechtstreeks duel met Primoz Roglic, vooraf getipt als zijn grootste concurrent, won Pogacar donderdag niet alleen de rit van Binche in België naar Longwy in Frankrijk, maar pakte hij ook het geel.

De Sloveen legde de laatste honderden meters af met een snelheid van rond de 46 kilometer per uur. Niet gering, want de weg naar de streep liep stevig omhoog. Het was in elk geval te hard voor zijn landgenoot Roglic, die als negende finishte, maar als excuus kan aanvoeren dat hij herstellende is van een zware smak in de kasseienrit van een dag eerder.

Pogacar pakte de gele trui af van Wout van Aert, die de langste etappe van deze Tour – met het voor vorige generaties profs lachwekkend geringe aantal kilometers van 220 – volop kleur gaf.

Zijns ondanks, want achteraf had hij zich in de laatste kilometers beter schuil kunnen houden achter Pogacar, mogelijk nóg sneller omhoog kunnen rijden en aldus de leiding in het klassement kunnen behouden.

Aanval Van Aert

In plaats daarvan viel Van Aert vroeg in de koers aan, kreeg bijna 4 minuten voorsprong, maar besefte dat dat niet genoeg zou zijn om te winnen. Hij had immers maar twee medevluchters en drie man kunnen doorgaans niet op tegen een voortrazend peloton op. ‘Ik zag geen weg meer terug’, zei Van Aert.

Temeer ook omdat dat peloton een geweldige snelheid ontwikkelde, zelfs zonder wind in de rug. Met een gemiddelde van 49,376 kilometer per uur is het de op drie na snelste Tour-rit ooit – alledrie waren overigens korter. Van Aert, die 138 kilometer lang nog harder fietste, deels alleen, liet eenmaal ingehaald het geel lopen en duikelde van plek 1 naar 54.

De nieuwe klassementsleider Pogacar zag de gele trui als bijvangst. Het was hem vooral om de ritwinst te doen. Die komt de dag voor een etappe die hij zeker wil bijschrijven. Rit zeven eindigt immers op La Planche des Belles Filles waar in 2020, twee dagen voor zijn 22ste verjaardag, een onbekend talent uit Klanec in een klimtijdrit Roglic’ zeker lijkende Tourzege versjteerde en zijn eerste Ronde van Frankrijk won. In 2020 was het aldus de twintigste etappe waarin Pogacar het geel pakte, een jaar later de achtste en nu dus de zesde. Dylan van Baarle hield de moed er nog in: ‘Het ziet er goed uit voor hem, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.’