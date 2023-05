Met een knal spat het Leicester City-sprookje uiteen: de kampioen van 2016 degradeert

Deze fan van Leicester City kan het amper geloven, maar toch is het zojuist gebeurd. Zijn club is ondanks een 2-1-zege op West Ham United uit de Premier League gedegradeerd. Beeld AFP

Het King Power Stadium is na de gewonnen wedstrijd tegen West Ham United (2-1) al bijna leeg, maar Steffen Meyer zit nog steeds op stoeltje X77. Hij tuurt zwijgzaam naar het verlaten veld. Vanaf deze plek heeft de 43-jarige Leicester City-fan zijn club kampioen zien worden en Europese avonturen zien beleven. Maar nu, op pinksterzondag, zag hij zijn club na een glorieus decennium degraderen. ‘We hebben goede spelers, maar ze hebben niet goed genoeg gespeeld en we hebben ook pech gehad. De droom is voorbij. We zijn weer wakker.’

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Op de rug van Meyers blauwe clubshirt prijkt de naam van Jamie Vardy, de topschutter die als enige van de huidige selectie het kampioensjaar 2016 heeft meegemaakt. De 36-jarige was een kwartier voor het einde ingevallen. In de slotfase keken de 30.000 Leicester-fans echter niet zozeer naar het veld, als wel naar hun telefoontjes. Leicesters lot werd 180 kilometer noordwestwaarts bezegeld. In Liverpool stond rivaal Everton met 1-0 voor tegen Bournemouth en hoewel alles wat Leicester was smeekte om de gelijkmaker, wisten The Toffees zich veilig te spelen.

Mirakel

Acht jaar eerder was Leicester City op wonderbaarlijke wijze aan degradatie ontsnapt om een jaar later mede door talrijke doelpunten van Vardy met overmacht kampioen van de Premier League te worden. Dat was een van de grootste mirakels uit de voetbalgeschiedenis. In de jaren daarna bereikte het de kwartfinale van de Champions League, won het de FA Cup, en vorig seizoen nog stond het in de halve finale van de Conference League. Komend seizoen echter spelen The Foxes tegen Millwall, Rotherham en Plymouth Argyle.

Bij het bedanken van de fans krijgen de spelers een combinatie van applaus en boegeroep. Het is vooral een zware, emotionele dag voor de Thaise eigenaar Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha. Zijn vader Vichai, ‘The Possible Man’, had succes naar de stad in het hart van Engeland gebracht. Vijf jaar geleden verloor hij naast het stadion zijn leven bij een dramatisch helikopterongeluk. Bij het standbeeld van de Thaise miljonair liggen verse bloemen. Op een begeleidend bordje staat dat hij de fans ‘het recht had gegeven om te dromen’.

Minder geld

Leicester was de Engelse stad die tijdens de coronacrisis het langst in lockdown is geweest, maar de pandemie heeft de stad ook op een sportieve manier getroffen. De Thaise familie heeft de rijkdom verworven met belastingvrije winkels op luchthavens en die sector heeft enorm geleden onder de lockdowns. Twee jaar geleden beweerde ‘Top’ al dat er minder geld beschikbaar zou zijn voor topspelers, nodig om de selectie te verversen en te versterken. Bij liefst acht spelers loopt het contract af, wat de motivatie geen goed lijkt te hebben gedaan. Bovendien liet de club de ervaren doelman Kasper Schmeichel zomaar naar OGC Nice vertrekken.

‘Als ik mijn onderneming leidt zoals Leicester dat afgelopen jaren heeft gedaan, ben ik zo failliet’, zegt Ryan Hagger, een plaatselijke ondernemer die elk jaar een halve ton uitgeeft voor een skybox, ‘er is te weinig geïnvesteerd en er zijn geen harde beslissingen genomen.’

Met dat laatste doelt hij op het vertrouwen dat manager Brendan Rodgers het voorbije seizoen lang heeft genoten. De zoon is minder meedogenloos dan zijn vader, die de Italiaanse kampioenscoach Claudio Ranieri begin 2017 na een slechte reeks op straat zette.

Jojo-club

Er vloeien tranen na de degradatie, vooral bij piepjonge fans, maar van massale rouw is geen sprake. ‘We zijn realistisch genoeg om te weten dat de afgelopen jaren uitzonderlijk waren’, zegt Stephen Tugby (54), die sinds 1979 wedstrijden bezoekt, ‘we hebben altijd bekendgestaan als een jojo-club, die op en neer pendelt tussen de twee hoogste divisies. Er ligt nu een grandioze kans voor een jonge manager om een nieuw hoofdstuk te schrijven.’ De verwachting is dat internationals als James Maddison en de Belg Youri Tielemans zullen vertrekken.

Op de tribunes is de 79-jarige clubofficial Jim Tracey ondanks de degradatie spraakzaam en goedgehumeurd. ‘Toen ik als jongeman uit Ierland arriveerde, was de bekerfinale tussen Tottenham Hotspur en Leicester City mijn eerste voetbalwedstrijd’, vertelt de gepensioneerde magazijnmanager, ‘sindsdien is Leicester een belangrijk deel van mijn leven geworden. Het is altijd een vriendelijke club geweest, in goede en slechte tijden. Een trede lager spelen is geen ramp. De Premier League is prestigieus, maar de Championship is ‘the soul of football’.