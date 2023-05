Met een gezicht als een oorwurm hijst wielrenner Evenepoel zich in de roze leiderstrui van de Giro

Remco Evenepoel in zijn Belgische kampioenstrui op weg naar de winst in de Giro-tijdrit van zondag. Beeld BELGA

Remco Evenepoel sloeg zondag een knappe dubbelslag in de Ronde van Italië: hij won de tijdrit en heroverde de roze leiderstrui. Waarom reed hij daarna toch rond met een gezicht als een oorwurm en schudde zijn vriendin van ‘nee’ na een lange kus?

Omdat de tweede ritwinst van de Belgische kopman van Soudal-Quick-Step een tegenvallende overwinning was. Zijn eerste zege was de 20 kilometer lange openingstijdrit waarin hij de voltallige concurrentie verpulverde. Dat beloofde wat voor etappe negen, een volledig vlakke rit tegen de klok over 35 kilometer – tegenwoordig geldt dat als een lange tijdrit.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Evenepoel kondigde vooraf aan: ik ga mijn winst halen in de drie tijdritten – de laatste is een loodzware klimtijdrit op de een na laatste dag. Zijn bedoeling was daarin zo’n ruime voorsprong te nemen op, in zijn ogen, betere klimmers zoals vooralsnog zijn grootste uitdager, Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, dat hij in de bergen zou kunnen volstaan met aanklampen.

De Belg won in de eerste tijdrit 2,19 seconden per kilometer op Roglic. Dat zou hem zondag een voorsprong van 1 minuut en 16 tellen hebben opgeleverd. Maar dat bleek in finishplaats Cesena een papieren werkelijkheid: 17 seconden, meer werd het niet.

‘Ik begon veel te snel’, legde Evenepoel meteen na afloop uit. Dat begin was wel precies volgens het plan waarin de renner met zijn trainers had besloten welk vermogen hij in welke kilometer wilde trappen. Hij nam de door de regen spekgladde bochten ook agressiever dan zijn tegenstrevers en had al na een kwartier een dusdanig geruststellende voorsprong op de rest dat niemand eraan twijfelde dat de voorspelde monsterzege aanstaande was.

Veel tegenwind

‘Maar in het tweede deel van het parcours stond er onverwacht veel tegenwind en was ik heel slecht.’ Dit was verre van mijn beste tijdrit en het viel me nog mee dat ik hem won, was de strekking van Evenepoels verhaal. Hij hield zich op de vlakte of de tegenvaller kwam door zijn stevige valpartij in de vijfde etappe of door de mentale tik die de concurrentie een dag eerder had uitgedeeld door hem op een pittig klimmetje naar adem happend achter te laten. ‘Daar maakte ik een fout’.

Feit is dat deze Giro na de tijdrit bijzonder spannend is geworden en veel meer blijkt te zijn dan de vooraf voorspelde tweestrijd tussen Evenepoel en Roglic. Want achter de Belgische kampioen tijdrijden eindigden de twee kopmannen en Britse kameraden van Ineos-Grenadiers, Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart (Giro-winnaar in 2020) op respectievelijk 1 en 2 seconden.

Hart liet dit seizoen al het nodige zien, maar Thomas, Tour-winnaar in 2018 en vorig jaar in Frankrijk derde, reed vooral in het achterveld. De 36-jarige Brit kan echter als geen ander met succes naar een grote ronde toewerken.

In de Tour de France neemt het belang van de tijdrit jaar na jaar af – 22 kilometer tegen de klok zijn er in juli nog maar. Als reactie daarop lijkt de Giro-organisatie met ruim 70 kilometer juist meer ruimte te geven aan de discipline die een stuwende kracht is achter tal van in de windtunnel geteste innovaties van wielermateriaal.

Bivakmuts

Denk aan aerodynamische helmen, kleding, frames, ligsturen, wielen en de bivakmuts die Evenepoel onder zijn hoekige kosmonautenhelm draagt. De muts zou windvangende oneffenheden, zoals oren en een weelderige haardos, egaliseren.

Dat vooral klassementsrenners die goed kunnen tijdrijden naar deze Giro zijn gekomen, blijkt uit de rest van de topnegen van zondag. Roglic kwam op plek zes, de Rus Aleksandr Vlasov, die onder neutrale vlag koerst, gaf slechts 30 seconden toe op Evenepoel en João Almeida 35 tellen.

Dat is weinig in een tijdrit van deze lengte en het maakt dat Quick-Step de komende week niet alleen op het Jumbo-Visma van Roglic moet letten, maar ook op Ineos, dat twee gelijkwaardige troeven één voor één kan uitspelen en op het UAE van Almeida. De topvijf zit bij het ingaan van de eerste rustdag binnen 1 minuut en 7 seconden.

Vlasov, van Bora-hansgrohe, volgt als zevende op een kleine twee minuten. Voor hem staat nog Andreas Leknessund van Team DSM die zondag zijn roze leiderstrui aan Evenepoel moest overdragen. Dat was geheel volgens verwachting, maar de 23-jarige Belg had verwacht met een veel ruimere voorsprong en met een uitgedunde en daardoor overzichtelijke hoeveelheid concurrenten aan de tweede Giro-week te beginnen.