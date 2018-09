Met een Engelse omweg naar succes in de Bundesliga

Javairo Dilrosun, die op zijn 16de vertrok bij Ajax, is de sensatie in de Duitse competitie. Davy Klaassen (ooit ook Ajax) hervond in Duitsland het plezier in voetbal. Gisteravond troffen ze elkaar. Werder Bremen - Hertha 3-1.

Javairo Dilrosun (rechts) tijdens de wedstrijd Werder Bremen - Hertha BSC Foto EPA

Hollandse dribbelkunst en tactisch vernuft zijn neergedaald in de Bundesliga. Davy Klaassen wint dinsdag met Werder Bremen van Javairo Dilrosun, de pingelaar van Hertha BSC die tot de midweekse speelronde het klassement van beste speler van de competitie aanvoerde. Voor Mats Hummels, Arjen Robben en andere sterren.

Werder – Hertha is 52 minuten oud als Javairo Dilrosun uit Amsterdam over links dribbelt. Hij is los. Eindelijk. Zal hij voorzetten? Hij kijkt naar rechts. De hoek is moeilijk. Dan schiet hij. Hard. Laag. Langs doelman Pavlenka. Doelpunt, 2-1. De wedstrijd in het klassieke Weser Stadion is weer spannend, al eindigt die in 3-1. ‘Ik zag niemand voor de goal. Toen dacht ik: schiet maar’, aldus Dilrosun na afloop.

Dartelen en dribbelen

Jeugdinternational Dilrosun (20) is onderweg naar bekendheid. Niemand wist een paar weken geleden wie hij was in Duitsland. Totdat hij over de velden begon te dartelen en te dribbelen, drie beslissende voorzetten gaf, scoorde tegen Wolfsburg, en dinsdag dus tegen Werder.

‘Ik wist van tevoren dat ik hier goed zou gaan spelen. Ik ben zelfverzekerd. Mijn gesprekken met de trainer en de technisch directeur waren goed. Ze beloofden me veel speelminuten. Dat is wat telt voor een speler van mijn leeftijd.’

Davy Klaassen (25) uit Hilversum, veel bekender al in voetballand, wordt langzaam de Klaassen die in 2017 voor 27 miljoen euro vertrok van Ajax naar Everton, waar hij een jaar later met bezwaard gemoed verdween. Weggekwijnd op bank en tribune. Gedesillusioneerd. Maar zie hem in Noord-Duitsland werken en wijzen met die wat stroeve pas, in het grasgroen van Werder, blij weer voetballer te zijn.

Hij rent van zijlijn naar zijlijn, van voren naar achteren, hij verdeelt, deelt uit en incasseert. Hij mist een paar kansen. Hij past bij Bremen, dat even tweede staat. De omroeper, om de bescheidenheid van de eens zeer succesrijke club te benadrukken: ‘Zeg het tegen niemand.’

Gras op het voorhoofd

Met gras op zijn voorhoofd is Klaassen na de zege intens blij: ‘Heerlijk. Het was een zware wedstrijd, maar zo lekker. Zo goed speelden we nog niet dit seizoen. We willen echt aanvallen. Dat gaf voor mij de doorslag om naar Werder te komen: de belofte van aanvallend spel, met het bereiken van Europees voetbal als doel. Ik heb het plezier in voetbal hervonden.’

Kort voordat Werder 2-0 maakt, schiet Dilrosun aan de andere kant van achttien meter over. Hij draait een pirouette van teleurstelling. Mooie, stijlvolle speler. Bloedsnel. Aparte loop, met rechte rug. Goed linkerbeen, bijna laconieke techniek. Overzicht ook, getuige zijn slimme passes. Vooralsnog de beste van de Bundesliga volgens voetbalblad Kicker. Dinsdag is dat alleen bij vlagen te zien, ondanks zijn doelpunt dat bijdraagt aan de uitmuntende cijfers.

Hij had een droomentree. Hij viel tijdens speelronde twee tegen Schalke in voor landgenoot Rekik, gaf meteen een beslissende voorzet, scoorde in de wedstrijd daarop tegen Wolfsburg met een machtige solo en gaf afgelopen weekeinde zelfs twee assists tegen Mönchengladbach. En nu weer een doelpunt. Hij is beroemd. Wat dat doet met hem? ‘Ach, weinig. Ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg in de media.’

Leuke meisjes

Hij is een jongen uit de Spaarndammerbuurt. Vertrokken bij Ajax toen hij 16 was, zoals zoveel talenten naar Engeland uitwijken, in zijn geval naar Manchester City. Hij liet zich eens ontvallen dat het beter was voor hem. In Amsterdam waren de verleidingen groot, de meisjes te leuk. Zijn contract bij City liep af en hij tekende verrassend bij Hertha.

In de heerlijke sfeer van voetbal in Duitsland, waar supporters elkaar voor de wedstrijd ontmoeten in een geur van worsten en bier, vertelt Peter Steuermann uit Berlijn dat hij twijfelde of hij na negen jaar zijn seizoenkaart zou verlengen. Hij was klaar met het betonvoetbal van Hertha. ‘Vooruit, besloot ik: één jaar nog. Wie is dat, vroeg ik me af toen ik Dilrosun voor het eerst zag. Snel, technisch. Echt goed. Vol trucs ook, met oog voor het spel.’

Tv-analist Kenneth Perez, vroeger trainer van Dilrosun in de jeugd bij Ajax, meldde dat hij ook zo snel kan wenden, zelfs tijdens de dribbel in volle snelheid. En trainer Pal Dardai: ‘Zo’n speler hadden we niet, ook niet in de opleiding.’

Dinsdag heeft Dilrosun het moeilijk. De ruimte is klein. Als hij op links voetbalt is Gebre Selassie een uitstekende tegenstander, en als hij meer zwerft door het centrum en over rechts komt hij Klaassen geregeld tegen.

Schitterend is een duel in de slotfase, als Klaassen vrij is en de bal niet krijgt. Klaassen heft eerst de armen en rent dan naar de hoek waar hij Dilrosun bikkelhard tackelt. ‘Dat moest even. Anders had ik achter hem aangemoeten, en hij is zo snel.’