Met een duik in het meertje gaat tennisser Tallon Griekspoor na zege in Rosmalen de top-30 binnen

Tallon Griekspoor strekt zich voor een backhandreturn. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Tallon Griekspoor is een vechtersbaas. Dat was hij vroeger al, dat is hij nu. Hoe groter de uitdaging, hoe mooier hij het vindt. In die stijl won de 26-jarige tennisser zondagavond in Rosmalen de tweede ATP-titel uit zijn carrière. In eigen huis dit keer, in Nederland; een van de dromen die hij al langer had. Hij moest vechten, zondagavond, tegen de Australiër Jordan Thompson. Maar na een wederopstanding werd het 6-7(4), 7-6(3), 6-3.

Zijn droomweek leek voor even te belanden in een kleine deceptie. Zenuwen lieten Griekspoor verstijven. Twee tiebreaks leken hem de das om te doen. Pas in de derde set toonde Griekspoor het vertrouwen en de dominantie waarmee hij het grootste deel van de week speelde.

‘Ik was zo nerveus, ik wilde het zo graag’, zei hij. Even daarvoor was hij in zijn blauwe shirt plat voorover in het gras gevallen. Drie keer sloeg hij met zijn rechterarm op de grond. Eindelijk gelukt. ‘Dit is mijn allermooiste moment uit mijn loopbaan.’ In Rosmalen leerde hij het gras omarmen. Hij, die dacht dat hij vooral goed op gravel is.

Dolletje

De morgen was begonnen met een dolletje. Met een training op een veldje achter het centre court, waarbij hij gekscherend naar de tribune riep: ‘Hebben jullie hem al verteld wat ik ga doen als ik win?’ Een knikje naar zijn trainer, de Belg Kristof Vliegen die het tijdens zijn profcarrière schopte tot plaats dertig op de wereldranglijst. Griekspoor die door zijn finaleplaats in Rosmalen virtueel op plaats 33 was gekomen – zijn hoogste klassering ooit – wist dat hij de top dertig zou halen bij winst. En, zo had hij de toehoorder op de tribune toevertrouwd: dan zou hij het meertje op het terrein van Autotron Rosmalen induiken en zijn coaches moesten volgen.

‘Vanaf morgen mag jij naar mij gaan luisteren’, zegt Griekspoor zondagavond na zijn overwinning in een microfoon in een eerste reactie. Zijn blik gaat naar zijn coach, het publiek begint te lachen.

‘Als het belangrijk wordt, gaat hij tien procent beter spelen dan anderen’, zegt Vliegen. En dan zijn er spelers die vijftien procent beter spelen, weet de coach, maar het kan ook andersom. Er moet wat te winnen zijn. Winst in eigen huis stond al langer op zijn verlanglijstje. Net zoals het halen van de top twintig een doel is. Griekspoor durft gewaagde uitspraken te doen. Hij presteert beter onder druk, weet zijn coach Vliegen. Tijdens wedstrijden, als het spannend wordt, maar dus ook in zijn voorbereiding. Al is een finale in eigen huis anders, zo merkte hij zondagavond.

Het was een lange dag voor Griekspoor. Door regen werd de eerste partij van de dag, de finale van de vrouwen uitgesteld. Even voor zessen betrad Griekspoor uiteindelijk de baan. ‘Ik wil het publiek bedanken voor het mij erdoorheen helpen’, zegt hij na afloop. ‘Het is moeilijk om je beste tennis te spelen in de finale.’

Een jaar geleden was ditzelfde grasveld het decor van een sprookje. Van de onwaarschijnlijke zegetocht van Tim van Rijthoven, op dat moment de mondiale nummer 205, die plotseling de wereldtop aankon. Op een wildcard kwam Van Rijthoven het grastoernooi binnen en versloeg op zijn weg naar de finale onder meer de nummer 14 van de wereldranglijst en vervolgens de nummer 9 (respectievelijk Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime). Om in de finale de man te treffen die de volgende dag gegarandeerd de nummer één-positie van de wereldranglijst zou betreden: Daniil Medvedev. Van Rijthoven won.

Anders is de week van Griekspoor. Hij hoefde niet een toptienspeler te verslaan in Rosmalen: zijn hoogste geklasseerde tegenstander, Alex de Minaur, staat achttiende. Finalist Thompson is slechts nummer 103 op de wereldranglijst.

Niet uit het niks

Hij komt ook niet uit het niks. Ooit twijfelde Griekspoor: kan ik de top 100 halen? Maar sinds de zomer van 2021 is hij bezig aan een opmars. Met in januari dit jaar op het hardcourt van Pune in India verrassend zijn eerste overwinning in een ATP-finale, het hoogste niveau in het tennis. Vervolgens schopte hij het in februari in Rotterdam bij de ABN Amro Open, waar hij op een wildcard binnenkwam, tot de halve finale.

Dit succes had gevolgen. Zijn coach Vliegen zegt: ‘Hij heeft zich ook moeten aanpassen aan de status die hij kreeg en zelf heeft gecreëerd.’ Concurrenten gingen hem anders bekijken en hem anders benaderen, wat egostrelend werkt – ze wilden vaker met hem trainen – maar ook druk geeft. Verwachtingen van anderen werden groter, merkte Griekspoor. Maar ook de verwachting van hemzelf.

‘Dan werd hij een beetje onrustig in zijn hoofd’, zegt Vliegen. De oplossing? Praten. ‘Uiteindelijk blijft het gaan om die gele ballen slaan.’ Hij ziet de potentie van zijn pupil. Gelooft dat hij meer kan op gras en dat de toptwintig mogelijk is. Wimbledon wacht, al heeft Griekspoor daarvoor een tussenstop in het Duitse Halle. Maar eerst wacht een duik, in een meertje.